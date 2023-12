Seoane deutet an: Wird Gladbach-Star bald wieder wichtig?

Doch das könnte sich nun ändern. Laut BILD-Kramer ist zurück im Rennen um die Startelf. Der Mittelfeldspieler glänzte zuletzt gegen Hoffenheim, als er dabei half, die 2:1-Führung über die Linie zu bringen und auch die Kapitänsbinde zu tragen übernahm.

Nun steht die Tür zur Startelf offen – auch weil sein Konkurrent Julian Weigl wegen einer Zerrung auszufallen droht. Aber auch Kramer könnte gemeinsam mit Weigl auf dem Platz stehen. „Ob mit oder ohne Julian Weigl, er ist eine Option“, erklärte Seoane.

Es besteht durchaus die Chance, dass Kramer am Dienstagabend im Pokal gegen die Mannschaft spielt (ab 20:45 Uhr) kann sein Startelf-Comeback geben. Zuletzt befand er sich in dieser Situation am 21. Mai beim 2:2-Unentschieden in Leverkusen.