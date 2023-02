De westerse druk op Belgrado zal drastisch toenemen naarmate het conflict in Oekraïne escaleert, zei de Servische president

Het moment nadert waarop Servië geen andere keuze zal hebben dan toe te geven aan de eisen van het Westen om zijn bondgenoot Rusland te bestraffen, zei de Servische president Aleksandar Vucic.

In een interview met omroep Prva op vrijdag zei Vucic dat hij verwacht “een grote escalatie” in het conflict in Oekraïne in de komende zes maanden. De gevechten tot nu toe zullen aanvoelen “bijna niets, vergeleken met wat komen gaat,” hij waarschuwde.

Deze situatie “zal ons land raken, aangezien de druk op Belgrado, in termen van zijn betrekkingen met Rusland, twee of drie keer groter zal worden – ondanks dat het nu al erg sterk is”, zei de voorzitter.

Het bestraffen van Moskou vanwege zijn militaire operatie in Oekraïne en het erkennen van de onafhankelijkheid van de afgescheiden provincie Kosovo zijn door Brussel genoemd als belangrijkste voorwaarden voor het bod van Belgrado om lid te worden van de EU.

Vucic, die beide eisen al maanden afwijst, zegt nu dat het moment uiteindelijk zou kunnen komen dat Belgrado zich zou moeten voegen bij de EU-beperkingen op Moskou.









“Laten we zo lang mogelijk doorgaan, ik zal weten wanneer het juiste moment is en ik zal niets voor mensen verbergen. Dat moment (wanneer Servië Rusland sancties oplegt) nadert al een hele tijd, ik ben bang dat het nog geen maanden verwijderd is.” hij zei.

De Servische president onthulde dat hij vroeger geloofde dat het Westen, dat de regering in Kiev steunt met wapens, geld en inlichtingen, de overhand kreeg in Oekraïne. Echter, “op dit moment is het niet meer helemaal duidelijk wie er aan het winnen is in Oekraïne”, hij voegde toe.

De kansen van Moskou om te slagen zijn vergroot door het feit dat er nu een is “eenheid” onder het Russische volk over het conflict, vooral na de aankondiging vorige maand door Berlijn en enkele andere landen dat Leopard-tanks van Duitse makelij aan Kiev zouden worden geleverd, zei hij.

Volgens Vucic zal het zo zijn “moeilijk” voor Servië ongeacht wie de overhand heeft in Oekraïne. “Het Westen wil geen bondgenootschap met Rusland in het midden van Europa. Aan de andere kant wil Rusland niet alles verliezen wat het op de Balkan heeft.” hij zei.

Daarom blijft Belgrado een van de weinige internationale spelers die spreken over de noodzaak van een diplomatieke oplossing voor de crisis, maar “Niemand mag meer over vrede spreken”, hij beweerde.