Sexualisierte Gewalt – Übergriffe in DLRG-Feriencamps

Auf einem DLRG-Ferienlager soll ein Mann die ihm anvertrauten Minderjährigen angegriffen haben. (dpa/Picture Alliance/Siegfried Kuttig)

Es hätten zwölf schöne Urlaubstage werden können. Ende Juli/Anfang August reisten 14 junge Rettungsschwimmer von Köln nach Spanien. Ihr Trainer hatte für die Gruppe ein Ferienhaus in der Nähe von Barcelona gemietet. Offenbar hatte der Mann solche Fahrten jahrelang selbst organisiert, um sie für seine Zwecke zu nutzen – unter dem Dach der DLRG.

„Er hat einfach immer über Sex im Allgemeinen gesprochen. In der Freizeit in Spanien hat er zum Beispiel vorgeschlagen, dass wir zusammen schlafen könnten“, berichtet eine der älteren Teilnehmerinnen der Reise, wir nennen sie Sophie. Er sagte das Ganze, um es wie einen Witz aussehen zu lassen.

Es sei „unglaublich unangenehm“. „Und solche Witze hat er auch mit anderen Teilnehmern gemacht“, sagt Sophie im Gespräch mit der Beratungsstelle Zartbitter. Bei einem persönlichen Treffen erlaubte uns die junge Frau, daraus zu zitieren.

Erstellung von a sexualisierte Atmosphäre

Sexualisierte Grenzverletzungen unter dem Deckmantel des Witzes – für Experten wie die Traumatherapeutin Ursula Enders von Zartbitter „eine sehr anstößige Anmache, um zu testen, ob sich Jugendliche auf so etwas einlassen“. Auf diese Weise schuf der Mann eine sexualisierte Atmosphäre, der sich die Kinder, Jugendlichen und zwei Betreuer kaum hätten entziehen können.

Kein Einzelfall. Zuletzt zeigte die Studie „Safe in Sport“, dass ein Viertel aller Vereinsmitglieder solche sexuellen Übergriffe erlebt hat.

Es passiert überall im Sport – auch beim Schwimmtraining und bei Feriencamps eines Ortsvereins der renommierten Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Massive Formen sexueller Belästigung

So auch im Sommer 2022 in Spanien. Nach Angaben der Kinder gab es verschiedene Grenzverletzungen durch die Betreuerin vor Ort:

„Spöttische Bemerkungen, Anfassen, zu nahes Annähern, Bewerten des Körpers einzelner Jugendlicher. Ein Mädchen berichtete beispielsweise auch, dass er ihre Beine weit gespreizt habe. Angeblich im Rahmen einer Rettungsübung. Und das sind natürlich massive Formen der sexuellen Belästigung.“ “, beschreibt Ursula Enders, was ihr die Kinder und Jugendlichen in Gesprächen erzählten.

das Gruppe rettet sich

Dann passiert etwas Außergewöhnliches:

Die Gruppe redet miteinander über das Geschehene, schreibt es auf und ordnet es ein: Das sind sexuelle Übergriffe. In der Regel verschweigen Betroffene solche Angriffe aus Scham. Wenn überhaupt, sprechen sie erst viel später darüber.

In dieser Freizeit in Spanien ist das anders. Auch Ursula Enders hat in ihrer jahrzehntelangen Praxis noch nie eine Gruppe erlebt, die sich aus einer Notsituation sexualisierter Gewalt befreit. Schnell wird klar, dass alle nach Hause wollen.

Von dort aus versuchen die Eltern bereits auf allen Kanälen jemanden von der DLRG zu erreichen, suchen im Internet nach Notrufnummern:

„Es gab nur Festnetznummern und es war Sonntag. Wer geht sonntags in irgendeinem Clubhaus an eine Festnetznummer?“ erzählt uns der Vater einer Teilnehmerin, die selbst nicht betroffen, aber Zeugin war. Also schreibt er eine Mail an die Bundes- und Landesverbände.

Er kündigt an, wenn sich die DLRG nicht sofort meldet, werde er nach Spanien fahren und die Polizei einschalten.

Ute Vogt, Präsidentin des DLRG-Bundesverbandes, antwortete auf diese E-Mail mit dem Hinweis, dass der Beschuldigte angewiesen worden sei, unverzüglich seine Sachen zu packen und zurückzufahren. Am nächsten Tag reist die ganze Gruppe mit dem Zug nach Deutschland.

Betreuer vorübergehend festgenommen

Entgegen den Versprechungen gegenüber dem Präsidenten ist der beschuldigte Vorgesetzte immer noch bei der Gruppe. Die Eltern, die ständig telefonisch mit ihren Kindern in Kontakt stehen, wenden sich an den Vermieter des spanischen Ferienhauses. Er informiert die Polizei und der Vorgesetzte wird vorübergehend festgenommen.

