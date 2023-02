Sergio Ramos sagt, Lionel Messi sei der Größte im Fußball, da er und Cristiano Ronaldo Teamkollegen waren

Sergio Ramos hat Lionel Messi zum größten Fußballer aller Zeiten gewählt, eine Aussage, die Ex-Teamkollege Cristiano Ronaldo vielleicht nicht zu schätzen weiß.

Ramos hat Zeit damit verbracht, die Umkleidekabine mit beiden Spielern zu teilen, einer der wenigen im Spiel, der dies tat, und war mit beiden erfolgreich.

AFP Messi und Ramos waren große Rivalen, bevor sie PSG-Teamkollegen wurden

Der spanische Verteidiger war mit Cristiano Ronaldo bei Real Madrid und spielte zusammen, während der Portugiese von 2009 bis zu seinem Abgang 2018 dort war.

Ramos selbst verließ Real Madrid im Jahr 2021 und wechselte zu Paris Saint-Germain, wo er sofort von Messi unterstützt wurde, der nach seinem schockierenden Abgang von Barcelona auf die französische Seite wechselte.

Davor waren Messi und Ramos Rivalen im Clasico und hatten viele hitzige Kämpfe, wobei beide Spieler erbitterte Konkurrenten waren.

Jetzt hat er alles hinter sich gelassen und da sie sich in der französischen Hauptstadt dieselbe Umkleidekabine teilen, hat Ramos zugegeben, dass Messi der größte Fußballspieler aller Zeiten ist.

„Ich habe mehrere Jahre lang gelitten, als ich gegen Messi spielte“, sagte der 36-Jährige gegenüber PSG TV, „jetzt genieße ich ihn. Er ist der beste Spieler, den der Fußball je hervorgebracht hat.“

Der Kommentar mag bei Ronaldo, der immer bestrebt war, der Beste zu sein, nicht gut ankommen und sich oft mit Zahlen zerstritten hat, die ihn nicht als solchen bezeichnen.

Es wurde berichtet, dass Ramos und Ronaldo einige Jahre lang nicht miteinander gesprochen hatten, nachdem der Portugiese den Verein verlassen hatte, aber das Paar wurde im Januar wieder vereint.

Himmel Fußball Ronaldo und Ronaldo umarmten sich vor einem Freundschaftsspiel im letzten Monat

PSG trat in einem Freundschaftsspiel in Saudi-Arabien gegen eine Kombination von Al Nassr und Al Hilal an.

Ungeachtet dessen könnte Ramos‘ jüngster Kommentar, dass Messi der größte Fußballer sei, Ronaldo beim nächsten Treffen in naher Zukunft im Hinterkopf bleiben.