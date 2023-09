Shaquille O’Neal arbeitet an seiner Fitness.

Nach seiner sportlichen Karriere geriet die Basketballlegende Shaquille O’Neal außer Form. Seitdem hat er viel Gewicht verloren.

Shaquille O’Neal (51) arbeitet schon seit geraumer Zeit an seiner Fitness. Ende 2021 gemeldet das Magazin „Men’s Health“dass Shaq während der Pandemie erheblich an Gewicht zugenommen hatte und zeitweise umgerechnet 400 Pfund wog. Die US-Basketball-Legende hat mittlerweile deutlich an Gewicht verloren. O’Neal habe sich kürzlich selbst gewogen und fast 160 Kilogramm gewogen, sagt er jetzt im Gespräch mit „Entertainment Tonight“.

„Ich bin pummelig geworden“



„Ich wurde pummelig und konnte nicht einmal die Treppe hinaufgehen“, erklärt der Basketball-Gigant. Shaquille O’Neal Es gefiel ihm nicht, was er im Spiegel sah. Dadurch änderte der ehemalige Sportler vor allem seine Essgewohnheiten.

Bereits Ende Dezember 2022 hatte O’Neal mit „Entertainment Tonight“ hat über sein Gewicht gesprochen und sagt: „Es kommt auf die richtige Ernährung an.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits rund 18 Kilo abgenommen. „Eine Freundin rief mich an und sagte: ‚Du bist fett‘, und sie nannte mir den Namen eines Mannes, der einige Blutuntersuchungen durchgeführt hatte“, erinnerte er sich. Er gab ihm Anweisungen, ermutigte ihn, mehr Gemüse zu essen und stufte seinen Eisenwert als zu niedrig ein. „Sobald ich anfing, bestimmte Dinge zu ändern, ging das Gewicht zurück“, sagte der heute 51-Jährige.

Doch Shaquille O’Neal hat sein Zielgewicht noch nicht erreicht. Er will bei etwa 143 bis 150 Kilo landen. Damit wäre er sogar leichter als seine erste NBA-Meisterschaft, die er im Jahr 2000 mit den Los Angeles Lakers gewann.

SpotOnNews