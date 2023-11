SFC Energy-Aktie springt: SFC Energy plannen starkes Umsatzwachstum bis 2028 27.11.2023

Getrieben von der überraschend schnellen Expansion in the USA en in zijn zijnnstoffzellen-Anbieter SFC Energy in de kommenden jaren deutlich wachsen.

In 2028 zal de aankoopprijs 400 tot 500 miljoen euro bedragen, wat tijdens de installatie in Brunnthal bij München in SDAX zal worden genoteerd. Davon sollen meer als 15 Prozent als een soort van onderneming Ergebnis voor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben. Konzernchef Peter Podesser onderzoekt de mogelijkheden voor toekomstige consolidatie in de branche met meer kansen op winstgevende groei, die verdere expansie aan beide zijden van het Midden-Oosten niet mogelijk maakt.

Sinds half november is SFC Energy aan de slag voor het komende jaar. Der Vorstand is een bedrag van 115 tot 117 miljoen euro na 85 miljoen euro in Vorjahr. Dit betekent dat de kosten van uw onderneming, rekeningen en deposito’s (Ebitda) 13 tot 14,1 miljoen euro bedragen. In 2022 rapporteerde SFC Energy hier 10,5 miljoen euro.

Het Analysehuis Warburg Research heeft de Einstufung für SFC Energy auf „Koop“ met een prijs van 28 Euro. De door Brennstoffzellen-Anbieter actieve mittelfristigen Ziele-stimmten met erwartungen überein, schrieb Analyst Malte Schaumann in een van de Montag-vorliegenden eerste Einschätzung dazu.

Nach der Bekanntgabe nieuwe Mittelfristziele sinds Aktien von SFC Energy am Montag gefragt. Het papier van de Brennstoffzellen-Anbieters is gemaakt van een elf Prozent. In 2028 zal de prijs stijgen van 400 naar 500 miljoen euro. „Het is niet zwart en ook niet lang, maar het klinkt goed“, zei een Börsianer. Das Ziel liege über den Markterwartungen. Bovendien was de gematigd sterke winstgevendheid een Duitse Verbesserung.

BRUNTHAL / HAMBURG (dpa-AFX)

Afbeelding: SFC Energy AG

