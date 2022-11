Sensationeller Auftritt gegen Bochum: Dortmunder Wunderkind jagt historischen WM-Rekord

Pünktlich zur WM in Katar erinnert sich Youssoufa Moukoko an die Dinge, die Erling Haaland vor zwei Jahren ins Schwärmen brachten. Gegen den VfL Bochum steht der 17-Jährige dem WM-Kader nahe. Dort könnte er einen neuen Rekord für die Ewigkeit aufstellen.

Vor knapp zwei Jahren wartete die ganze Welt auf sein Debüt, dann geriet er in Vergessenheit. Wenige Tage vor der Bekanntgabe des Kaders für die FIFA WM 2022 in Katar ist er im Profifußball angekommen. Die Rede ist natürlich von Youssoufa Moukoko, über den einst wunderbare Dinge erzählt wurden, der in seiner Jugend alle Rekorde brach und dann verschwand. Runter ins Flachland der dritten Liga.

Am 21. November 2020 steht Erling Haaland im Berliner Olympiastadion. Es ist eine Pandemie, die Zeit für Geisterspiele. Haaland hat in der zweiten Halbzeit von einem 0: 1-Rückstand auf 5: 2 gerade vier Tore gemacht. Er wird bald verletzt sein und damit das Ende von Trainer Lucien Favre einläuten. Auf ihn kann er nicht verzichten und macht im Dezember Platz für Interimstrainer Edin Terzić. Aber nichts davon zählt heute.

Neben Haalands Viererpack, der ihn zum jüngsten Spieler mit vier Toren in einem Spiel in der Bundesliga macht, fasziniert die Welt auch Moukoko, der am Tag nach seinem 16. Geburtstag sein Bundesliga-Debüt feiert, in der 85. Minute für den heutigen ausgewechselt wird Weltstar von Manchester City. Später war er voll des Lobes für den Youngster: „Er ist das größte Talent im Weltfußball. Ich bin jetzt 20. Ich werde alt, so ist das!“ Nach dem Spiel eilt der so Gelobte zum Smartphone, teilt Geschichten auf Instagram, ist angekommen und feiert seinen ersten Auftritt.

So wie einst Ricken gegen Turin

Jetzt, zwei Jahre später, ist es endlich wieder Zeit für Rekorde. Elf Tore in der Bundesliga vor seinem 18. Geburtstag. Kein Profi war in der langen Geschichte der Liga jünger. Er ist immer noch auf Instagram. Seinen mittlerweile 867.000 Followern – Teamkollege Jude Bellingham hat 2,8 Millionen, Bayern-Star Jamal Musiala 1,4 Millionen und Oldman Haaland 20,3 Millionen – verkündet er regelmäßig, wenn er wieder erfolgreich war. Das kommt jetzt öfter vor. Nach drei Toren in der Saison 2020/2021 und nur zwei im vergangenen Jahr hat er nun sechs Tore, fast alle davon nicht nur bemerkenswert, sondern auch wegweisend.

So wie am Samstag beim 3:0-Sieg gegen den VfL Bochum, wo er zwei Traumtore erzielte. Das erste, sein Rekordtor, unter die Latte, das zweite mit dem Blick aus der Ferne, wie es Lars Ricken 1997 im Finale der Champions League tat. Zwei unglaubliche Tore. Über sein erstes Tor sagte er später: „Das war ein tolles Tor. Was soll ich dazu sagen: Training, Training, Training – und dann passiert so etwas.“ Und vielleicht noch viel mehr.

Weil Moukoko plötzlich ganz nah am WM-Kader steht, ist Bundestrainer Hansi Flick schon lange mit ihm in Kontakt. Die Vorstellung, dass er mit Musiala die deutsche Offensive wiederbelebt, lässt zumindest ein wenig Vorfreude auf das umstrittene Turnier aufkommen. Ob es überhaupt dazu kommt, ist noch lange nicht klar. Die Stimmen, die ihn im Kader sehen wollen, werden immer lauter. Moukoko hat die Argumente auf seiner Seite. „Ehrlich gesagt ist es mir egal“, sagte er nach dem Spiel, als er nach seinen WM-Chancen gefragt wurde, nur um das Gegenteil zu tun: „Ich wäre gerne dabei, aber wir werden sehen, wer am Donnerstag dabei ist. „

