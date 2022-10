Serbien enthüllt Plan zum Anschluss an russische Pipeline — RT Business News

Belgrad könnte Transportrouten durch Ungarn bauen, um die Ölversorgung zu sichern, sagte sein Energieministerium

Belgrad erwägt Optionen für den Anschluss an die Druschba-Ölpipeline in Ungarn inmitten einer neuen Reihe von EU-Sanktionen, die Rohöllieferungen von Russland nach Serbien durch Kroatien verhindern sollen, sagte das Energieministerium des Landes am Freitag.

Um die Ölversorgung zu sichern, prüft das Land zwei Möglichkeiten, an die Druschba anzuschließen, wobei beide Routen teilweise durch Ungarn führen. Eine davon betrifft den Bau einer neuen 128 km langen Pipeline nach Seged, einer Stadt in Südungarn. Nach Angaben des serbischen Energieministeriums würde diese Pipeline rund 83 Millionen Euro kosten und bereitstellen „Teilkapazität zur Versorgung der Raffinerie in Pancevo.“

Eine weitere Option für den Anschluss an die russische Pipeline in der Nähe von Budapest ist der Bau einer 400 km langen Leitung von Novi Sad nach Szazhalombatta, die eine geschätzte Investition von rund 240 Millionen Euro erfordern würde.

Am Donnerstag kündigte die EU ihr achtes Sanktionspaket gegen Russland an, das die Einführung einer Preisobergrenze für russisches Öl auf dem Seeweg für Drittländer beinhaltet „Weitere Beschränkungen für den Seetransport von Rohöl und Mineralölprodukten in Drittländer.“

Kroatien, das ein Terminal für Öltanker im Hafen von Omisalj an der Adria beherbergt, gehörte zu einer Reihe von Ländern, die die neuen Sanktionen aktiv unterstützten. Von diesem Terminal gelangt Öl über eine Pipeline zu einer Verarbeitungsanlage der Ölindustrie Serbiens, die zu 56,15 % im Besitz von Zweigstellen des russischen Energiekonzerns Gazprom ist.









Der serbische Innenminister Aleksandar Vulin sagte am Donnerstag, die EU ziele mit der Verhängung neuer Sanktionen auf Serbien, da das Land stark von russischen Öllieferungen durch Kroatien abhängig sei.

Am Freitag sagte die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabic, ein Verbot der Öllieferungen aus Russland und des Pumpens durch Kroatien würde die Rohstoffkosten Serbiens um 20 % erhöhen, was zu einem Verlust von Hunderten Millionen Euro aus dem Haushalt des Landes führen würde.

Druschba, eines der längsten Pipelinenetze der Welt, transportiert Rohöl rund 4.000 km vom östlichen Teil des europäischen Russlands zu Raffinerien in der Tschechischen Republik, Deutschland, Ungarn, Polen und der Slowakei.

