Sergio Agüero saß mit lärmenden brasilianischen Fans im Flugzeug, als die Legende von Manchester City ein lustiges Video von ihm auf dem Weg zur Unterstützung Argentiniens bei der Weltmeisterschaft 2022 veröffentlichte

Sergio Agüeros erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft seit seinem Rücktritt hatte einen urkomischen Start, als er sich mit brasilianischen Fans in einem Flugzeug wiederfand.

Dies waren jedoch nicht irgendwelche brasilianischen Fans, wie Aufnahmen zeigen, die der ehemalige Star aus Argentinien und Manchester City in seinen sozialen Medien gepostet hat, als er mit ihnen nach Katar reiste.

zwitschern Aguero fand es offensichtlich urkomisch, dass es einfach sein Glück war, mit einigen von Brasiliens Hardcore-Fans zusammenzuhängen

zwitschern Die tanzten und sangen, während einer ihrer Fans eine Trommel schlug

zwitschern Glücklicherweise sah Aguero die lustige Seite, kratzte sich am Kopf und grinste, als er dokumentierte, wie seine Mitreisenden in WM-Stimmung kamen

Agüero schien sich für seine Reise zur Unterstützung Argentiniens zum ersten Mal seit seinem Rücktritt vom Fußball in die erste Klasse gebucht zu haben.

Aber alle Hoffnungen auf eine entspannte Reise wurden ziemlich schnell zunichte gemacht, als eine große Anzahl lautstarker Brasilien-Fans, die alle das kultige Gelb und Grün des Landes trugen, vor dem Start erschienen.

Und sie hatten nicht nur ihr Handgepäck an Bord…

Als Aguero mit der Aufnahme beginnt, hört man im Hintergrund bereits eine laute Trommel sowie die dröhnenden, leidenschaftlichen Stimmen der Anhänger des fünfmaligen Weltmeisters.

Dann hebt er langsam die Kamera hoch, um die Versammlung der Anhänger zu zeigen – die den ehemaligen Man-City-Star vermutlich nicht bemerkt hatten –, die sich im Gang neben seinem Platz versammelten.

Die brasilianischen Fans tanzten im Takt der Trommel mit, schwenkten ihre Hände in der Luft und sangen mit.

AFP Agüero spielte an der Seite von Messi für sein Land, jetzt wird er ihn in Katar unterstützen

aus Man United will Ronaldo entlassen, da der Verein bestätigt, dass er „angemessene Schritte“ unternimmt.

erhitzt Piers Morgan gegen Simon Jordan: Gastgeber in feuriger Debatte über das Interview mit Cristiano Ronaldo

nobel Rooney bezeichnet Ronaldo als „fantastischen Spieler“ in einer gemessenen Antwort auf die Ausgrabung eines Interviews

TROCKEN Bier bei der WM VERBOTEN, während Katar die FIFA zur Kehrtwende zwingt und Budweiser reagiert

VERÄRGERN Peinlicher Moment für Bent, als Ex-Teamkollege Gyan ihn über den Ausgang von Sunderland grillt

BEEINDRUCKEND Die Nike World Cup-Werbung zeigt Stars der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft … und Fodens Oma







Aguero schwenkt dann die Kamera zurück zu seinem Gesicht, während er sich mit einem Grinsen am Kopf kratzt und die lustige Seite der ganzen Tortur sieht.

„Die ganze Reise so“, schrieb Aguero mit einem lachenden Emoji neben dem Video auf seiner Instagram-Story.

Der Argentinier reiste vermutlich nach Katar, um sein Land bei einer Weltmeisterschaft zu unterstützen, das erste Mal, seit er 2021 gezwungen war, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, nachdem bei ihm ein unregelmäßiger Herzschlag diagnostiziert worden war.

Der 34-Jährige, der durch das Tor, mit dem Manchester City 2012 seinen ersten Titel in der Premier League gewann, zu einer Legende wurde, bestritt 101 Länderspiele für Argentinien und erzielte dabei 41 Tore.

Die City-Ikone spielte 2010 bei seiner ersten Weltmeisterschaft in Südafrika und war 2014 beim Turnier in Brasilien – bei dem sie das Finale erreichten – sowie 2018 in Russland zu sehen.

Hoffentlich bereitet ihm Argentinien weniger Kopfschmerzen als die Trommel wahrscheinlich auf seinem langen Flug in den Nahen Osten!