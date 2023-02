De Seven.One Entertainment Group heeft met NBCUniversal Global Distribution een langlopende en uitgebreide juridische deal gesloten en een uitgebreide hoofdmedienpartner van NBCUniversal in Deutschland. Die Partnerships vormen de platformen van Seven.One Entertainment Group, van Pro Sieben, Sat.1 en Kabel Eins den Zugriff auf aktuelle en zukünftige Blockbuster des US-Giganten.

Dazu zählen neben “Fast & Furious 10”, “Jurassic World – Ein neues Zeitalter” of “Ticket ins Paradies” met hun Dreamteam Julia Roberts en George Clooney auch ausgewählte NBCUniversal US-Network-Serien, juwelen in Erstausstrahlung auf den hauseigenen Free-TV -Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe. De Vereinbarung wordt gebruikt om de digitale Auswertungsforms voor het streamingplatform Joyn en vervollständigt om de uitgebreide Entertainment-Angebot der Gruppe over alle Platforms heen te krijgen. De Seven.One Entertainment Group heeft een groot deel van de NBCU-bibliotheek met film-, serie-, factual- en family-entertainment-inhalten.

Zu den Unterhaltungs-Highlights von NBCUniversal zählen actuelle en künftige Kino-Blockbuster wie “Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss”, “Jurassic World – Ein neues Zeitalter” en “Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch” sowie romantic Komödien wie “Ticket in Paradise” met Julia Roberts en George Clooney. Im Vertrag maakt deel uit van een groot aantal films van Kino-Highlights, van “Fast & Furious 10” en “Der Super Mario Bros. Film” of film van Oscar®-geregistreerde Regisseuren, van “Oppenheimer” van Christopher Nolan en “Die Fabelmans” van Steven Spielberg. Die Seven.One Entertainment Group heeft Zugriff gemaakt van de grote filmbibliotheek van de Amerikaanse studio’s met beschikbare titels van Quentin Tarantino’s “Inglorious Basterds”, “Notting Hill”, de films van “Zurück in the Zukunft”, “Bridget Jones “, de “Mumie” of de “Die Bourne Identität”-franchise.

De Seven.One Entertainment Group heeft een nieuwe serie gemaakt met de sciencefiction-titel “Quantum Leap” met Raymond Lee en Caitlin Bassett en All-Time-Serien-klassikaal met “The A-Team”, “Magnum” met Tom Selleck, “Knight Rider” en “Dr. House“. Er werd gebruik gemaakt van NBCUniversal-Content-Angebot door een feitelijk pakket. Met dabei: US-Reihen wie die Immobilienmakler-Series „Homes – Luxusmakler in LA“, die Reality- Reihen “Verpfuscht – Ein Fall für die Beauty-Docs” en “Keeping Up with the Kardashians” sowie een Vielzahl een Family-entertainment-titels, die de DreamWorks-Animation-Classiker “Madagascar: A little Wild” en de Urlaubs-Special. “Kung Fu Panda: Een Schlagfertiges Winterfest”.

De Seven.One Entertainment Group is een 100 procent Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.