Sie scheint in Sin City nüchtern zu bleiben.

Shannon Beador ist am Donnerstagabend in Las Vegas ausgegangen, da sie zur BravoCon 2023 in der Stadt ist, aber Page Six hat exklusiv erfahren, dass der „Real Housewives of Orange County“-Star beim Abendessen keinen Alkohol getrunken hat.

„Sie hat nur Wasser getrunken“, bestätigte eine Quelle exklusiv gegenüber Page Six und teilte dann mit, dass sich die Bravolebrity im Beauty & Essex im The Cosmopolitan Hotel einige köstliche Gerichte gegönnt habe.

Beador, 59, und eine Gruppe männlicher und weiblicher Freunde aßen gegrillten Käse, geräucherte Speck- und Tomatensuppenknödel, französische Dips und im Ofen geschmorte Hühnerfleischbällchen.

Uns wurde gesagt, dass sie anscheinend nicht mit einem ihrer Bravo-Stars zusammen war – obwohl ihre „très amigas“-Freundinnen Vicki Gunvalson und Tamra Judge an diesem Wochenende ebenfalls an einer BravoCon-Podiumsdiskussion mit ihr teilnehmen werden.

Laut unserer Quelle blieb Beador, der ein schickes weißes Outfit trug, bis 22 Uhr im Restaurant.

Shannon Beador blieb während eines Abendessens in Las Vegas am Donnerstagabend nüchtern. Charles Sykes/Bravo über Getty Images

Uns wurde gesagt, dass der „RHOC“-Star, der von einer Gruppe von Freunden begleitet wurde, nur Wasser trank. NBCU-Fotobank über Getty Images

Es scheint, dass die Mutter von drei Kindern nach ihrer skandalösen Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer im September versucht, sich von ihrer besten Seite zu zeigen.

Sie können nicht genug von „Echte Hausfrauen“ bekommen?

Am 16. September prallte Beador in Newport Beach, Kalifornien, gegen die Seite eines Hauses und hinterließ eine Trümmerspur.

Ihr Hund Archie befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem Auto, was eine Tierschutzuntersuchung auslöste.

Beador wurde im September wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet. TheImageDirect.com

Beador wurde seitdem wegen zweier Vergehen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und wegen Fahrerflucht angeklagt, nachdem die Polizei festgestellt hatte, dass ihr Blutalkoholgehalt das Dreifache des gesetzlichen Grenzwerts betrug.

Sie wurde diese Woche zu drei Jahren Bewährung, 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einem neunmonatigen Alkoholprogramm verurteilt.

Berichten zufolge hat sich Beador über den Vorfall sehr „geschämt“, seitdem er passiert ist, und diese Woche über ihren Anwalt zu Page Six gesagt: „Ich bin dankbar, dass bei diesem Vorfall niemand außer mir verletzt wurde.“ Ich habe aus meinem schrecklichen Fehler in dieser Nacht so viel gelernt und erkannte, dass es zu weit ist, jede Strecke mit Behinderung zurückzulegen.“

Beador nimmt an einem BravoCon-Panel mit dem Titel „The Way We OC It“ teil. shannonbeador/Instagram

Berichten zufolge hat die „Hausfrau“ nach Behandlungszentren gesucht, um ihr bei Drogenproblemen zu helfen.

Die Fans fragten sich, ob Beador angesichts ihrer jüngsten rechtlichen Probleme an der BravoCon teilnehmen würde, aber der „RHOC“-Star präsentierte am Freitag auf Instagram stolz ihr Outfit für den ersten Tag der Veranstaltung.

Sie hat ein Bild von sich selbst in einem schwarzen Kleid, Strümpfen und passenden Pumps mit dem Titel „Guten Morgen“ versehen. ❤️ Bereit für #BravoCon….“





