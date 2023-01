Shakira teilt kryptischen Post, nachdem Gerard Piqué & GF Insta Official werden

Diese Hüften weinen nicht.

Einen Tag danach Shakira‘ex Gérard Piqué machte seine Beziehung mit Freundin Clara Chia Martí Instagram offiziell, indem sie ein Selfie der beiden teilte, ging der Popstar zu ihrem eigenen Konto, um eine kryptische Nachricht zu teilen.

„Las mujeres ya no lloran las mujeres bailan merengue!“ Shakira schrieb in einem Instagram-Post vom 26. Januar auf Spanisch. Ihr Beitrag bedeutet übersetzt: „Frauen weinen nicht mehr, Frauen tanzen Merengue!“ Die Nachricht der 45-Jährigen verwendet einen Text von ihr und DJ Bizarrap’s neue Single „BZRP Music Session #53“ und enthält ein Video, in dem sie zu dem Track tanzt.

Der „Hips Don’t Lie“-Sänger scheint Gerard, 35, und Clara, 23, in dem Song zu beschatten. Zu den Texten gehört auch: „Viel Glück mit meinem sogenannten Ersatz / Ich weiß nicht einmal, was passiert ist / Du benimmst dich so komisch, ich erkenne dich nicht einmal / Ich bin zwei 22-Jährige wert / Du einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht / Sie haben eine Rolex gegen einen Casio eingetauscht.“