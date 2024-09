ts Sport 1860 München

Aus: Stefan Schmid

Der TSV 1860 München konnte dank eines Treffers aus 60 Metern der Abstiegszone entkommen. Lesen Sie den Ticker zum Sieg der Löwen.

DSC Arminia Bielefeld – TSV 1860 München 0:1 (0:0)

Bielefeld – Ein Sieg, vier Niederlagen – der Druck auf Argirios Giannikis ist enorm. Der Lions-Coach glaubt dennoch an die Trendwende. Und mit ihm. Auch der TSV 1860 München hat in Bielefeld einiges zu holen (alle Infos zur Sendung). Mit einem Sieg dürfen die Lions auf den Sprung vom Tabellenende der 3. Liga hoffen, bei einer Niederlage wird die Luft für den Coach allerdings zunehmend dünner – gerade zum Start in die englische Woche.

TSV 1860 bei Arminia Bielefeld im Live-Ticker: Giannikis wischt Zweifel aus dem Weg

Die Pressekonferenz vor dem Duell mit Arminia Bielefeld verlief für Argirios Giannikis kein Vergnügen. Vor dem wegweisenden Spiel des TSV 1860 München musste sich der 44-jährige Coach zu einem angeblichen Ultimatum der Vereinsführung und dem wachsenden persönlichen Druck äußern, den er derzeit verspürt.

„Über Negativszenarien mache ich mir im Moment keine Gedanken“, antwortete Ginannikis mit ruhiger Stimme. „Ich stecke meine Energie lieber in die Mannschaft. Meine Energie gilt voll und ganz der Entwicklung und Stabilisierung, damit wir weiter punkten. Weit weg sind wir noch nicht.“ Und ein Ultimatum für den Erfolg in Bielefeld? Davon habe er nichts gehört. „Ich habe nach wie vor das Gefühl, dass intern alle an einem Strang ziehen und weiterhin an die Trendwende glauben und davon überzeugt sind“, so Giannikis.

Bei einer Niederlage in Bielefeld hat Löwen-Trainer Argirios Giannikis das Nachsehen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Arminia Bielefeld gegen 1860 München im Live-Ticker: Giannikis verändert wohl fünf Positionen

Ein Sieg, vier Niederlagen, vorletzter Tabellenplatz – das ist keine Situation, die einen Trainer in München in falscher Sicherheit wiegen könnte. Auch Giannikis ist Realist: „Wir sind uns der Situation bewusst, dass wir in der Tabelle auf einer Position sind, die nicht so schön ist.“ Dazu trugen auch katastrophale individuelle Fehler im letzten Spiel gegen Dynamo Dresden bei – die Mannschaft wirkt zunehmend verunsichert.

Ob Konstanz oder radikaler Umbau der Startelf der richtige Schlüssel ist, um der Verunsicherung entgegenzuwirken, darüber gehen die Meinungen auseinander. Giannikis scheint einen Mittelweg zu wählen und zumindest die enttäuschendsten Spieler der letzten Wochen auf die Bank zu setzen. Bei der Trainingsbeobachtung unter der Woche deuteten sich fünf Änderungen in der Startelf an.

Patrick Hobsch dürfte nach längerer Liga-Abstinenz wieder in die Startelf des TSV 1860 München zurückkehren. © IMAGO/Fotostand

TSV 1860 im Live-Ticker: Favorit Bielefeld tritt mit Ex-Löwen-Power an

Gegner Bielefeld ist noch ungeschlagen und liegt mit elf Punkten auf Platz vier in greifbarer Nähe zur Aufstiegszone. Trotzdem glaubt Giannikis fest daran, dass sein Team auf der Alm konkurrenzfähig sein kann. „Auch in Bielefeld ist etwas zu holen“, sagte er trotzig. „Auch in einer Phase, die nicht ganz optimal ist, haben wir die Ambition, nach Bielefeld zu fahren und zu gewinnen.“

Auch die zahlreichen Ex-Löwen werden trotzig und mit einer Extraportion Motivation in die Partie gegen Gegner Bielefeld gehen. Christopher Lannert und Merveille Biankadi werden wohl in der Startelf stehen und auch der beim TSV ausgebildete Marius Wörl steht voraussichtlich von Beginn an auf dem Plan. Ob Giannikis im Falle einer Niederlage der Löwen überhaupt einen Trainerjob bekommt, erscheint allerdings fraglich – ein Nachfolger steht dem Vernehmen nach bereits in den Startlöchern. (s/dpa)