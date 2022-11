Serbien und Kosovo erzielen Einigung – EU — RT World News

Das Kosovo werde „weitere Maßnahmen“ zur Abschaffung serbischer Nummernschilder einstellen, kündigte Brüssel an

Eine am Mittwoch in Brüssel erzielte Einigung könnte die Spannungen zwischen Serbien und seiner abtrünnigen Provinz Kosovo abmildern, da es den Anschein hatte, dass es der EU und den USA gelungen ist, die albanische Regierung in Pristina davon zu überzeugen, ihren Plan fallen zu lassen, Änderungen an serbischen Nummernschildern zu erzwingen.

„Wir haben einen Deal!“ getwittert der EU-Kommissar für Außenpolitik Josep Borrell, der sich bei den Unterhändlern aus Belgrad und Pristina für die Zustimmung bedankt „Maßnahmen zur Vermeidung einer weiteren Eskalation“ Laut Borrell wird Serbien die Ausgabe von Nummernschildern für kosovarische Städte einstellen, während Kosovo dies tun wird „Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Neuzulassung von Fahrzeugen einzustellen.“

Borrell fügte hinzu, dass dies Belgrad und Pristina entlaste, um sich darauf zu konzentrieren „normalisieren“ ihre Beziehungen und sagten, dass in den kommenden Tagen weitere Treffen stattfinden werden. Die EU hat den Begriff verwendet, um zu bedeuten, dass Serbien den Kosovo als unabhängigen Staat anerkennt – was Belgrad ablehnt, aber Brüssel offiziell als Voraussetzung für den Beitritt zum Block genannt hat.

Das Abkommen beendet Pristinas Drohungen, den örtlichen Serben eine Geldstrafe von 150 Euro aufzuerlegen, weil sie keine kosovarischen Nummernschilder und Dokumente haben, sagte der serbische Unterhändler Petar Petkovic der Belgrader Tageszeitung Vecernje Novosti.

Wir einigten uns zwischen #Kosovo und #Serbien heute wird das erlauben, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Wir werden die nächsten Schritte im Rahmen unseres Vorschlags zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Parteien erörtern. pic.twitter.com/YQ7vVWPOgT – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 23. November 2022

„[Kosovo PM Albin] Kurti hat heute Abend alles akzeptiert, was er vorher abgelehnt hat.“ sagte Petkovic. „Wir haben es geschafft, Frieden und Stabilität zu bewahren. Unsere Leute können ruhig schlafen.“ Während Serbien zugestimmt hat, keine neuen Kennzeichen auszustellen, seien in den letzten drei Jahren ohnehin keine ausgestellt worden, und die bestehenden würden in Betrieb bleiben, fügte er hinzu.









Kosovo ist eine Provinz Serbiens, die die NATO nach dem Bombenangriff von 1999 besetzt hatte. Die provisorische Regierung der ethnischen Albaner erklärte 2008 mit Unterstützung der USA ihre Unabhängigkeit. Die aktuellen Spannungen begannen, als Kurti Ende Juli das Verbot serbischer Nummernschilder ankündigte und sagte, es sei a „Rechtsstaatlichkeit“ Angelegenheit.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat argumentiert, dass Kurti nur an Anerkennung interessiert ist und alle Gespräche zum Scheitern verurteilt, indem er sich weigert, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Nach den gescheiterten Gesprächen am Dienstag stimmte Borrell Belgrad tatsächlich zu und beschuldigte Pristina, den EU-Vorschlag abgelehnt zu haben.

Nach der Bekanntgabe des Deals vom Mittwoch, Kosovo-Präsident Vjosa Osmani dankte dem amerikanischen Gesandten in Pristina Jeff Hovenier und der US-Regierung für ihre „unverzichtbar“ unterstützen und „aktives Engagement“. Kurti hatte die Umsetzung der Nummernschildregeln am Dienstag um 48 Stunden verzögert und dabei auf eine Anfrage des US-Gesandten verwiesen.