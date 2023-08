Fußball ist zurück! Die EFL-Ligen sind dieses Wochenende im Einsatz, nächste Woche folgt die Premier League und am Sonntag Community Shield.

Am Freitag, Samstag und Sonntag kämpfen die Championship, League One und League Two um die Rückkehr der Football-Liga, wobei jede Division so offen wie eh und je ist.

Der Meisterschaftsfavorit Leicester City strebt eine schnelle Rückkehr in die höchste Spielklasse an und empfängt am Sonntagnachmittag Coventry zum ersten EFL-Duell seit 2014.

Ebenso hat Southampton seit einem Jahrzehnt nicht mehr in der zweiten Liga gespielt und tritt am Freitagabend am Mittwochabend im Hillsborough Stadium gegen Sheffield im ersten Spiel der Saison 2023/24 an.

Derby County ist in dieser Saison der heiße Favorit auf den Sieg in der League One und den Wiederaufstieg in die Championship.

Sie wissen, wie schwierig es ist, wieder in die Meisterschaft aufzusteigen und treffen im Auftaktspiel auf Wigan Athletic, das mit einem Punkteabzug beginnen muss.

Manchester City trifft am Sonntagabend im Wembley-Stadion im Community Shield auf Arsenal, wobei City nach dem Gewinn des Triples in der vergangenen Saison als dominierendes Team gilt.

So fordern Sie das Angebot an

Eröffnen Sie ein neues Konto mit dem Promo-Code YSKWFD

Zahlen Sie mindestens 10 £ per Karte ein (Apple Pay-Einzahlungen ausgenommen).

Platzieren Sie eine Sportwette (feste Quote) (Mindesteinsatz 10 £) auf einem beliebigen Fußballmarkt mit einer Quote von mindestens 1,5 (1/2).

Die qualifizierende Wette muss vor dem 01.11.2023, 23:59 Uhr abgerechnet werden.

Was gewinnst du?

Sie erhalten Gratiswetten im Gesamtwert von 40 £, die 30 Tage lang gültig sind.

Details zu Ihren Gratiswetten finden Sie auf der Registerkarte „Meine Gratiswetten“, die Sie oben auf der Website erreichen können.

Um Ihre Bet Builder-Wetten zu nutzen, fügen Sie Ihrem Wettschein die Auswahl hinzu, die den Bedingungen dieses Angebots entspricht.

