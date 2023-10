Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



In der dramatischen Eröffnungsrunde des GP von Mexiko-Stadt kollidiert Charles Leclerc mit Sergio Perez, woraufhin der Mexikaner aufgeben muss.

Sergio Perez bestand darauf, dass er „einfach alles geben wollte“ und deshalb „voll und ganz aufs Ganze gegangen“ sei, als er die Chance witterte, bei seinem Heim-GP in Mexiko-Stadt die Führung zu übernehmen, nachdem er in der ersten Kurve dramatisch aus dem Rennen ausschied Kollision mit Charles Leclerc.

Leclerc von Ferrari ging unterdessen direkt auf die Buhrufe ein, die er von der Menge, die Perez unterstützte, erhielt, als er nach dem Rennen auf der Strecke interviewt wurde, indem er sagte, er könne bei dem Vorfall „nirgendwo hingehen“.

In einer schnellen Flucht vom fünften Startplatz auf der langen Strecke bis zur ersten Kurve der Rennstrecke platzierte sich Perez an der Außenseite des Pole-Sitters Leclerc, der Verstappen auf seiner Innenseite um die Führung angriff, aber als er nach rechts abbog -Hander markierte das linke Vorderrad des Ferrari.

Durch den Aufprall wurde das Auto von Perez kurzzeitig auf drei Räder geschleudert und von der Rennstrecke abgeschleudert. Obwohl er noch in die Boxengasse zurückfahren konnte, war der Schaden so groß, dass Red Bull sein Auto sofort abstellen musste.

Perez schien im Cockpit niedergeschlagen zu sein, als Red Bull sein Auto zurück in die Garage rollte, aber im Gespräch mit Sky Sports F1 Kurze Zeit später schlug der Mexikaner einen trotzigen Ton an, als er darüber sprach, warum es seiner Meinung nach richtig war, einen Kampf um die Führung zu starten.

Er sagte, dass er es bereut hätte, bei seinem Heimrennen nicht den mutigen Versuch unternommen zu haben, nach außen zu fahren, und er sei „stolz“ auf die Art und Weise, wie er dieses Wochenende gefahren sei, auch wenn er „traurig“ darüber gewesen sei, wie es letztendlich ausgegangen sei. Er sagte auch, dass er, obwohl er damit gerechnet hatte, dass Leclerc früher bremsen würde, den Unfall für einen „Rennunfall“ halte.

„Ich hatte einen großartigen Start. Der Abstand war da und wenn ich ganz ehrlich bin: Da ich das Rennen gestartet habe, wäre ich wirklich enttäuscht, heute auf dem Podium zu stehen, wenn ich wüsste, dass ich eine Chance hatte, die Führung zu übernehmen, und das habe ich auch getan.“ „Nimm es nicht“, sagte Perez.

„Ich habe es einfach gemacht. Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass Charles – er war in der Mitte, er hatte weniger Spielraum – so spät bremste wie Max und ich.“

„Ich denke, es war einfach kein Platz für drei Autos. Es war ein totaler Rennunfall und im Nachhinein … sollte ich das nicht sagen … aber im Nachhinein sollte ich zurücktreten und nach Hause fahren. Vor allem bei Ihrem Heim-Grand-Prix und zwei Mal davor eine Reihe auf dem Podium. Ich wollte einfach alles geben und habe es voll und ganz gegeben.“

Perez, der sein Heimrennen in acht Versuchen noch nie gewonnen hat und neben Verstappen in den letzten Monaten zunehmend unter Druck und Prüfung seiner Leistungen geriet, betonte: „Ich bin sehr traurig über das Endergebnis, denn in der ersten Runde Das Rennen bei deinem Heim-Grand-Prix zu beenden, ist auf jeden Fall sehr traurig.

„Andererseits bin ich extrem stolz auf mich selbst, weil ich alles gegeben habe. Ich bin sehr stolz auf mein Team. Wir haben das ganze Wochenende über alles gegeben und wahrscheinlich den besten Start des Jahres, also haben wir einfach alles gegeben.“ .“

Horner verteidigt Perez: „Man kann ihm nicht die Schuld dafür geben“, dass er versucht hat, in Führung zu gehen

Red Bull hat weiterhin auf Perez gesetzt, der einen Vertrag im Team bis zum Ende der nächsten Saison hat, und das trotz einer starken Form, die dazu geführt hat, dass er in der Punktewertung nicht nur weit hinter Runway-Champion Verstappen zurückgefallen ist, sondern auch in die hinteren Punkte zurückgefallen ist Lewis Hamilton von Mercedes im Kampf um den zweiten Platz.

Mit dem zweiten Platz hinter Verstappen im Sonntagsrennen liegt Hamilton nun nur noch 20 Punkte hinter Perez und hat in den letzten vier Wochen der Saison noch drei Grands Prix und einen Sprint vor sich. Wäre der Brite letzte Woche nicht aus technischen Gründen vom zweiten Platz in Austin ausgeschlossen worden, wären die beiden nun punktgleich.

Perez‘ jüngster Rückschlag ereignete sich an einem Wochenende, an dem Daniel Ricciardo, der seinen Wunsch deutlich gemacht hat, in Zukunft wieder neben Verstappen Platz zu nehmen, eine brillante Fahrt hinlegte und den siebten Platz für seine ersten Punkte seit seiner Rückkehr zu AlphaTauri im Sommer holte.

Perez‘ Red-Bull-Teamchef Christian Horner verteidigte das Recht des Mexikaners auf einen Überholversuch.

