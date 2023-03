In wezen is een soundbar van $ 1.500 altijd gericht op een nichepubliek. Je geeft alleen zoveel uit aan een enkel stuk thuisbioscoopset als je heel goed geluid wilt, maar niet de moeite hebt (of niet de ruimte hebt) om een ​​volledig surroundsysteem te bouwen met speciale voor-, achter- en center luidsprekers. Het grappige is dat terwijl Sennheiser’s $ 1.499,95 Ambeo Soundbar Plus voor velen een extravagante aankoop zou zijn, dit eigenlijk de goedkoper optie van de twee soundbars van het bedrijf. De Ambeo Soundbar Max, oorspronkelijk uitgebracht in 2019, is nog steeds het vlaggenschip – en heeft nog steeds een oogverblindende prijs van $ 2.499,95.

In termen van het uitpompen van boeiende, meeslepende Dolby Atmos-audio, geldt de Max (die werd hernoemd bij de introductie van de Plus-balk) nog steeds als misschien wel de beste stand-alone soundbar die momenteel op de markt is. Zijn array met 13 drivers overtreft veel van de concurrentie van Sonos, Samsung, Sony en anderen – en doet dit zonder de hulp van een aparte subwoofer. Vergecast hoofdproducent Liam James zegt dat de Ambeo een van de beste woonkameraankopen is die hij ooit heeft gedaan, hoewel hij toegeeft dat het “geld naar een probleem gooien” is om met de best presterende geluidsoplossing voor een appartement in New York City te komen.

Met de Plus wilde Sennheiser een kleinere, slankere, goedkopere soundbar maken die nog steeds het talent van het bedrijf laat zien om ruimtelijk geluid te creëren door middel van geavanceerde 3D-audioverwerking. Het ondersteunt Dolby Atmos, DTS:X, plus een reeks draadloze audio-add-ons, waaronder AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect en standaard Bluetooth-weergave. Dus het zit boordevol softwarecompatibiliteit, en dat is precies waar ik op hoop, gezien de prijs. De Plus kost nog steeds een hoop geld, maar er is tenminste andere concurrentie in dezelfde marge; dat kun je van de Max niet zeggen.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus $1499,95 De goede Fantastisch helder geluid voor zowel video als muziek

Strakker, redelijker ontwerp dan de Max

Ambeo 3D-verwerking maakt echt een verschil

Ondersteunt subwoofers van derden De slechte HDMI passthrough is slechts 2.0a

Geen gewone mute-knop op afstandsbediening

Surrounds aan de achterkant kun je niet krijgen

Hoe we producten beoordelen en reviewen

Door de prijs terug te trekken, moest Sennheiser enige terughoudendheid betrachten met het aantal stuurprogramma’s dat in deze soundbar kon worden gepropt. De Ambeo Soundbar Plus bevat zeven luidsprekers met volledig bereik die werken in combinatie met dubbele 4-inch subwoofers. Dat is duidelijk niet zo overdreven als de Max, maar in combinatie met gevirtualiseerde fantoomluidsprekers zegt het bedrijf dat deze configuratie een 7.1.4 surround-ervaring kan leveren vanuit een enkele eenheid. Het resulteerde ook in een product dat praktischer en minder kolossaal is. Ter referentie, de Max weegt meer dan 40 pond (!) en is zo groot dat hij eigenlijk vereist uw tv aan de muur moet worden bevestigd.

Maar de Plus zat voor mijn Hisense U8H zonder mijn zicht op iets onderaan het scherm te belemmeren. Het meet eigenlijk korter in lengte dan de Sonos Arc. En met een gewicht van 13,86 pond was het minder een hele klus om uit te pakken en op mijn mediastandaard te plaatsen. De Plus is lang niet zo imposant als de Max. Het heeft een stijlvol ontwerp dat een bovenkant van hard plastic (met capacitieve bedieningselementen) combineert met stoffen omwikkeling rond de voorkant en zijkanten. Het geheel straalt kwaliteit uit en voelt meer dan stevig aan. Aan de voorkant van de soundbar bevinden zich twee kleine LED’s: één licht op met “Ambeo” wanneer de 3D-audiomodus is ingeschakeld. De andere geeft Dolby Atmos, DTS:X of MPEG-H weer als een van die codecs in gebruik is.

