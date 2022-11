Setzen Sie 10 £ und erhalten Sie 50 £ Bonus bei BetVictor!

Belgien startet heute Abend in die WM-Saison 2022, wenn es in Al Rayyan in der Gruppe F gegen Kanada antritt.

Das Ahmad-bin-Ali-Stadion empfängt am Dienstagabend Belgien gegen Kanada.

Nach dem dritten Platz bei der Weltmeisterschaft vor vier Jahren ist dies wahrscheinlich die letzte Chance für Belgiens „Goldene Generation“, einen ersten WM-Titel für die europäische Mannschaft zu erringen.

Die Mannschaft von Roberto Martinez beendete die Qualifikationskampagne für 2022 ungeschlagen mit sechs Siegen aus acht Spielen und schlug Mannschaften wie Wales und die Tschechische Republik auf den ersten Platz, um sich automatisch für die Endrunde dieses Winters zu qualifizieren.

Belgien wurde in den letzten beiden Spielen vor dem heutigen Spiel besiegt, verlor letzte Woche sein einziges Freundschaftsspiel vor dem Turnier mit 1: 2 gegen Ägypten und im September das entscheidende Aufeinandertreffen in der Nations League gegen die Niederlande.

Ihr Gegner, Kanada, nimmt erst zum zweiten Mal an einer Weltmeisterschaft teil, und das heutige Spiel ist das erste in der Endrunde seit 1986, als sie alle drei Gruppenspiele ohne Tor verloren.

Die Maple Leafs rühmen sich einer neuen Truppe hochkarätiger junger Spieler, darunter unter anderem Bayern Münchens Alphonso Davies und Lilles Jonathan David, die den Teams in Katar Probleme bereiten könnten.

Kanada, geführt vom Engländer John Herdman, belegte den ersten Platz in der nordamerikanischen Qualifikation für diese Weltmeisterschaft und wird von einigen als potenzieller Geheimtipp für das Erreichen der K.-o.-Runde in einer Gruppe angepriesen, in der auch Kroatien und Marokko vertreten sind.

In zwei Freundschaftsspielen vor dem Turnier in den letzten Wochen hat Kanada 2:2 gegen Bahrain gespielt, bevor es letzte Woche in Dubai Japan mit 2:1 besiegte.