„Für Checo ist es absolut enttäuschend. (Sein) Heimrennen“, sagte Horner Himmel F1. Er hatte einen Raketenstart und hatte in der ersten Kurve so viel Schwung, dass man ihm nicht vorwerfen kann, dass er versucht hat, bei seinem Heimrennen die Führung zu übernehmen.

„Er verfügt über 13 Jahre Erfahrung in der Formel 1 und wenn man eine schwierige Zeit durchmacht, ist es wichtig, ihn zu unterstützen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er ein großartiges Wochenende und wollte bei seinem Heimrennen in Mexiko die Führung übernehmen.“ City. Es ist wahnsinnig, wie viel Unterstützung er hinter sich hat. Drei gegen eins geht nicht und leider war er einfach auf der falschen Seite.“

Das Urteil der Sky F1-Experten zur Kollision zwischen Perez und Leclerc

Martin Brundle:

„Sergio hat ein wenig gewürfelt. Er dachte instinktiv, er sei auf der Ideallinie, er würde später bremsen, hatte viel Schwung, die auf der Innenseite, der schmutzigere Teil der Strecke und der spitzere Winkel in die erste Kurve hinein etwas früher bremsen.

„Aber Charles Leclerc tat es nicht. Er bremste genauso spät, wie es ihm zusteht. Leclerc hatte ein paar Zentimeter zu seiner Rechten, aber bei weitem nicht genug, um den Kontakt mit Perez zu vermeiden.“

„Perez sagte, er habe es getan und sei stolz auf mich. Ich hätte mich selbst gehasst, wenn ich es nicht getan hätte. Ich bin sehr traurig für ihn und traurig für das Publikum.“

Danica Patrick:

„Sergio hatte einen Lauf und ich verstehe, dass Sie mit diesem Lauf versuchen, das Beste zu machen, was Sie können. Vielleicht dachte er, dass Charles (vom Gaspedal) abheben würde, weil er Schwung hatte, aber am Ende des Tages war es der Letzte.“ Eins rein, zuerst eins raus und drei breit werden nicht funktionieren.

„Er muss einfach darauf vertrauen, dass er ein unglaubliches Auto hat. Er hat ein Red-Bull-Auto – seien Sie einfach geduldig und lassen Sie das Rennen ein wenig laufen, um ein solides Ergebnis zu erzielen und auf das Podium zu kommen.“

Jenson-Button:

„Drei zu eins hier durch funktioniert nicht. Charles konnte nirgendwo hingehen.“

„Ich glaube, Checo dachte, er hätte innen genug Platz für Charles, sonst hätte er nicht nachgegeben. Er wollte keinen Unfall haben, aber er schätzte die Situation der beiden Autos in ihm einfach nicht ein.“

„Das ist das Problem, wenn es Autos gibt, die sehr gut starten, und Autos, die nicht so gut starten, und der Luftwiderstand bis zur ersten Kurve so lang ist. Was soll Checo tun? Er konnte nicht einfach vor der Kurve abheben.“ und hinten anhalten, denn als ich mir das ansah (Wiederholung), waren dort Autos. Sie hätten also die Möglichkeit gehabt, außen an ihm vorbeizufahren und Chaos anzurichten.

„Es ist also schwierig, aber dann kommt man an den Punkt, an dem man sich entscheidet: ‚Ich werde jetzt aufgeben, aber ich muss ihnen Raum geben. Vielleicht laufe ich einfach ein bisschen von der Strecke ab und komme wieder rein.‘“

Leclerc: „Ich konnte nichts tun“, um einen Absturz zu verhindern

Leclerc, der bei der Kollision einen Frontflügelschaden erlitt, aber weiterfahren konnte und Dritter wurde, sagte, er habe Mitgefühl für Perez, betonte jedoch, dass der Vorfall nicht in seiner Hand liege.

„Ich habe mein Bestes versucht, so nah wie möglich an Max rechts zu bleiben, aber ich glaube, Checo wusste das nicht, fing an einzulenken und wir kollidierten“, sagte der Ferrari-Fahrer.

„Es ist ein bisschen schade, dass es Checo bei seinem Heimrennen passiert. Ich habe gehört, dass viele Fans enttäuscht waren, und das kann ich verstehen, aber andererseits konnte ich leider auch nichts Besseres machen.“

Podiumsplatzierte reagieren auf den Absturz | Hamilton: „Er hat mich in Katar erledigt!“

Sehen Sie im Video oben, wie Verstappen, Hamilton und Leclerc in Wiederholungen der Startkollision im Abkühlraum am Ende des Rennens auf den Anblick von Perez‘ fliegendem Red Bull reagieren.

Man hört, wie Hamilton den Vorfall mit dem Vorfall vergleicht, den er beim GP von Katar am 8. Oktober selbst verschuldet hatte, als er in der ersten Kurve dieses Rennens stürzte, nachdem er das Rad seines Teamkollegen George Russell gestreift hatte, als die Mercedes-Fahrer zu dritt nebeneinander in die erste Kurve fuhren mit Verstappen.

Die Formel 1 reist direkt nach Brasilien zur letzten Etappe des Amerika-Triple-Headers und zum letzten Sprint-Wochenende der Saison 2023. Verfolgen Sie ab Freitag jede Sitzung des Großen Preises von Sao Paulo live auf Sky Sports F1, das Rennen am Sonntag findet um 17:00 Uhr statt. Streamen Sie F1 JETZT auf Sky Sports