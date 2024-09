Heikendorf/Kiel. Jan en Sandra* zitten op hun terras in een rustige woonkamer in Heikendorf. Een leven in de oorlog voor een trauma. Maar die Idylle is waar.

Een woonkamer met een vaste woning, terras en tuin in het zicht. Als Jan in het huis is, wil hij iets drinken, hij zal nog steeds een smartphone met zijn smartphone hebben. „Vorsichtshalber“, zei daar, open voor zowel vrouwen als gasten noch om te zitten. De veiligheid van het paar wordt nooit vergeten. De mensen in Heikendorf zijn gelukkig.

De grond: Maandlang heeft een man in Heikendorf, Mönkeberg en Kiel zijn wenen getrieben. Er is liefde over de basis, drang in een huis, omdat de bewoners er waren, en zorg voor alle aspecten die daar geleefd hadden kunnen worden. Zodat je met hen kunt leven en van je videomateriaal kunt genieten.

Ook in Geschäften soll der Mann eher unverhohlen Kaffeekassen gestohlen haben. Er zijn veel wegen om te overwegen en te ondersteunen voor de Betäubungsmittelgesetz (Beschaffungskriminalität) aufgefallen, duidelijke Polizeisprecherin Stephanie Lage. Deze politie is onderworpen aan persoonlijke rechten, maar zal sinds 2023 voor altijd blijven bestaan ​​en er zullen meer politie betrokken worden bij het onderzoek, vooral in de acht weken voorafgaand aan het festival.

Nach Informationen der Kieler Nachrichten sollen insgesamt beef 100 Taten auf sein Konto gehen. Maar er kan altijd meer vrijheid zijn.

Einbrüche in Kiel, Heikendorf en Mönkeberg: dienen in een huis met een stal van geld en geld

Dus na de Diebstahl met Sandra en Jan: Anfang August tijdens de Mann durch die Tür vom Garten ins Haus eingedrungen. “Die Tür was niet abgeschlossen, wij waren ja zu Hause”, zegt Sandra. Het echtpaar haat de werklozen Besucher selbst gar nichts mitbekomommen. Ze kunnen zowel op kantoor als in het thuiskantoor en bij online vergaderingen worden gebruikt.

Weinig later sloot Jan zich aan bij de grondgebonden aanvallen, en Sandras geldbeurs was lezen. „We waren blij om samen te werken, omdat we op de middelbare school zaten, we leefden in een veilige omgeving, omdat we hard werkten, in de tussentijd zouden we gelukkig zijn,“ zegt Jan. Dan kun je de man van de grond af aan voortzetten.

De schok is zowel auch noch Wochen später anzumerk. “We leven in permanente angst, dat is onze passie”, zegt de vrouw. Bargeld en zaken die die dingen kunnen doen – emotionele werten met de Eheringe en Jans Uhren.

Met name: „De Versicherung zahlt nicht, omdat het Huis niet verwoest werd. Aber damit right husband but nice,“ zegt Jan. Dit betekent dat de man niet in een ander huishouden is, maar ook in de wettelijke regeling van een bedeutung. Een enkel stuk diebstone schudt niet zo veel als een enkel stuk diebstone.

Angst vor de volgende Einbruch: Ben de volgende Tag kam der Seriendieb schon wieder

Schon am eenchsten Tag sah Sandra, wie jener Mann op zijn Grundstück ging en nach Einem Einschlupf ins Haus suchte. „Ik heb het raam open laten staan ​​en bediend: was dat mogelijk?

In de Siedlung is er een Whatsapp-groep. „Dat is de mannendag het thema“, meldt Jan. Veel mensen in Heikendorf zijn fingen, ze zijn waarschijnlijk gewaarschuwd en gebruikt, als ze in een man wonen. Het was erg moeilijk om te beseffen dat alle ramen en ramen gesloten waren.

“Wij hebben een man die met de grootste zorg, aandacht en een hoog niveau van feestelijkheden leeft, terwijl de politie in oorlog is,” meldt een bewoner. Bij Ihr habe er des Grundstück laufen wollen. De terrassen zijn altijd open, omdat kinderen heerlijk buiten kunnen spelen en in de tuin kunnen spelen. Ze zouden de Eindringling kunnen verjagen. Maar: “Die angst blijft.”

Jan erzählt, er is de serie die später beim backer erkannt en verhindern können is, dat de Griff in de kas vliegt. „Ik heb veel succes in mijn leven en mijn leven.“ Dat betekent veel werk in de Oekraïense taal.

Jan versterkt zijn spraak en kan zichzelf verstaan. „Er is altijd ruimte voor geluk met het gezin en drie kinderen. Wie tijd doorbrengt in gesprek met het nachtleven, is blij met het huis, zeggen de bewoners.

Jan und seine Frau sinds seit Jahrzehnten in der Flüchtlingshilfe engagiert – “aus Überzeugung”, zegt Sandra. Beiden vinden het vooral bitter, omdat de verhalen van elkaar in een kwaad daglicht worden gesteld.

Polizei muss Seriendieb in Heikendorf is nog steeds bezig met lassen

De politie moet de serie volgen nadat het slachtoffer is teruggeplaatst – die een man is. „Beide twee personen handelen onafhankelijk van elkaar“, legt politieprediker Stephanie Lage uit. „Er is een huis met speciale aankopen en kassa’s, portemonnees en andere kleinere items, waaronder de hogere waarde van de producten in het gebied van kleinere bedragen, ook minder dan 50 euro.“

Gründe für eine Untersuchungshaft-lagen demnach nicht before – bis zum 11. Augustus. Een voorbeeld van een prachtige woonervaring in Mönkeberg. U moet binnen 24 jaar verantwoordelijk zijn voor de vervolging. “De Anklage is erhoben, auf Wohnungseinbruchsdiebstahl steht eine Mindeststrafe of a year”, zegt Staatssanwalt Michael Bimler. Als de Verhandlung nog niet is afgelopen, is hij in de Untersuchungschacht in Neumünster.

Binnenkort zal de serie dus ook na Heikendorf verkrijgbaar zijn. Dennoch is voor de Anwohner von Heikendorf niet meer zo wie früher – wegen van angst. Dus wie Sandra en Jan hebben bezocht bij mensen met video-updates geïnstalleerd.

Deze politieagenten, huisgebruikers, auto’s en voertuigen worden verplaatst en er wordt voor gezorgd, wat kan resulteren in unbefugte keinen Zutritt ohne großen Aufwand provided. Kijk of je dat hebt gedaan, je zult het zeker worden. Stephanie Lage: „Verdachte personen zijn altijd aanwezig, ze worden waarschijnlijk lastiggevallen. Dat kan op één manier.“

* Namen van de Redaktion geändert

