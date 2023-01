Shakiras Ex macht es öffentlich: Gerard Piqué präsentiert eine neue Freundin

Shakira und Gerard Piqué gehen seit acht Monaten getrennte Wege. Als die Sängerin von der neuen Freundin ihres Ex-Partners erfährt, veröffentlicht sie einen Song, in dem sie auf die beiden schießt. Piqué reagiert mit einem Scherz, nutzt aber auch die Gelegenheit, um die neue Liebe öffentlich zu machen.

Der frühere Fußballstar und Shakira-Ex Gerard Piqué hat sich zum ersten Mal mit seiner neuen Partnerin Clara Chia Marti in die sozialen Medien begeben. Der ehemalige Profi des FC Barcelona teilte auf seinem Instagram-Profil ein Selfie mit seiner 23-jährigen Freundin. Auf einen Kommentar zu dem aussagekräftigen Schnappschuss verzichtete der ehemalige Welt- und Europameister allerdings.

Im Juni gaben Piqué, 35, und Shakira, zehn Jahre älter als er, in einer gemeinsamen Erklärung ihre Trennung nach rund 12 Jahren Beziehung bekannt. Das gemeinsame Wohl der Kinder habe höchste Priorität und die Presse sei daher aufgefordert, die Privatsphäre zu respektieren. Die beiden haben zwei Söhne, den zehnjährigen Milan und drei Jahre jünger als Sasha. Shakira und Piqué lernten sich am Set des Musikvideos zu Shakiras Hit „Waka Waka“ vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010 kennen und verliebten sich ineinander.

Diss-Song bricht Rekorde

Zuletzt sorgte der Shakira-Clip „BZRP Music Session #53“ für Schlagzeilen. Darin heißt es unter anderem: „Ich bin zu gut für dich und deshalb triffst du dich mit jemandem wie dir. Viel Glück mit meinem vermeintlichen Ersatz. Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht, eine Rolex gegen eine Casio-Uhr.“ “ Der schlichte Clip, der Shakira mit DJ Bizarrap im Tonstudio zeigt, konnte laut „The Guardian“ innerhalb der ersten 24 Stunden über 63 Millionen Klicks auf YouTube sammeln. Kein anderer Latin-Song wurde kurz nach seiner Veröffentlichung so häufig aufgerufen.

Piqué reagierte auf den Angriff und tauchte kurz darauf zu einem offiziellen Termin in einem Renault Twingo auf und trug bei einem Auftritt in einem Live-Internetstream eine Casio-Uhr am Handgelenk. Dort verteilte er weitere Uhren an seine Kollegen. Er kommentierte: „Diese Uhren werden ein Leben lang halten.“