Stof omhult de voorkant en zijkanten van de Ambeo Soundbar Plus. De bovenkant is gemaakt van zeer stevig plastic.

Sennheiser bevat een afstandsbediening waarmee u de gepatenteerde Ambeo 3D-audioverwerking kunt inschakelen, kunt schakelen tussen voorinstellingen (film, muziek, adaptief, enz.), de nachtmodus kunt activeren (die de diepe bas vermindert) of de verbeterde dialoogmodus, enzovoort. . Het is gemakkelijk genoeg om te gebruiken, hoewel bizar genoeg de afstandsbediening geen traditionele mute-knop heeft. Ik snap niet hoe je dat vergeet op a geluidsbalk op afstand. In plaats daarvan is er een verwarrende multifunctionele “o”-knop die jongleert met zowel dempen als Amazon Alexa (als je spraakopdrachten hebt ingeschakeld).

Sennheiser beperkte ook het langetermijnpotentieel van de Ambeo Soundbar Plus met één ongelukkige hardwarebeslissing: hoewel het apparaat HDMI-passthrough ondersteunt en hiervoor twee ingangen heeft, zijn die passthrough-poorten alleen HDMI 2.0a – dus de Plus kan geen 4K 120Hz aan. gaming, VRR en andere functies die als must worden beschouwd voor bezitters van Xbox Series X en PlayStation 5. Het kan prima HDR-formaten doorsturen, maar ik beschouw dit nog steeds als een meedogenloos compromis voor zo’n premium product. Het is genoeg negatief dat ik hoop dat Sennheiser de Soundbar Plus binnen een jaar of twee vernieuwt met volledige HDMI 2.1-doorvoer. Op dit moment moet je je gameconsoles rechtstreeks op de tv aangesloten houden. Maar veel tv’s hebben slechts twee HDMI-poorten die geschikt zijn voor 4K 120Hz, en een ervan doet vaak ook dienst als eARC, die je zou gebruiken met de soundbar. We zijn te ver in het HDMI 2.1-tijdperk om Sennheiser te verontschuldigen voor het missen van de boot – vooral wanneer concurrenten dit goed doen.

Die twee HDMI passthrough-poorten zouden veel nuttiger zijn als ze HDMI 2.1 waren. En ja, de stof kan vies worden.

Als je ermee kunt leven dat de Ambeo Soundbar Plus verlamd is op de passthrough-afdeling, is hij op bijna elke andere manier een uitstekende artiest. De audio die het produceert is heerlijk helder en rijk. Je zou eersteklas geluid verwachten voor het geld, maar het zou je verbazen hoeveel soundbars van het hoogste niveau nog steeds een vleugje kunstmatigheid in hun toon kunnen hebben.

Maar ik zal meteen zeggen dat ik zou willen dat Sennheiser speciale achterluidsprekers zou aanbieden voor zijn soundbars. Zoals het er nu uitziet, is alles wat u aan de Ambeo kunt toevoegen de draadloze subwoofer van $ 700 van het bedrijf. (Je kunt ook subwoofers van derden rechtstreeks op de soundbar aansluiten via een RCA-aansluiting, wat meer flexibiliteit biedt dan je zou krijgen van een Sonos-systeem.)

Zoals het er nu uitziet, biedt Sennheiser simpelweg geen achter-surrounds, dus hoewel de Ambeo Soundbar Plus geweldig werk deed door mijn kamer te bedekken met ruimtelijke audio, voelde het meer als een presentatie van 180 graden in plaats van me in een bubbel van onderdompeling te brengen. De hoogte-effecten waren merkbaar met Atmos-inhoud die er sterk gebruik van maakte, maar ik werd nooit misleid door te denken dat er iets achter me gebeurde. Dit is een gebied waar concurrerende systemen met meerdere luidsprekers objectief winnen.

