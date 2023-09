Dies ist nicht das erste Mal, dass Shania offen darüber spricht, ihr Aussehen mit zunehmendem Alter zu schätzen.

„Es ist so wichtig, mehr denn je, denn mit zunehmendem Alter beginnt unsere Haut zu schmelzen und uns passieren alle möglichen Dinge“, sagte sie Heute Show Gastgeber Hoda Kotb im Januar. „Mir ist klar geworden, dass ich mich davor scheute, am Strand einen Bikini zu tragen, und ich denke: ‚Das war lächerlich. Ich muss mit diesem Unsinn aufhören und jetzt anfangen, am Strand einen Bikini zu tragen, obwohl ich es bin.‘ nicht mein 20-jähriges Ich.‘“

Wie sie es ausdrückte: „Ich muss das einfach hinter mir lassen.“

Die kühne Haltung der „That Don’t Impress Me Much“-Künstlerin hat sich auch auf ihren Stil ausgewirkt. In den letzten Jahren hat sie mit einer Reihe leuchtender Frisuren experimentiert, darunter einem knalligen Pink-Look und einem feuerroten Look.

„Ich spiele im Moment mehr mit Farben und das genieße ich, weil ich grau werde“, sagte sie exklusiv gegenüber E! Neuigkeiten bei den CMT Music Awards im April. „Wenn ich grau werde, denke ich: ‚Ich könnte genauso gut mit verschiedenen Farben herumspielen.‘“