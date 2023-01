Serienmörder in Baden-Württemberg? Die Polizei äußert einen dringenden Verdacht

tz Welt

Von: Martina Lipp

Mordserie in Schwäbisch Hall? Nach einer Gewalttat in Michelbach Bilz (Baden-Württemberg) vermutete die Polizei einen Zusammenhang mit einem anderen Fall (Symbolfoto). © Marvin Koss/imago

Nach einem Gewaltverbrechen in einem Dorf bei Schwäbisch Hall hat die Polizei einen dringenden Verdacht. Einen Zusammenhang mit einem anderen Fall schließen die Ermittler nicht aus.

Aalen – Hat es ein Serienmörder auf ältere Frauen abgesehen? Die „Soko Höhe“ hat nun die Ermittlungen in einem weiteren Fall übernommen, gaben die Polizei in Aalen (Baden-Württemberg) und die Staatsanwaltschaft Heilbronn in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Es ist ein Verbrechen in Schwäbisch Hall, das wahrscheinlich mit einer Serie zusammenhängt.

Baden-Württemberg: Mordserie in Schwäbisch Hall? Zwei ältere Frauen starben innerhalb kurzer Zeit

Eine 89-Jährige wurde am Mittwochabend (25. Januar) tot in ihrer Wohnung in Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) aufgefunden. „Während der Todesermittlung durch die Kriminalpolizei gab es Hinweise darauf, dass die Frau gewaltsam ums Leben kam“, teilte die Polizei mit. Der Senior wurde am Mittwoch gegen 10 Uhr zuletzt lebend gesehen. Eine Obduktion sei für Freitag geplant, hieß es.

Ist das der letzte einer Mordserie? Im Dezember 2022, kurz vor Weihnachten, wurde eine ältere Frau (77) tot in ihrer Wohnung in Schwäbisch Hall aufgefunden. Nach dem Mord wurde die „Soko Höhe“ gegründet.

Möglicherweise bestehe ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten, sagen Polizei und Staatsanwaltschaft. Die „Sokohöhe“ wurde personell aufgestockt. Die Sonderkommission wird nun von Fachärzten für Rechtsmedizin, dem Forensischen Institut des Landeskriminalamts und Kräften des Polizeipräsidiums unterstützt.

Mordfälle in Baden-Württemberg: Die Staatsanwaltschaft spricht von Parallelen

Staatsanwalt Harald Lustig sagte im SWR, eine solche Häufung von Tötungsdelikten sei ungewöhnlich für den Raum Schwäbisch Hall. Außerdem gibt es Parallelen. Beide Opfer sind ältere Frauen und beide Tatorte liegen nah beieinander.

Wie der SWR berichtet, hatten die Behörden ein ungeklärtes Tötungsdelikt aus dem Jahr 2020 untersucht. Damals wurde eine 94-jährige Brauerei-Erbin ganz in der Nähe des Tatorts des 77-Jährigen aus Schwäbisch Hall brutal ermordet.

Baden-Württemberg: Hat die Mordserie 2020 begonnen?

2020 wurde im Kreis Schwäbisch Hall eine 94-jährige Frau brutal ermordet.

Am 23. Dezember 2022: Eine 77-jährige Frau wird tot in ihrer Wohnung im Schwäbisch Haller Stadtteil Hagenbach aufgefunden. Die 77-Jährige wurde am Nachmittag lebend gesehen, als sie mit ihrem Rollator auf dem Heimweg vom Supermarkt war.

Am 25. Januar 2023 – der jüngste Fall: Eine 89-jährige Frau wurde am Mittwochabend tot in ihrer Wohnung in Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) aufgefunden. Zuvor war der Senior noch dabei

Die „Soko Höhe“ ermittelt – die Polizei sucht dringend Zeugen

Die „Sokohöhe“ bittet um Hilfe aus der Bevölkerung und bittet. Sind Ihnen im Fall Mittelbach Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die jemandem verdächtig oder fremd vorkamen? Die Polizei betonte, dass auch Hinweise oder Wahrnehmungen wichtig sein könnten, die zunächst nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden.

Der Fund einer Frauenleiche im Kofferraum eines Autos machte 2022 Schlagzeilen. Das Auto stand in einem Industriegebiet in Sinsheim (Baden-Württemberg).(ml)