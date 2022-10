Serienmörder aus Iowa: Behörden ermitteln, nachdem Frau behauptet, Vater sei ein produktiver Mörder gewesen

CNN

Ein Sheriff im Westen von Iowa sagt, dass lokale, staatliche und bundesstaatliche Behörden in einem ländlichen Gebiet „aktiv ermitteln“, wo eine Frau behauptete, ihr verstorbener Vater habe Dutzende von Leichen von Menschen entsorgt, die er vor Jahrzehnten getötet hatte.

„Wir untersuchen dies aktiv, und wer würde das nicht tun?“ Der Sheriff von Fremont County, Kevin Aistrope, sagte gegenüber dem CNN-Partner KETV.

„Wir haben einen Tatort, aber wir wissen nicht, ob es sich um einen Tatort handelt“, sagte der Sheriff gegenüber KETV. „Wir haben keine Opfer, Leichen. Nichts.“

Die Suche folgt einem Newsweek-Artikel, in dem Lucy Studey zitiert wird, die behauptet, ihr Vater, Donald Studey, habe vor Jahren „50 bis 70“ Menschen getötet – und dass sie geholfen habe, die Leichen in einem Brunnen auf seinem Grundstück in der Nähe von Thurman, Iowa, zu entsorgen.

Susan Studey, die ältere Schwester von Lucy Studey, sagte später gegenüber Newsweek, dass die Behauptungen ihrer Schwester nicht wahr seien. „Mein Vater war nicht der Mann, als den sie ihn darstellt. Er war streng, aber er war ein beschützender Elternteil, der seine Kinder liebte … Strenge Väter werden nicht einfach zu Serienmördern … Ich bin zwei Jahre älter als Lucy. Ich glaube, ich wüsste es, wenn mein Vater ermordet würde“, sagte sie gegenüber Newsweek.

CNN hat Lucy Studyy um einen Kommentar gebeten.

„Wir haben nur eine Frau, die sich meldete und uns eine Geschichte über Leichen in einem Brunnen erzählte“, sagte Aistrope. „Wir haben ein paar Leichenhunde mitgebracht. Kadaverhunde schauten dort hinein oder sahen sich in der Gegend um, und sie zeigten in der Gegend. Ich werde nicht sagen, dass es direkt über dem Brunnen war, aber sie haben in der Gegend darauf hingewiesen.“

Donald Studey starb laut KETV im Jahr 2013.

„Wir werden alles tun, um zu beweisen oder zu widerlegen, dass es einen Tatort geben könnte“, sagte Aistrope.

Lokale, staatliche und bundesstaatliche Behörden sind beteiligt, darunter die Iowa Division of Criminal Investigation und das FBI, sagte Aistrope gegenüber KETV.

„Sie haben uns sowie das FBI gebeten, bei den Ermittlungen zu helfen, und wir tun das gerne, wissen Sie, und versuchen, Personal und Ressourcen bereitzustellen“, sagte der stellvertretende Direktor der Iowa Division of Criminal Investigation gegenüber KETV.

CNN hat sich an das Büro des Sheriffs von Fremont County und die Iowa Division of Criminal Investigation gewandt, um weitere Einzelheiten zu erfahren.