Serena Williams sagt, sie habe sich nicht vom Tennis zurückgezogen und die Chancen auf ihre Rückkehr seien „sehr hoch“ | Tennis-News

Serena Williams sagt, dass sie sich nicht vom Tennis zurückgezogen hat und dass die Chancen auf ihre Rückkehr „sehr hoch“ sind, nachdem sie zuvor angedeutet hatte, dass sie sich vom Sport zurückziehen würde.

Die 41-jährige Williams sagte in einem Aufsatz im August, sie entwickle sich „vom Tennis weg“, und obwohl sie die US Open nicht als ihr Abschiedsereignis bestätigte, erhielt sie vor jedem Spiel in New York großzügige Ehrungen und winkte danach emotional zum Abschied verlor in der dritten Runde gegen Ajla Tomljanovic.

„Ich bin nicht im Ruhestand“, sagte Williams auf einer Konferenz in San Francisco, während sie für ihre Investmentfirma Serena Ventures wirbt.

„Die Chancen (auf eine Rückkehr) sind sehr hoch. Sie können zu mir nach Hause kommen, ich habe ein Gericht.“

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin, die als Teenager die Tenniswelt im Sturm eroberte und von vielen als die Größte aller Zeiten angesehen wird, sagte, dass es sich für sie nicht natürlich anfühle, sich nach den US Open nicht auf ein Turnier vorzubereiten.

„Ich habe immer noch nicht wirklich über (Ruhestand) nachgedacht“, sagte Williams.

„Aber ich bin neulich aufgewacht und auf den Platz gegangen und habe (überlegt) zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich nicht für einen Wettbewerb spiele, und es fühlte sich wirklich komisch an.

„Es war wie der erste Tag vom Rest meines Lebens und ich genieße es, aber ich versuche immer noch, dieses Gleichgewicht zu finden.“

Williams hat darauf geachtet, das R-Wort nicht zu sagen, sondern angekündigt, dass sie sich vom Tennis „entwickeln“ würde.

„Ich habe das Wort Ruhestand noch nie gemocht. Es fühlt sich für mich nicht wie ein modernes Wort an“, schrieb Williams Mode im August.

„Ich habe dies als Übergang betrachtet, aber ich möchte sensibel sein, wie ich dieses Wort verwende, das für eine Gemeinschaft von Menschen etwas sehr Spezifisches und Wichtiges bedeutet.

„Vielleicht ist Evolution das beste Wort, um zu beschreiben, was ich vorhabe. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass ich mich vom Tennis weg und hin zu anderen Dingen entwickle, die mir wichtig sind.“