Sennheiser verkoopt zijn eigen draadloze subwoofer, maar je kunt er ook subwoofers van andere fabrikanten op aansluiten.

Nadat je de Ambeo Soundbar Plus hebt aangesloten, wil je de Smart Control-app van Sennheiser op je iOS- of Android-apparaat installeren om de installatie te voltooien, instellingen aan te passen en de test voor geluidsoptimalisatie uit te voeren. Dat proces duurt een paar minuten en de betrokken testtonen kunnen behoorlijk luid worden. Ik raad het niet aan om het midden in de nacht te laten draaien. Als je klaar bent, heeft de soundbar een beter begrip van je kamer en kan hij zijn ruimtelijke uitvoer dienovereenkomstig aanpassen.

De Smart Control-app van Sennheiser bevat een heleboel functies en nuttige gegevens.

Vaker wel dan niet, activeerde ik de “Ambeo” -functie bij het kijken naar zowel films als tv. Het werkt ongeacht welke inhoud u afspeelt, en het doel is om het surround-effect te vergroten voor een breder geluidsveld en grotere schaal – of om een ​​ruimtelijke mix te creëren voor stereo-inhoud. Sennheiser heeft veel tijd en moeite gestoken in de 3D-verwerking en dat is te zien: Ambeo grotendeels vermijdt het onaangename, galmende “arena”-effect dat zo vaak voorkomt wanneer apparaten surround-audio virtualiseren. Je kunt daar zeker iets van horen als je Ambeo naar de “boost” -instelling in de Sennheiser-app draait, maar het normale niveau was de juiste balans in mijn kamer. Toch waren er tijden dat ik het liever uitgeschakeld liet bij het bekijken van native Atmos-inhoud: stemmen kunnen schoner doorsnijden zonder de toegevoegde verwerking.

De afstandsbediening is gemakkelijk te gebruiken, maar mist achtergrondverlichting en een mute-knop.

Muziek is waar de ruimtelijke trucs van Ambeo wisselvallig kunnen zijn, en ik heb het grotendeels uitgehouden, tenzij ik Atmos-mixen op Apple Music speelde. (En zelfs dan, zoals we al vaak hebben gezegd, zijn Atmos-mixen vaak slechter dan stereo.) Maar muziek klinkt vol en als muziek, wat niet altijd geldt voor soundbars die prioriteit geven aan visueel entertainment. Vocale respons en middentonen zijn uitstekend op de Sennheiser, en het geluid is niet steriel of blikkerig.

Akkoord om door te gaan: Sennheiser Ambeo Soundbar Plus Elk slim apparaat vereist nu dat u akkoord gaat met een reeks algemene voorwaarden voordat u het kunt gebruiken – contracten die niemand echt leest. Het is voor ons onmogelijk om al deze overeenkomsten te lezen en te analyseren. Maar we begonnen precies te tellen hoe vaak je op ‘akkoord’ moet klikken om apparaten te gebruiken wanneer we ze beoordelen, aangezien dit overeenkomsten zijn die de meeste mensen niet lezen en waar ze absoluut niet over kunnen onderhandelen. Door de soundbar van Sennheiser en de bijbehorende Smart Control-app te gebruiken, ga je akkoord met: Sennheiser Smart Control-privacybeleid

Sennheiser’s Smart Control-licentieovereenkomst Er is een optionele machtigingsinstelling voor het delen van gebruiksgegevens/crashanalyses. De uiteindelijke telling is twee verplichte overeenkomsten en één die u kunt negeren.

