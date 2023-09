Der Spitzenreiter Tottenham empfängt am Samstagnachmittag eine schwächelnde Mannschaft von Sheffield United im Norden Londons, während die Premier League aus ihrer Länderspielpause zurückkehrt.

Quoten Tottenham gegen Sheffield United

Tottenham sind unter ihrem neuen Manager gut in die neue Saison gestartet und gehen als Favorit in das Spiel am Samstag, um drei Punkte zu holen, wobei Betfred einen Heimsieg einkalkuliert 1/4.

Sheffield United haben einen schleppenden Start in ihre erste Saison in der Premier League hingelegt und reisen als Außenseiter in die Hauptstadt 1.9 mit einem Sieg nach Yorkshire zurückzukehren. A ziehen liegt preislich bei 5/1.

Wettangebot Tottenham gegen Sheffield United

Vorschau zwischen Tottenham und Sheffield United

Tottenham wird versuchen, seinen beeindruckenden Saisonstart unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou fortzusetzen.

Die Mannschaft aus Nord-London startet an diesem Wochenende als Zweiter der Premier League, nachdem sie in den ersten vier Spielen zehn Punkte gesammelt hat.

Die Spurs holten ihr Auftaktspiel der Saison in einem Londoner Derby auswärts in Brentford unentschieden, haben seitdem aber drei Mal in der Liga gewonnen und überzeugende Siege gegen Bournemouth, Manchester United und zuletzt Burnley errungen.

Sheffield United hingegen hatte seit der Rückkehr in die höchste Spielklasse als Zweiter der Meisterschaft der letzten Saison Schwierigkeiten mit dem Leben, nachdem sie in den ersten vier Spielen der Saison nur einen Punkt geholt hatten.

Die Mannschaft von Paul Heckingbottom musste in jedem ihrer ersten drei Spiele der Saison eine Niederlage einstecken, allerdings jeweils nur mit einem Gegentreffer. Die Yorkshire-Mannschaft verlor gegen Crystal Palace, Nottingham Forest und Manchester City.

Die Blades holten ihren ersten Punkt der Saison in einem 2:2-Unentschieden zu Hause gegen den ebenfalls schwächelnden FC Everton in ihrem letzten Spiel vor der Länderspielpause und werden danach streben, mit einem Paukenschlag und einem positiven Ergebnis im Norden Londons zurückzukehren Samstag.

Sheffield United gewann das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im März dieses Jahres und warf Tottenham in der fünften Runde aus dem FA Cup, was bedeutet, dass die letzten sechs Begegnungen mit jeweils zwei Siegen und einigen Unentschieden gleichmäßig verteilt waren.

Allerdings wurde Tottenham seit 1975 nur einmal zu Hause von den Blades geschlagen, die einzige Niederlage gab es 1991.

Wetttipps für Tottenham gegen Sheffield United

In Tottenhams einzigem Heimspiel in dieser Saison siegten sie mit 2:0 gegen Manchester United, und die Mannschaft von Postecoglou geht davon aus, dass sie ihre gute Form in dieser Saison mit einem relativ komfortablen Sieg am Samstag fortsetzen wird. Betfred preist a 3:0-Sieg für die Spurs bei 7/1.

In drei Ligaspielen von Sheffield United fielen in dieser Saison mindestens drei Tore, während zwei der Spurs mindestens vier Tore erzielten, darunter auch das letzte Spiel, in dem es sieben waren. Betfred bietet an 6/5 Quoten für mehr als drei Tore wird am Samstag gewertet.

So sehen Sie Tottenham gegen Sheffield United

Standort: Tottenham Hotspur Stadion, London

Tottenham Hotspur Stadion, London Datum (und Uhrzeit: Samstag, 16. September 2023, 15 Uhr

Samstag, 16. September 2023, 15 Uhr So schauen Sie zu: Nicht im britischen Fernsehen verfügbar

