SEOEL, Zuid-Korea (AP) – Noord-Korea heeft dinsdag twee korteafstandsraketten afgevuurd in de richting van zijn oostelijke wateren tijdens het tweede machtsvertoon van Pyongyang deze week, zeiden functionarissen, een dag na het begin van de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militaire oefeningen die de North beschouwt als een invasierepetitie.

De gezamenlijke stafchefs van Zuid-Korea zeiden in een verklaring dat de lanceringen plaatsvonden vanuit de zuidwestelijke kustplaats Jangyon van 07.41 uur tot 07.51 uur, en zij stelden vast dat de raketten over Noord-Korea vlogen voordat ze daar in de zee landden. oostkust van het land.

De gezamenlijke stafchefs zeiden dat het Zuid-Koreaanse leger zijn bewakingspositie had versterkt en gereed was gebleven in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten.

Pyongyang zou zijn wapentests de komende dagen verder kunnen opvoeren als reactie op de militaire oefeningen van de geallieerden, die gepland staan ​​tot 23 maart. Vorige week beval de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn troepen klaar te staan ​​om afweren wat hij noemde de “verwoeste oorlogsvoorbereidingen” door de rivalen van het land.

Maandag zei Noord-Korea dat het twee kruisraketten had getest vanaf een onderzeeër, de eerste keer dat bekend is dat het een dergelijke lancering heeft uitgevoerd. Zijn vorige onderwater lanceert alle betrokken ballistische raketten. Het was ook de eerste keer dat Noord-Korea tijdens een enkele lancering meerdere raketten afvuurde vanaf een onderzeeër, zeiden waarnemers.

Het Noorden suggereerde dat de kruisraketten werden ontwikkeld om kernkoppen te dragen en beweerde dat de laatste test de houding van de “afschrikking van nucleaire oorlog” van het land verifieerde.

Noord-Korea dat via onderzeeërs gelanceerde raketsystemen verwerft, is een alarmerende ontwikkeling voor de Verenigde Staten en Zuid-Korea, omdat lanceringen moeilijker te detecteren zouden zijn en het Noorden een tweede vergeldingsaanval zou bieden.

Experts zeggen dat het jaren, uitgebreide middelen en grote technologische verbeteringen zou kosten voordat de zwaar gesanctioneerde natie een vloot van verschillende onderzeeërs zou bouwen die stil zouden kunnen reizen en betrouwbaar aanvallen zouden kunnen uitvoeren.

De gezamenlijke oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea die maandag zijn begonnen, zijn de grootste in jaren en omvatten een computergesimuleerde commandoposttraining. De oefeningen zijn bedoeld om de reactie van de geallieerden op de groeiende nucleaire dreiging van Noord-Korea en andere veranderende veiligheidsomgevingen aan te scherpen.

De landen hebben hun oefeningen sinds vorig jaar uitgebreid, aangezien Noord-Korea in 2022 meer dan 70 raketten testte. Dat waren onder meer intercontinentale ballistische raketten met het potentiële bereik om het vasteland van de VS te bereiken en korteafstandsraketten met kernwapens die zich op Zuid-Korea zouden kunnen richten. Korea.

Hyung-jin Kim en Kim Tong-hyung, The Associated Press





