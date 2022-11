Sexleben von College Girls Stars erklären wichtige NSFW-Szenen

Das wäre es nicht Das Sexleben von College Girls ohne Sex.

Die allseits beliebten College-Neulinge sind für die zweite Staffel zurück und die kreativen Köpfe hinter der Erfolgsserie – einschließlich der Schöpfer Mindy Kaling und Justin Edelund gegossen René Rapp, Pauline Chalamet, Amrit Kaur und Alyah Chanelle Scott– öffnen sich darüber, warum die heißeren Szenen der Serie so sind nur so notwendig wie die Keuschen.

„Ich persönlich bin mit Shows aufgewachsen, in denen Sex wie heißer, heftiger Sex war“, erklärte Scott E! Nachrichten. „Als ich ein Kind war, dachte ich, das sei alles Sex, weißt du, was ich meine? Und so habe ich die andere Seite des Sex nicht gesehen, bis ich anfing, Sex zu haben. Und ich dachte: ‚Warte, das ist nicht so das überhaupt.‘ Es ist also schön, eine andere Herangehensweise an Sexualität und Sex zu haben. Es gibt jetzt viele Shows im Fernsehen, aber ich bin froh, eine von ihnen zu sein.

Aber die Serie half nicht nur Fans: Laut Kaling, 43, arbeitet an Das Sexleben von College Girls machte sie sich mit dem Thema im Allgemeinen wohler.

„Ich denke, ich musste cool werden, wenn ich beim Sex cool bin“, verriet sie. „Ich fühle mich sex-negativ. Ich bin ziemlich prüde.“

Das Büro Alaun fuhr fort und sagte, es mache „wirklich Spaß“, dass „diese Mädchen im Jahr 2022 nicht die gleichen Fehler haben wie wir in Bezug auf unseren Körper und unsere Offenheit.“