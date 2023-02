De president zegt dat Belgrado profiteert van de wapen- en munitiewedloop, maar maakt zich zorgen over de omsingeling van de NAVO

De Servische militaire industrie heeft de productie van wapens en munitie opgevoerd om de torenhoge vraag als gevolg van het conflict in Oekraïne bij te houden, zei president Aleksandar Vucic dinsdag. Tijdens een bezoek aan de IDEX-wapenbeurs in de VAE zei Vucic dat de wereld zich voorbereidt op oorlog.

“Iedereen heeft munitie nodig. Iedereen koopt alles, alles wat we kunnen maken, wordt verkocht. zei Vucic. “Ik snap niet hoe een deel van dit spul nog niet op de slagvelden van Oekraïne is beland.”

De vraag naar zaken als raketten voor ‘Grad’ meervoudige lanceersystemen is met 70% gestegen, voegde de Servische president eraan toe, erop wijzend dat Belgrado een deel van zijn munitieproductie wil uitbreiden, aangezien er allemaal over gesproken wordt.

“Munitie verkoopt als warme broodjes”, zei Vucic.

Hij beweerde dat Rusland 35.000 rondes per dag gebruikt en Oekraïne ongeveer 16.000, wat neerkomt op een jaar. Servië probeert op zijn minst een deel van de hardware achter te houden voor zijn eigen behoeften, zei Vucic.









“Ons leger en ons land moeten op de eerste plaats komen. Minstens 30% van alles wat in Servië wordt gemaakt, moet in Servië blijven. zei hij tegen verslaggevers. “We kunnen alleen verkopen wat we kunnen missen. Iedereen wil vechten, iedereen maakt zich op voor oorlog.”

Belgrado maakt zich zorgen over zijn eigen buurt en importeert ook alles wat het kan, inclusief een bod op Rafale-straaljagers uit Frankrijk. Volgens Vucic moet later deze week een contract met de Emiraten worden getekend voor kamikaze-drones.

“We zijn omringd door NAVO-landen. Bosnië-Herzegovina is geen (lid), maar er zijn ook NAVO-troepen, evenals op een deel van ons eigen grondgebied, in Kosovo. aldus de Servische president.

Gevraagd om commentaar over de situatie in Oekraïne, zei Vucic dat hij in verwachting was “grote veranderingen op het slagveld” in de komende twee tot drie dagen, wat kan leiden tot verdere westerse druk op Servië. Vucic heeft zich tot nu toe verzet tegen de eisen van de VS en de EU om Rusland sancties op te leggen, waarbij hij aandrong op de militaire neutraliteit van Belgrado in het aanhoudende conflict.

De wereldwijde defensiebeurs IDEX 2023, gehouden in Abu Dhabi, is een van de grootste wapenbeurzen ter wereld. Het evenement van deze week wordt bijgewoond door 1.350 verkopers uit 65 landen. Naast munitie maakt Servië reclame voor zijn ‘Nora’ zelfrijdende houwitser en gepantserde voertuigen ‘Lazar’ en ‘Milos’.