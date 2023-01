Shakhtar Donetsk hätte Mykhailo Mudryk nicht an Chelsea verkauft, wenn der Russe Roman Abramovich noch Eigentümer gewesen wäre, enthüllt der CEO, der sagt, der Transfer sei ein „symbolischer Deal“ zwischen England, den Vereinigten Staaten und der Ukraine

Der CEO von Shakhtar Donetsk sagte gegenüber talkSPORT, dass der Wechsel von Mykhailo Mudryk zu Chelsea nicht stattgefunden hätte, wenn Roman Abramovich den Premier League-Club noch besessen hätte.

Der ukrainische Flügelspieler Mudryk unterschrieb für den Blues einen Deal im Wert von rund 88 Millionen Pfund, aber Shakhtar hätte nicht einmal Gespräche mit Chelsea geführt, wenn sie noch im Besitz des russischen Oligarchen wären.

Getty Chelsea begrüßte am Sonntag seinen Neuzugang Mudryk

Chelsea besiegte den Londoner Rivalen Arsenal mit einem späten Sturzflug für Mudryk, der offenbar bereit war, ins Emirates Stadium zu ziehen, bevor die Blues den Deal kaperten.

Shakhtar-Chef Sergei Palkin gab gegenüber talkSPORT bekannt, dass beide englischen Klubs die gleiche Ablösesumme für den 22-Jährigen boten, aber Arsenals Verpflichtung des Spielers wirkte sich in den abschließenden Verhandlungen gegen sie aus.

Seitdem wurde er als Chelseas neue Nr. 15 vorgestellt, mit großen Hoffnungen, dass er in West-London ein großer Erfolg werden wird.

Aber vor acht Monaten, bevor der amerikanische Milliardär Todd Boehly seine Übernahme von Abramovic abschloss, wäre der Deal aufgrund der russischen Invasion und des anhaltenden Krieges mit der Ukraine unmöglich gewesen.

Und Palkin sagt, Mudryks Transfer sei ein „symbolischer Deal“, der die Einheit zwischen dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und der Ukraine seit Beginn des Krieges im vergangenen Jahr darstellt.

„Ja, es ist sehr symbolisch“, erklärte er.

Getty Abramovich musste Chelsea letztes Jahr nach 19 Jahren im Amt verkaufen

„Ich kann Ihnen mehr sagen – wenn der Club zum Beispiel immer noch von Roman Abramovich geführt würde, bin ich mir nicht sicher, ob wir diesen Deal überhaupt verhandeln und abschließen könnten.“

Shakhtar entschied sich für Geschäfte mit Chelsea, nachdem er einen ganzen Tag in Gesprächen verbracht hatte, in denen anscheinend mehr diskutiert wurde als nur Mudryks Transfer.

Palkin bestätigte Berichte, dass die beiden Vereine in zwei Freundschaftsspielen gegeneinander antreten werden, um Geld für die Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge und der Familien der Gefallenen ihres Krieges mit Russland zu sammeln, wobei die Blues vor einem Gegenbesuch im Donbass Gastgeber in London sein werden Arena in Donezk, wenn die Zeit reif ist.

Obwohl der Clubchef darauf hinweisen wollte, dass diese Vereinbarung nicht Teil des Deals war, der Mudryk in die Premier League führte.

Er erklärte: „Es ist unser Traum Nr. 1, dieses Freundschaftsspiel in der Donbass Arena zu bestreiten, aber in den nächsten anderthalb Jahren werden wir ein Freundschaftsspiel in London bestreiten, weil Chelsea uns eingeladen hat, dort zu spielen, und Chelsea das gesamte erwirtschaftete Geld zur Unterstützung schicken wird unsere Flüchtlinge, um unser Volk in der Ukraine zu unterstützen.

„Ich möchte nicht sagen, dass das Teil des Deals ist, denn als Chelsea hier ankam, blieben wir fast den ganzen Tag bei ihnen und diskutierten eine Menge, und es war unsere gemeinsame Idee.

Getty Der ukrainische Nationalspieler Mudryk kam 2016 zu Shakhtars Akademie und absolvierte 44 Profispiele für den Klub, wobei er 12 Tore erzielte und 17 Vorlagen lieferte

„Der Eigentümer von Chelsea hat diese Idee ebenfalls unterstützt und er findet sie sehr gut, denn in unserer Zusammenarbeit sieht es so aus, als hätten wir eine Art Dreieck.

„Er ist ein Typ aus den USA und er ist der Besitzer eines englischen Clubs und wir sind aus der Ukraine und wir haben diesen Transfer von Muryk, es ist wie ein Dreieck – die USA und England unterstützen uns sehr in unserem Krieg und wir danken ihnen dafür viel für ihre unterstützung.

„Dieser Deal ist für uns wie ein symbolischer Deal. Wir kamen auf die Idee, ein Freundschaftsspiel in London zu veranstalten, es könnte im August sein, wir werden sehen, wann wir dieses Spiel haben können.“

Nach Mudryks Umzug kündigte Shakhtar auch an, dass sie 20 Millionen Pfund für die Kriegsanstrengungen der Ukraine spenden würden.

Es wurde berichtet, dass Geld direkt von der Ablösesumme von Chelsea abgezogen werden würde, wobei der ehemals in russischem Besitz befindliche Klub die Ukraine direkt bei ihren Bemühungen unterstützt, eine Invasion zu verhindern – eine schöne Art von Ironie.

@FCSHAKHTAR_ENG Mudryk war am Wochenende neben Shakhtar-Fußballdirektor Darijo Srna mit einer ukrainischen Flagge an der Stamford Bridge zu sehen

Aber Palkin bestand darauf, dass dies nicht der Fall sei und dass der Präsident des Clubs diese Spende aus seinem eigenen Geld bezahlen würde, nachdem er die Idee vorgeschlagen hatte, bevor Mudryks Wechsel überhaupt in Frage kam.

„Ich kann Ihnen sagen, dass ich, als der Präsident ankündigte, dass er dieses Geld spenden wird, betonen möchte, dass er SEIN EIGENES Geld spenden wird“, fügte er hinzu.

„Eigentlich gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen diesem Deal und der Spende dieses Geldes.

„Der Präsident hat im Sinn, dass er diese Art von Fonds schaffen wollte, und wir haben beschlossen, dies nach dem Deal mit Mudryk bekannt zu geben, und ich denke, es war eine gute Idee, dies am nächsten Tag bekannt zu geben.“

