Shakira wurde beim Großen Preis von Großbritannien gesichtet, als Berichten zufolge sie und Lewis Hamilton zusammen sind.

Der Popstar ist in dieser Formel-1-Saison Stammgast bei Grand-Prix-Veranstaltungen auf der ganzen Welt, und das war am Sonntag in Silverstone nicht anders.

3 Shakira wurde am Sonntag gegen Ende des Rennens gefilmt Bildnachweis: ESPN über Twitter

Es gibt Gerüchte, dass Shakira Monate nach der Scheidung von Barcelona-Legende Gerard Pique mit Hamilton zusammen ist.

Sie wurde mit dem Mercedes-Fahrer auf einer Yacht vor dem Grand Prix von Miami im Mai gesehen und die kolumbianische Sängerin war auch beim Großen Preis von Spanien in Barcelona im Juni anwesend und wurde von Kameras gefilmt.

Am selben Tag wurden Shakira und Hamilton beim gemeinsamen Abendessen gesehen, während die Gerüchte weiter kursierten.

Ein spanischer Reporter erklärte außerdem, dass die beiden gemeinsam in den Urlaub in der Karibik fahren würden.

Jordi Martin sagte gegenüber der TV-Sendung Amor y Fuego: „Hamilton und Shakira planen, gemeinsam in den Urlaub zu fahren, und ich kenne das Ziel bereits.

„Es ist ein karibisches Land, eine kurze Reise von etwa einer Stunde.

„Ich habe Leute, die Shakira nahe stehen, und sie haben sich diese Woche getroffen und sie hat ihnen gesagt, dass sie aufgeregt und glücklich ist.“

Und ob die beiden ausgehen oder nicht, es besteht zumindest ein freundschaftliches Verhältnis.

3 Shakira und Pique ließen sich im Juni 2022 scheiden Bildnachweis: Getty

3 Gerüchten zufolge soll Hamilton Shakira treffen Bildnachweis: Getty

Aber Shakira hatte vielleicht das Herz im Mund, als Hamilton gegen Ende des Rennens im Kampf um den zweiten Platz beinahe mit Lando Norris zusammenstieß.

Der siebenfache Weltmeister wollte den Ferrari-Star vor den heimischen Fans überholen.

Und das Paar war nur wenige Millimeter davon entfernt, vor überfülltem Haus in Silverstone die Reifen zu berühren.

Am Ende wurde Hamilton Dritter, während Norris Zweiter wurde und zwei Briten zwei Podestplätze belegten.

Max Verstappen holte seinen sechsten Sieg in Folge und elf Siege in Folge für Red Bull und stellte damit den Allzeitrekord des Teams ein.