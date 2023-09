An einem der letzten Tage der Saisonvorbereitung der SGS Essen müssen die Spieler der ersten Mannschaft ihre Trainingseinheit auf einen Kunststoffplatz verlegen. Dies liegt daran, dass sich Arbeiter der Stadt, der die Anlage gehört, genau diesen Tag ausgesucht hatten, um den Rasenplatz zu düngen. Solche Unannehmlichkeiten können bei einem Verein auftreten, der keine eigene Trainingsanlage besitzt. Seit den Tagen des ehemaligen deutschen Mittelfeldspielers Turid Knaak als Jugendspieler des Vereins vor mehr als zwei Jahrzehnten hat sich nichts geändert.

„Wir haben auf drei verschiedenen Spielfeldern trainiert“, sagt Knaak im Gespräch mit der DW. „Wir haben viel auf Kunstrasen trainiert und mussten im Winter durch die ganze Stadt Essen fahren.“

Familiäre Atmosphäre

Die SGS Essen ist mehr als nur eine Fußballmannschaft, sie ist ein Verein, der seinen Mitgliedern auch die Möglichkeit bietet, an mehreren anderen Sportarten teilzunehmen. Sowohl aktuelle als auch ehemalige Spieler wie Knaak betonen die familiäre Atmosphäre im Verein.

„Man hat sich als Fußballspielerin sehr wohl gefühlt. Was die SGS an Professionalität vielleicht nicht bieten konnte, haben sie auf andere Weise wettgemacht“, sagte sie.

„Man hat sich als Spieler gut betreut gefühlt, so dass man trotzdem Höchstleistungen erbringen konnte.“

Knaak kehrte 2017 zur SGS Essen zurück, um in der Bundesliga zu spielen. Ihre drei Jahre dort waren die erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte – die Mannschaft belegte 2018/19 den besten vierten Platz aller Zeiten. In der folgenden Saison erreichte die SGS zum zweiten Mal das Finale des Deutschen Pokals und verlor im Elfmeterschießen gegen Wolfsburg.

Turid Knaak (rechts) kehrte zu ihrem Jugendverein zurück, um in der Bundesliga zu spielen Bild: Rolf Vennenbernd/dpa/picture Alliance

Nachhaltige Entwicklung

In den letzten zwei Jahrzehnten hat der Verein in vielerlei Hinsicht Fortschritte gemacht, darunter Verbesserungen im sportlichen Training, im Trainingsmanagement und in der Ernährung. Das aktuelle Großprojekt ist der Bau eines Clubhauses, dessen Fertigstellung im nächsten Jahr geplant ist.

Für Vereinsgeschäftsführer Florian Zeutschler ist es wichtig, „dass wir mit unserem Trainingsgelände und unserem Trainingsrasen infrastrukturell die bestmöglichen Voraussetzungen haben. Nicht im Vergleich zu anderen Mannschaften, sondern im Rahmen unserer Möglichkeiten.“

Den Jugendlichen ein Risiko eingehen

Essen hat auch den Ruf, Spielern bereits im Alter von 16 oder 17 Jahren die Möglichkeit zu geben, in der Bundesliga zu spielen.

„Entscheidend ist, dass wir an unsere talentierten Nachwuchsspieler glauben und bereit sind, ein gewisses Risiko einzugehen“, sagte Zeutschler.

„Viele Mannschaften mit internationalen Ambitionen sind dazu nicht in der Lage. Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit.“

Zu den Spielern, die ihre ersten Bundesligaspiele in Essen bestreiten, gehören auch die deutschen Spielerinnen Lea Schüller, Lena Oberdorf und Linda Dallmann. Ein weiteres gutes Beispiel ist SGS-Kapitänin Jacqueline Meissner.

„Ich habe damals viel von Charline Hartmann gelernt, die hier quasi meine Mutter war“, sagte sie über ihre Rookie-Saison 2011. Jetzt ist es Meissner, an den sich die jüngeren Spielerinnen wenden können.

Den Spielern der SGS Essen bleibt manchmal nichts anderes übrig, als auf einem Kunststoffplatz zu trainieren Bild: Lorenz Schalling/DW

Wettbewerbsnachteil?

Da Turbine Potsdam am Ende der letzten Saison abgestiegen ist, ist die SGS der einzige Verein in der Bundesliga, der nicht über einen Herren-Profiverein verfügt. Noch vor zwei Saisons war SGS einer von vier „unabhängigen“ Vereinen. Während viele dies als Nachteil sehen – insbesondere in finanzieller Hinsicht; In Essen ist es einfach kein Diskussionsthema.

„Unser oberstes Credo ist es, den Verein niemals in Gefahr zu bringen“, sagte Zeutschler. „Wir arbeiten mit den Einnahmen, die wir einnehmen. Und wir geben nicht aus, was wir nicht verdient haben.“

Dass Mannschaften, die von einem Männer-Profiverein unterstützt werden, finanziell im Vorteil sind, ist Tobias Trittel, Frauenfußball-Koordinator beim VfL Wolfsburg und Vorsitzender des Frauen-Bundesligaausschusses des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), nicht entgangen.

„Es ist kein Geheimnis, dass ihre Investitionsmöglichkeiten in der Regel viel größer sind“, sagte er und wies darauf hin, dass auch Profi-Männervereine von solchen Vereinbarungen profitieren, wenn auch nicht unbedingt in finanzieller Hinsicht.

„Man darf nicht vergessen, dass die jüngste Entwicklung des Frauenfußballs auch für die Profivereine unglaublich positive Auswirkungen hat, etwa hinsichtlich ihres Images.“

Kein schneller Weg nach oben

Die Frauenmannschaften unter dem Dach eines Profivereins der Männer profitieren auch von nicht-steuerlichen Vorteilen, beispielsweise von ihrer Erfahrung in praktischen Angelegenheiten, etwa bei der Planung eines Trainingslagers oder der Pflege von Trainingsplätzen.

„In diesen Bereichen haben wir mittlerweile das gleiche Niveau erreicht, das unseren Männern täglich geboten wird“, sagte Trittel über die Wolfsburger Frauenmannschaft.

Florian Zeutschler Bild: Lorenz Schalling/DW

Frauenmannschaften, deren Vereine den Fans des Männerfußballs bereits bekannt sind, tragen dazu bei, das Bewusstsein für den Frauenfußball insgesamt zu schärfen. Zuletzt haben Borussia Dortmund im Jahr 2021 und Hertha Berlin im vergangenen Sommer eigene Frauenprogramme gestartet. Aber man muss auch bedenken, dass sich die Investition in eine Frauenmannschaft für einen Männerverein erst dann lohnt, wenn er in die Frauen-Bundesliga aufsteigt.

Allerdings zweifelt Zeutschler, Geschäftsführer der SGS Essen, daran, ob solche Klubs die nötige Geduld aufbringen werden, um sich zu einem der zwölf Spitzenteams hochzuarbeiten.

„Die Tatsache, dass nur zwei Mannschaften pro Jahr aufsteigen (aus der zweiten Liga), wirft die Frage auf, wie lange große Vereine bereit sind, in der zweiten Liga oder in der Regionalliga (dritte Spielklasse) durchzuhalten, um das Ziel zu erreichen.“ Ziel ist es, in die Bundesliga zu kommen.

Die SGS Essen hingegen ist bereits da – und hat nicht die Absicht, in absehbarer Zeit irgendwohin zu gehen.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übernommen und von Matt Pearson bearbeitet.