Seoul könnte seine Haltung zu Atomwaffen ändern – Minister — RT World News

Ein Vereinigungsbeamter sagt, dass die öffentliche Unterstützung für den Erwerb eines Nukleararsenals schwerer zu ignorieren sein könnte

Südkorea muss möglicherweise den Erwerb von Atomwaffen oder die Stationierung amerikanischer Atomwaffen auf seinem Territorium in Betracht ziehen, wenn die Spannungen mit dem Norden weiter eskalieren, sagte Vereinigungsminister Kwon Young-se.

„Wenn sich die innerkoreanischen Beziehungen weiter verschlechtern und die Spannungen weiter zunehmen, [the government] kann nicht ignorieren [such a call] auf unbestimmte Zeit für den Fall, dass die öffentliche Meinung im weitesten Sinne zur nuklearen Aufrüstung des Südens tendiert.“ Kwon, Seouls oberster Beamter, der für die Beziehungen zu Nordkorea verantwortlich ist, sagte am Donnerstag der Nachrichtenagentur Yonhap.

Er fügte hinzu, dass eine solche Option möglicherweise beinhalten könnte „Nukleare Teilhabe“ oder die Stationierung taktischer US-Atomwaffen auf südkoreanischem Territorium.

Kwon erklärte jedoch, dass Seoul derzeit nicht daran denke, Atomwaffen zu erwerben oder US-Sprengköpfe auf die koreanische Halbinsel zurückzubringen.









Seine Kommentare kamen am selben Tag, an dem Pjöngjang laut den südkoreanischen Joint Chiefs of Staff eine ballistische Kurzstreckenrakete in das Japanische Meer abgefeuert hatte. Der Norden verstärkte seine Starts in diesem Monat, einschließlich des Abschusses von 23 Raketen verschiedener Typen am 2. November.

Nordkorea hat im vergangenen Monat den Einsatz von Atomwaffen gesetzlich verankert. Kwon bekräftigte jedoch erneut, dass Seoul weiterhin eine Denuklearisierung Pjöngjangs anstreben werde „durch erweiterte Abschreckung, Sanktionen und Druck.“

Washington entfernte Anfang der 1990er Jahre im Rahmen eines Abrüstungsabkommens mit der Sowjetunion Atomwaffen vom südkoreanischen Territorium.

Eine Meinungsumfrage, die letzten Monat von der Agentur NewsPim veröffentlicht wurde, ergab, dass 51,2 % der Südkoreaner dafür sind, dass ihr Land ein eigenes Arsenal entwickelt oder US-Atomwaffen neu stationiert, während 40 % die vollständige Denuklearisierung der Halbinsel unterstützen. An der Umfrage nahmen insgesamt 1.014 Personen teil.