Ik heb de Ambeo Soundbar Plus zowel met als zonder de draadloze sub van Sennheiser getest. Door zijn eenzaamheid is de soundbar nog steeds voldoende capabel: hij werkt tenslotte met 400 watt aan versterkingsvermogen. Als je een klein appartement hebt, is dat misschien de juiste tussenstop. ik keek Duin En Zwarte Adam op HBO Max, en de Soundbar Plus presenteerde beide films met een boeiend, filmisch Atmos-geluid dat echt voelde alsof het me omringde – behalve van achteren, zoals ik eerder opmerkte. Alles over De laatste van ons is helder geweest, van dialoog tot de prachtige onderliggende muziekscore. Misschien wel het grootste hoogtepunt tot nu toe was het streamen Van het westelijk front geen nieuws van Netflix. Oorlogsfilms zorgen altijd voor goed demovoer, en dit was geen uitzondering: de chaos op het slagveld zoemde overal om me heen en leek de fysieke grootte van de soundbar te trotseren.

Je kunt alle voorinstellingen van de soundbar naar wens aanpassen met een grafische EQ. Als je het middenkanaal wilt versterken om stemmen nog meer naar voren in de mix te brengen, kan dat. Het toevoegen van de Sennheiser Sub aan de vergelijking introduceert een geheel nieuwe laag low-end kracht. Het maakt draadloos verbinding met de soundbar en Sennheiser kalibreert het geluidsprofiel tussen beide apparaten om de frequenties te verdelen voor de beste prestaties. De Sennheiser-app geeft je volledige controle over het vermogen van de onderzeeër, dus als je je zorgen maakt over klachten van buren, is dat tenminste een optie.

De nachtmodus doet ook zijn werk en snijdt alle reproductie van grommende bas weg, maar ik zou het alleen overwegen om ’s avonds laat te kijken. Het heeft een manier om de Ambeo Plus te beroven van te veel punch. AirPlay 2, Google Chromecast (voor audio) en Bluetooth werkten allemaal zoals verwacht. En hoewel ik zelden moeite heb met spraakbesturing vanuit mijn uitrusting, verliep het instellen van Alexa en het testen van verschillende commando’s soepel. De Smart Control-app van Sennheiser is redelijk goed, en ik vind het leuk dat je altijd kunt controleren hoeveel kanalen de soundbar ontvangt van welke inhoud dan ook.

De Plus heeft een lager profiel dan de Max en past eigenlijk op tv-standaards zonder uw zicht te belemmeren.

Zoals je waarschijnlijk hebt geconcludeerd, denk ik dat de Ambeo Soundbar Plus van Sennheiser een geweldig product is in termen van pure geluidsprestaties. Maar je kunt er niet omheen wat een substantiële investering het is. Als u kiest voor een Sonos Arc, bespaart u aanzienlijk geld en krijgt u audio-integratie in meerdere kamers die de Ambeo eenvoudigweg niet kan evenaren. Ondertussen zal zoiets als de Q990B Atmos-soundbar van Samsung je een superieure surround-ervaring geven, aangezien deze wordt geleverd met satellietluidsprekers aan de achterkant. Sennheiser zou er echt goed aan doen om zijn eigen surroundspeakers op de markt te brengen.

Voorlopig biedt de Ambeo Soundbar Plus veel van dezelfde positieve punten als de originele Max. Je krijgt een niveau van helderheid en tonaliteit dat veel soundbars niet beginnen te benaderen. Ik vermoed dat de Max, met zijn extra drivers en monsterlijke afmetingen, nog steeds beter is dan de Plus in het produceren van ruimtelijk geluid, vooral in grotere kamers. Maar voor een enkele eenheid in de juiste omgeving klinkt de Plus soms als een wonder.

Ik wou dat Sennheiser zo ver was gegaan en deze soundbar van $ 1.500 toekomstbestendig had gemaakt met HDMI 2.1-doorvoer. Als je je daar geen zorgen over maakt en een hele vuilniszak aan wegwerpgeld hebt, maakt de Plus zijn belofte waar om een ​​one-stop-shop te zijn voor zeer goed thuisbioscoopgeluid. Het is een totale luxe aankoop, maar wel een goede.