Noch im Januar bei den Amateuren

Allein das ist ein riesiger Erfolg für Moukoko, der nach seinem ersten Spiel in Berlin die Leiden eines jungen Profis ertragen muss. Ein Jahr nach seinem Debüt in der Profimannschaft wird er am 27. November 2021 in den Kader des zweiten BVB-Teams zurückgestuft. Ende Januar 2022 wird er wieder bei den Amas, wie Dortmunds Drittligist heißt, zurück sein. Zahlreiche Verletzungen, aber auch das fehlende Selbstvertrauen von Trainer Marco Rose lassen Moukoko nichts mehr träumen. Der BVB überlege, ob man nicht besser einen Umweg fahre, Auslandserfahrungen sammle und dann schaue.

Aber auch weil sein Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, gibt es keine Leihe. Aus dem Wunderkind ist ein Mitläufer geworden. Die ersten schreiben ihn ab und stellen ihn in eine Liga mit all den früh ausgestorbenen Sternchen des Weltfußballs. „Nur ein Freddy Adu“, kommentieren die hasserfülltesten Nutzer von Social Media, wo Abstürze immer mit tosendem Applaus registriert werden.

„Leider war ich letztes Jahr oft verletzt und habe mich noch nicht richtig an die Bundesliga gewöhnt. Mein Körper war nicht bereit, weil ich mich immer wieder verletzt habe, dann bin ich zurückgekommen und dann wieder verletzt“, blickt Moukoko zurück der Rücken. Seit seinem Siegtor im Derby strotzt er vor Selbstvertrauen, den Notkauf Anthony Modeste hat er längst überflügelt. Er ist jetzt viel stärker in das Dortmunder Spiel integriert, zeigt sich in der eigenen Hälfte und sorgt immer wieder für Unruhe.

In guten Momenten kann sein erster Kontakt von seinen Gegnern nicht verteidigt werden. Gegen die Abwehrkanten des FC Sevilla beweist er es in der Champions League. Er trifft gegen Bayern, er trifft im Derby und im kleinen Derby. Mit Edin Terzić und seinem ehemaligen Jugendtrainer sowie dem heutigen BVB-Co Sebastian Geppert hat er Vertraute an seiner Seite. Zwei, um ihm den Weg zu zeigen. Sie warnen auch. Den Teenager auf dem Boden halten, nicht mit Schlackensteinen, sondern mit klarer Kommunikation.

Der Schnellinger-Rekord

Denn natürlich läuft nicht alles rund. In der Champions League verlor er im Spiel gegen Manchester City die Nerven, gegen Bochum verpasste er aus aussichtsreicher Position eine gute Chance. Er ist noch kein Haaland. Das wird es wahrscheinlich nie. Ihm fehlt die Pace und auch ein bisschen der Körper. Aber ein guter Stürmer, einer, der Spiele entscheiden kann, das kann er werden. „Er ist extrem talentiert und will sich jeden Tag verbessern. Er hat einen großen Schritt gemacht. Er ist immer spielbar und setzt seinen Körper viel besser ein“, sagt sein Trainer und warnt: „Genauso wie wir ihn geschützt haben, als er Bälle neben das Tor setzte, jetzt geht es weiter. Er ist und bleibt 17.“

Das ändert sich am 20. November. Aus dem „größten Talent des Weltfußballs“ ist einer geworden, der bei der WM in Katar einen neuen Rekord aufstellen könnte. Noch nie hat ein 18-Jähriger für Deutschland bei einem Weltturnier gespielt. 19 Jahre, zwei Monate und elf Tage war der bisherige Rekordhalter Karl-Heinz Schnellinger, als er am 11. Juni 1958 beim 2:2-Sieg gegen die Tschechoslowakei debütierte.

Fast so alt wie der Greis Erling Haaland am 21. November 2020 im Berliner Olympiastadion. Der Tag, an dem Moukoko seinen langen Karriereweg beginnt. Wohin es ihn ab der Saison 2023/2024 führen wird, ist noch unklar. Sein Vertrag in Dortmund läuft aus. Die Hoffnung ist groß, dass er sich nach seinem Geburtstag für den Verein einsetzt. „Die Beziehung zum Verein ist sehr gut, ich bin seit sieben Jahren hier. Ich habe Edins Vertrauen, kenne das Umfeld und fühle mich hier sehr wohl“, sagt er. Keine schlechten Aussichten für den BVB.