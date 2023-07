Die Shamrock Rovers kassierten im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation im Tallaght Stadium eine 0:1-Niederlage gegen Breidablik.

Die Isländer, die zwei Vorrundenspiele überstanden hatten, legten in Dublin einen lebhaften Start hin, als ein Kopfball des färöischen Stürmers Klaemint Olsen Leon Poehls zu einer klugen Reaktion zwang.

Die Hoops waren knapp dran, als Dylan Watts über das Tor schoss, bevor Breidablik-Keeper Anton Ari Einarsson wachsam war und Rory Gaffney parieren konnte.

Breidablik ging sechs Minuten vor der Pause nach einem gut umgesetzten Freistoß aus rund 25 Metern Entfernung in Führung. Der Ball wurde zu Verteidiger Damir Muminovic gerollt, der ihn durch die Mauer und an Poehls vorbei in die obere Ecke schoss.

Die Rovers, die letzte Saison die Gruppenphase der Europa Conference League erreichten, versuchten vor der Pause wieder auf Augenhöhe zu kommen, als Gaffneys Schuss das Außennetz traf.

Bild:

Stephen Bradley, Manager der Shamrock Rovers, nach der Niederlage im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde der Champions League gegen Breidablik





Nach dem Wiederanpfiff wurde Watts‘ Versuch von der Strafraumgrenze zunichte gemacht, bevor der Rovers-Ersatzspieler Graham Burke Einarsson kurz nach einer Stunde zu einer weiteren Parade zwang.

Der Meister der League of Ireland machte weiter Druck und erspielte sich Chancen in der Schlussphase, als Sean Kavanagh sah, wie sein Halbvolleyschuss das Tor verfehlte, bevor sein später Schuss zum Tor gut pariert wurde.

Die Mannschaft von Stephen Bradley muss nun alles tun, um nächste Woche in Island den Rückstand aufzuholen und in die zweite Qualifikationsrunde gegen Kopenhagen einzuziehen.

Die anderen Spiele der ersten Qualifikationsrunde der Champions League am Dienstag …

Banants Eriwan 0:1 Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps1-2 Qarabag FK

VMFD Zalgiris 0:0 FC Struga

Hamrun Spartans 0-4 Maccabi Haifa

Olimpija Ljubljana 2:1 Valmiera

Raków Czestochowa 1:0 FC Flora Tallinn

Ballkani 2:0 Ludogorets

KI Klaksvík 0:0 Ferencvaros

Partizani Tirane1-1 BATE Borisov

Was sind die wichtigsten Termine für die Saison 2023/24?

Der Premier League Die Saison beginnt am Wochenende vom 11. bis 13. August und endet neun Monate später, am 19. Mai 2024.

Zwischen dem 14. und 20. Januar findet eine Spielerpause in der Zwischensaison statt. Um dem überfüllten Zeitplan über Weihnachten und Neujahr gerecht zu werden, finden in diesem Zeitraum keine zwei Runden innerhalb von 48 Stunden statt.

Mittlerweile ist die Carabao-Cup-Finale findet am Sonntag, 25. Februar, statt Europa-League-Finale findet am 22. Mai in Dublin statt Champions-League-Finale wird am 1. Juni im Wembley-Stadion ausgetragen.