SFC Energy-Aktie springt snel: SFC Energy plannen starkes Umsatzwachstum bis 2028 27.11.2023

Getrieben von der überraschend schnellen Expansion in the USA en in zijn zijnnstoffzellen-Anbieter SFC Energy in de kommenden jaren deutlich wachsen.

In 2028 zal de aankoopprijs 400 tot 500 miljoen euro bedragen, waarbij de SDAX-Unternehmen SFC Energy geïnstalleerd zal worden in Brunnthal bij München. Davon heeft meer dan 15 Prozent zo’n enorme investering gedaan voor Zinsen, Steuern en Abschreibungen (Ebitda) over de hele linie. De nieuwe Mittelfriszieele bis 2028 volgt het bisherigen Plan, der bis 2025 galt.Gleichwohl vat de Verluste 2023 samen noch op een Fünftel.

Sinds half november is SFC Energy aan de slag voor het komende jaar. Der Vorstand is een bedrag van 115 tot 117 miljoen euro na 85 miljoen euro in Vorjahr. Dit betekent dat de kosten van uw onderneming, rekeningen en deposito’s (Ebitda) 13 tot 14,1 miljoen euro bedragen. In 2022 rapporteerde SFC Energy hier 10,5 miljoen euro.

Die voor 2028 zal Ziele das Unternehmen mit een Wachstum aus eigener Kraft – ook Käufe andere Unternehmen ausgeklammert – van durchschnittlich 30 Prozent pro Jahr erreichen. Hinzu kommen sollen Übernahmen.

Het is tenslotte sinds 2025 voltooid. De informatie over de vooruitgang die is geboekt op de markt voor wasstof-Brenn-stoffen zal ook worden verzorgd doordat de verzendkosten van de operatie met de Toyota Tsusho niet zijn behaald, maar de externe onderdelen zijn nu op de lange termijn in gebruik. vorgelegt, schrieb Analist Malte Schaumann von Warburg Onderzoek in één onderzoek.

Henkel Promotie – Einde Leidse Tijd











Alle grafiekanalyses zijn te vinden op ons YouTube-kanaal. Informeer!

De Brennstoffzellen-Hersteller bietet seinen Kan zowel stationair als mobiel Hybrid-Stromversorgung zijn. Sinds vorig jaar staat SFC Energy in de Nebenwerteindex SDAX auf.

Dit is hoe de SFC Energy Action reageert

Na de nieuwe projecten worden later de acties van SFC Energy bij Montage verzorgd. U hoeft immers nooit tot de volgende 12 maanden te wachten om te beginnen met handelen. Aan het einde van de dag staat er een prijs plus precies 20 euro op de Kurstafel. Na een snelle twee weken wordt de nieuwe fase zo snel mogelijk gekocht in de november-Hochs-richtlijn van 20,95 euro.

Wie de vervaardigde materialen repareert, gaat tot 2028 met 400 tot 500 miljoen euro omhoog. „Het is niet zwart en ook niet lang, maar het klinkt goed“, aldus een Börsianer. Das Ziel liege über den Markterwartungen. Bovendien was de gematigd sterke winstgevendheid een Duitse Verbesserung. Konzernchef Peter Podesser ziet de manieren van bedrijfsconsolidatie in de branche met meer kansen op winstgevende groei.

De Warburg-analist Malte Schaumann heeft in 2028 nu een bedrag van 380 miljoen euro geplant. SFC-vliegtuig met eigen Kraft, ook ohne Übernahmen, met een jaarlijkse levensduur van duurzame 30 Prozent. Dat is extreem zwart, maar het is ook een uitstekende ziel. Hinzu kamen dann noch Übernahmen.

Schaumann is een van de weinige analisten die de SDAX-Wert bestuderen. De actie van de Expert van het Kursziel met 28 Euro, was op Sicht von zwölf Monaten een Anstieg um 38 Prozent verspricht.

Ook niet optimistischer sinds de experts van de investeringshuizen Oddo BHF met een ziel van 35 euro. Dit kan het beste in de 2021er-Jahreshoch gebeuren. Omdat je je leven in een tijdige periode zult leiden – met een korte periode vóór 2023, zal deze actie plaatsvinden binnen 19 dagen na de grotere SDAX-Verlierern zählt.

BRUNTHAL / HAMBURG (dpa-AFX)

Afbeelding: SFC Energy AG

Bij eigenaar Sache Handel buiten Ordergebühren Du zahlst noch Gebühren? Handel uw acties dan gemakkelijk en transparant af zonder te bestellen bij financiering.net nul (zzgl. marktüblicher Spreads)! Informeer!

Meer nieuws over het thema