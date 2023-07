Frauen und ihre Kleidung werden ständig sexualisiert. Anstatt dem Aussehen der Männer die Schuld zu geben, müssen Frauen sich vor ihnen schützen.

Das Beste am Älterwerden ist, dass mir die Meinungen anderer egal sind. Ich bin 36 Jahre alt und trage heute Klamotten, an die ich mich mit 18 nie getraut habe. Und damit meine ich nicht ausgefallenes, buntes Gefummel, diese Phase habe ich noch nicht erreicht, aber schon Ich freue mich wirklich auf meine Iris-Apfel-Ära. Ich meine kurze Shorts, knappe Kleider, zu tiefe Dekolletés, viel Netz.

Während ich früher versucht habe, jedes noch so kleine Fettpölsterchen zu vertuschen und einfach nicht zu „schlampig“ zu wirken, gehe ich heute an besonders heißen Tagen manchmal in Strandkleidung bis in die Nacht hinein und nehme in Kauf, dass der Verkäufer verschämt zu Boden schaut.

Ich lebe in Berlin und natürlich ist es im Vergleich zur dortigen Kleidungskultur radikal null, halbnackt auf der Straße zu laufen. Doch gerade junge Frauen laufen immer Gefahr, ungewollt sexualisiert zu werden, sobald sie sich freizügiger kleiden.

Und damit meine ich nicht nur die Rechtfertigung sexualisierter Gewalt, die Birgit Kelles Buchtitel „Dann mach deine Bluse hoch“ aus dem Jahr 2013 auf widerliche Weise auf den Punkt brachte. Aber auch die immer wieder aufkeimende Diskussion über Minirockverbote an Schulen, als sei das Problem ein nacktes Mädchenbein und nicht der Blick der Lehrerin darauf.

Die Konsequenzen tragen die Schüler, nicht die Lehrer

Ich erinnere mich, wie unser Klassenlehrer zu meiner Schulzeit einmal einen Klassenkameraden in einem rückenfreien Oberteil mit den Worten nach Hause schickte: „Wir sind hier nicht in einem Bordell.“

Heute scheint diese Denkweise einige der Studierenden selbst befallen zu haben, wie ein gefährlicher Pilz. Erst im Mai schlugen die Schüler der Bendictus-Schule in Tutzing eine Kleiderordnung vor: Eine Handbreit Taille sollte erlaubt sein, obere Träger sollten breiter sein als der BH-Träger, Hotpants sollten verboten sein, Hosen sollten nicht unterhalb des BH-Trägers hängen Hüften.

Dabei handelt es sich nicht nur um einen erschreckend restriktiven Umgang mit von Frauen gelesenen Körpern, die diese Regeln in erster Linie betreffen. Es widerspricht auch einfach jedem Modebewusstsein, da fast jedes Y2K-Trendstück von sich aus verboten wird.

Schockierend ist, dass es offenbar immer noch Männer gibt, die sich in die Kleidung ihrer Partner einmischen. Erst kürzlich gab es zwei prominente Fälle: Nachdem ein Video der US-Schauspielerin Keke Palmer viral ging, in dem sie ein sehr schickes, transparentes Kleid trägt und sich von R&B-Sänger Usher ein romantisches Ständchen singen lässt, kommentierte ihr Partner Darius Jackson das Video mit den Worten: „ Was ist das für ein Outfit? Du bist eine Mutter.“

Verzichten Sie auf Bewegungsfreiheit, um sich zu schützen

Während Jackson daraufhin mit einem Shitstorm konfrontiert wurde, wagten sich andere Frauen mit ähnlichen Erfahrungen zu Wort: Die Sportlerin Sarah Brady veröffentlichte mit ihrem Ex-Freund, dem Hollywoodstar Jonah Hill, öffentliche Schlagzeilen, in denen er Brady manipulativ aufforderte, keine Fotos zu machen Sich im Bikini oder Badeanzug posten.

Brady ist eine professionelle Surferin – das muss sie nicht sein, um zu erkennen, dass dieser Ruf Grenzen überschreitet, aber Badebekleidung ist im wahrsten Sinne des Wortes ihre Arbeitskleidung. Trotzdem habe sie sich damals vor ihrer Ex verneigt, bemerkt Brady wütend.

Auch ich, das muss ich zugeben, fahre schick gekleidet lieber mit dem Taxi auf eine Party, um mir unterwegs nicht von pfeifenden und flüsternden Kerlen die Laune verderben zu lassen.

Und wenn ich laufen muss, trage ich keine High Heels, da ich einmal im Dunkeln von einer Gruppe Männer belästigt wurde, die vermutlich das Geräusch meiner Stiefel bemerkt haben. Im Grunde schränke ich mich auch heute noch ein, aber zum Schutz. Und nicht, weil ich Angst davor habe, was die Leute denken sollten. Vielleicht gibt es keinen großen Unterschied zwischen ihnen.