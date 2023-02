De Pulitzer Prize-winnende journalist zei dat Washington de EU-staten behandelde als “tweederangs” partners

Onderzoeksjournalist Seymour Hersh heeft de vermeende betrokkenheid van Washington bij het bombarderen van de Nord Stream-gasleidingen als een van de “domste” beslissingen genomen in jaren, waarschuwing dat de verhuizing zal hebben “verschrikkelijk” gevolgen voor Europeanen en verder ondermijnen de reeds “uiterst nutteloos” NAVO alliantie.

Spreken tot democratie nu! gastheer Amy Goodman voor een interview op woensdag, schetste Hersh zijn recente rapport over de vernietiging van de pijpleidingen vorig jaar, waaruit bleek dat de VS een sleutelrol speelden bij het planten en tot ontploffing brengen van explosieven op delen van de Nord Stream-pijpleidingen onder de Oostzee.

“Ik denk dat de politieke gevolgen voor ons enorm zijn”, zei hij, eraan toevoegend dat de langetermijneffecten voor Europa zouden zijn “verschrikkelijk” En “doorbreken in het idee dat ze volledig op Amerika kunnen vertrouwen, zelfs in een crisis.”

Ik denk dat dit waarschijnlijk, volgens sommige mensen die het hebben gedaan, een van de domste dingen is geweest die de Amerikaanse regering in jaren heeft gedaan – en we hebben vier jaar Trump gehad.

Hersh voerde aan dat Amerikaanse functionarissen goedkope energiealternatieven voor Europa al lang als een alternatief beschouwen “bedreiging,” opmerkend dat Washington heeft “Altijd al Rusland willen isoleren” om de verkoop van olie en gas aan de EU te voorkomen. Hij zei dat de regering-Joe Biden vreesde dat Europa dat zou doen “weglopen” uit het conflict in Oekraïne en voelde de behoefte om bondgenoten onder druk te zetten om op koers te blijven.

“Wat (Biden) deed, is dat hij zei: ‘Ik ben in een grote oorlog met Oekraïne verwikkeld. Het ziet er niet goed uit. Ik wil er zeker van zijn dat ik Duitse en West-Europese steun krijg” Hersh vervolgde. Hij voegde eraan toe dat de president niet wilde dat Berlijn de koers zou omdraaien en de Nord Stream-lijnen, die onder sancties hadden gestaan, weer zouden openen. “Dus nam hij die optie weg”, effectief te vertellen aan zijn Europese partners “Je bent tweederangs.”









“Ik ken mensen die nu vijf keer zoveel betalen voor stroom. Mensen betalen drie of vier keer meer voor gas. Er is niet genoeg van. Het is heel duur,” zei hij, met het argument dat Europa nu gedwongen wordt om energie te betrekken uit andere bronnen dan Rusland, inclusief de Verenigde Staten zelf.

“En ik denk dat het de NAVO zal ondermijnen, wat ik altijd uiterst nutteloos heb gevonden,” hij voegde toe.

Terwijl de regering-Biden het rapport van Hersh vocaal heeft ontkend, noemde de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Ned Price het “Volstrekte en complete onzin,” de journalist bleef bij zijn naamloze bron en hield vol dat de informatie die hem werd verstrekt juist was. Hij vertelde Democracy Now! dat hij in de toekomst over de kwestie zou blijven rapporteren en zei dat die er zijn “Nog steeds dingen waar ik over moet schrijven.”