Die Polizei befragt die Kinder zu dem Vorfall, zwei von ihnen müssen zur Polizeiwache und dort ihre Aussage machen. Wie die Eltern berichten, haben sie die Rückreise der Kinder in einem Bus selbst organisiert.

„Geh nicht zur Presse“

Auf Anfrage des Deutschlandfunks, des WDR-Magazins „Sport inside“ und der Süddeutschen Zeitung schrieb DLRG-Präsidentin Ute Vogt, sie habe „sofort den Ansprechpartner, einen Reisekoordinator, wegen der Rückreise per Bus kontaktiert. Ich war auch mit dem ausführenden Reisebüro in Kontakt und habe zugesagt, dass wir die Kosten für die Rückreise übernehmen. Mir wurde dann versprochen, dass die Rückreise in Ordnung sein würde.“

Als der Bus in Köln ankommt, sind Ursula Enders und Philipp Büscher von Zartbitter vor Ort. Die DLRG hatte die Fachberatungsstelle gegen den sexuellen Missbrauch von Mädchen und Jungen um Unterstützung gebeten. Auch Personen aus dem DLRG-Landesverband sind anwesend. Ein Vater beschreibt die Situation so:

„Als die Kinder gerade aus dem Bus stiegen – in dieser beängstigenden Situation – war das erste, was diese Person von der DLRG sagte: ‚Geh nicht zur Presse, das ist das Schlimmste, was du tun kannst.‘ Damit wurden wir begrüßt. Hat nicht funktioniert.“

Beschwerden vorher

Eltern und Kinder sind sich einig, dass sie ihre Erfahrungen im Ferienlager mit der Öffentlichkeit teilen möchten, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Auch, weil jetzt bekannt ist: Es gab in den Jahren zuvor bereits zwei Beschwerden über grenzüberschreitendes, sexualisiertes Verhalten des Vorgesetzten. In einem Fall sprach laut DLRG ein Bezirksleiter mit dem Vorgesetzten. „Außerdem wurde berichtet, dass wir die Lage noch im Auge behalten“, schreibt der Präsident des Landesverbandes Nordrhein.

Im Fall von 2021 bat der Informant um Vertraulichkeit. Demnach seien „Funktionäre im Landesverband, im Kreis oder in der Ortsgruppe nicht informiert worden“. Dies ermöglichte es der Betreuerin, unter dem Dach der DLRG weiter mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.

Nach Bekanntwerden der Anschläge in Spanien hat sich die DLRG an Zartbitter gewandt, berichtet Ursula Enders und erhebt daraufhin schwere Vorwürfe:

„Ich habe den Eindruck, dass wir gerufen wurden, um das Image der DLRG zu verbessern, nach dem Motto ‚Wir kooperieren‘, ‚Wir machen was‘. Aber die DLRG hat inhaltlich gar nicht kooperiert und immer nur genutzt die gesamte Zusammenarbeit zu ihrem Vorteil verdreht und dabei nicht auf die Bedürfnisse und Sorgen der Kinder und Eltern eingegangen ist.“

Bis heute hat die DLRG nicht nachgefragt, wie es den Teilnehmern der Reise und ihren Eltern geht.

Eine der älteren Betroffenen erzählt Zartbitter, dass sie in den ersten Tagen nach der Ankunft besonders gestresst war: „Ich hatte das Bedürfnis, mich ständig zu waschen und zu desinfizieren.“

„Sie haben Seelen zerstört“

Das mutige Handeln der Mädchen und Jungen während des Ferienlagers machte den Unterschied:

Auf der Website des DLRG-Bundesverbandes gibt es jetzt eine Nummer für Notfälle. Außerdem soll es unter anderem mehr verbindliche Vorgaben für Ferienlager, weitere Präventionsschulungen, mehr Ansprechpartner geben. Das Thema Prävention sexualisierter Gewalt solle stärker in den Ortsgruppen verankert werden, schrieben die Bundes- und Landesverbände auf unsere Anfrage hin. Die Verantwortlichen der betroffenen Ortsgruppe Köln sind nicht mehr im Amt. Gegen den Vorgesetzten wurde Anzeige erstattet. Er verpasste eine Gelegenheit, sich ohne Antwort zu äußern.

Über das abgebrochene Ferienlager der Kölner Ortsgruppe urteilt dieser Vater: „Ich habe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ein unglaubliches Vertrauen entgegengebracht, dem ich mich jetzt komplett entziehe.“

Am Ende des Gesprächs sagt er: „Ich dachte, der Name sei Programm, aber das Gegenteil ist passiert. Sie haben Seelen zerstört.“

Hilfe und Beratung gibt es beim „Hilfeportal Sexueller Missbrauch“, Telefon 0800 – 2255530 oder bei der Initiative „Start gegen Gewalt“ der Sportlerinnen und Sportler in Deutschland, Telefon 0800 – 9090444