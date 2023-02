Seth Rogen bietet die Chance, mit ihm in seinem AirBnb für 42 Dollar abzuhängen

CNN

Seth Rogen lädt einige glückliche Leute zu sich ein.

Der Schauspieler vermietet seine Wohnung in Los Angeles, wo er auf Airbnb kreativ wird.

„Wenn Sie dies lesen, denken Sie darüber nach, eine Nacht im von Zimmerpflanzen inspirierten Retreat zu buchen. Was macht es so zimmerpflanzenartig, fragen Sie sich vielleicht?“ eine Notiz von Rogen liest auf Airbnb. „Nun, es ist mit einigen unserer Lieblings-Haushaltswaren bestückt (sogar mit einer Vorabversion unseres NEUEN Vinyl-Box-Sets Vol. 2!). Das Mid-Century-Design und die Aussicht auf LA haben auch ein deutliches Zimmerpflanzen-Feeling. Und da ist die Tatsache, dass ich da sein werde, um Sie willkommen zu heißen, was angesichts der Tatsache, dass ich der Gründer bin, zur Zimmerpflanzen-Atmosphäre beiträgt.“

Laut dem Posting ist das Retreat ein „moderner Raum aus der Mitte des Jahrhunderts und ein idealer Zufluchtsort, wenn Sie nach Inspiration suchen oder einfach nur einen guten Hang haben möchten. Dort gibt es auch eine Töpferscheibe.“

Rogen bietet an, mit dem Mieter ein paar Töpferwaren zu werfen, und schreibt: „Ich bin ein ziemlich guter Lehrer!“ und es gibt das Versprechen eines gut gefüllten Kühlschranks.

Alles für nur 42 $ pro Nacht.

Der Raum ist nur für drei einzelne Übernachtungen am 15., 16. und 17. Februar verfügbar. Jeder, der ihn buchen möchte, erhält die Gelegenheit, wenn AirBnb die Reservierungen für den Raum am 7. Februar um 13:00 Uhr ET öffnet.