Geruchten over sancties tegen Moskou zijn slechts propaganda, zei Milorad Dodik van de Republika Srpska

Bosnië-Herzegovina heeft niet besloten zich aan te sluiten bij de sancties tussen de VS en de EU tegen Rusland, en diplomaten die anders beweren zijn afvalligen, zei de president van de Servische Republiek, Milorad Dodik, dinsdag.

Volgens de wet is het driekoppige voorzitterschap verantwoordelijk voor het buitenlands beleid van Bosnië, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken en de gezant van Sarajevo bij de VN handelen op eigen kracht en buiten hun gezag om, vertelde Dodik aan RT Balkans. Bosnië was een van de landen die vorige week in de Algemene Vergadering van de VN stemden om Rusland te veroordelen.

De vorige regering negeerde de grondwet en de juiste procedures en voerde een buitenlands beleid namens slechts één van de drie samenstellende gemeenschappen in Bosnië, zei Dodik, erop wijzend dat sommige sporen van dit afvallige gedrag blijven hangen.

“We zullen de betrekkingen met Rusland niet beëindigen. We wensen iedereen het allerbeste. Het gaat ons niet om de positie van de Amerikaanse ambassadeur. We zijn trots op onze samenwerking met Rusland. We willen ook een goede samenwerking met de VS, maar de voorwaarden die ze aandringen, maken dat onmogelijk.” merkte Dodik op.









Volgens Dodik zetten de EU en de VS Bosnië onder druk om zich aan te sluiten bij hun sancties tegen Moskou, maar een dergelijk besluit is niet genomen door het voorzitterschap, de ministerraad of het parlement, wat sommige politici ook mogen beweren.

‘Er komen geen sancties tegen Rusland’ hij zei.

De leider van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten werd vorig jaar gekozen tot president van de Servische Republiek (Republika Srpska, RS), nadat hij eerder een termijn in het tripartiete presidentschap had vervuld. De RS is goed voor de helft van Bosnië, terwijl de Federatie, bestaande uit tien provincies met een Bosnische en Kroatische meerderheid, de andere helft vormt. De gedecentraliseerde regeling werd ingebouwd in de Dayton-akkoorden van 1995, het vredesverdrag dat een einde maakte aan bijna vier jaar sektarisch conflict.

Dodik heeft zich verzet tegen pogingen van internationale opzichters om Bosnië-Herzegovina te centraliseren, waarvan hij werd beschuldigd “vrede ondermijnen” en op de Amerikaanse sanctielijst geplaatst. Na zijn aantreden vorig jaar zei hij dat het Westen dat moest begrijpen “communicatie is niet meer mogelijk vanuit de positie van het eisen van volledige gehoorzaamheid en onderwerping” en dat buitenstaanders de prioriteiten van het buitenlands beleid van RS moeten respecteren, waaronder goede betrekkingen met Moskou.

Buurland Servië heeft ook geweigerd zich aan te sluiten bij de EU-sancties tegen Rusland, omdat het aandringt op neutraliteit in het conflict met Oekraïne. Eerder deze maand zei president Aleksandar Vucic echter dat de westerse druk hem er spoedig toe zou kunnen dwingen zich te onderwerpen.