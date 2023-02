Om de zoveel tijd heb ik gewoon een pauze nodig van Bluetooth-hoofdtelefoons. Ik krijg er genoeg van om ze op te laden. De hemel verhoede dat ik per ongeluk mijn telefoon in mijn linkerzak stop terwijl ik onderweg ben in plaats van mijn rechter en begin audio-uitval op te merken. (Ja, dit kan nog steeds gebeuren met de beste draadloze oordopjes en telefoons van vandaag.) En ik herinner mezelf eraan dat ik mijn oren beroof van het ware potentieel van mijn gecultiveerde verliesloze muziekbibliotheek door genoegen te nemen met Bluetooth-codecs in plaats van bedraad te gaan. Ik voel de laatste tijd die draadloze vermoeidheid, en toevallig heeft Sennheiser zojuist een nieuw paar uitgebracht bedrade oordopjes, de IE 200, dat leek het proberen waard.

Deze oordopjes van $ 149,95 beloven een gebalanceerd, gedetailleerd geluid in een compacte in-ear monitor (IEM) met verstelbare oorhaken en een afneembare gevlochten kabel. Er is geen ingebouwde microfoon – dit zijn oordopjes voor alleen muziek – en Sennheiser laat je kiezen tussen meer of minder bas via een uniek “dubbel afstembaar” oordopje. In één positie voegen de IE 200’s wat punch toe aan de lage tonen. Maar monteer hun oordopjes in de buitenste positie en de lagere frequenties worden neutraler.

De goede Extreem comfortabele pasvorm en lichtgewicht ontwerp

Foam oordopjes inbegrepen

Goede, zuivere audioprestaties voor de prijs van grote merken De slechte Dubbel afstembare oordopjes zijn in theorie beter dan in de praktijk

Geen ingebouwde microfoon, maar dat is standaard bij Sennheiser-oordopjes

In het draagtasje is geen ruimte voor andere oordopjes of accessoires Hoe we producten beoordelen en reviewen

De IE 200’s lenen veel van hun DNA van Sennheiser’s IE 600-oordopjes van $ 700 – gerangschikt onder de crème de la crème van IEM’s – en streven ernaar een deel van die magie te leveren tegen een meer toegankelijke prijs. Het bedrijf stuurde me een paar van de IE 600’s om te testen naast de nieuwste oordopjes, zodat ik kon vergelijken en contrasteren. Maar mijn focus tijdens het gebruik hiervan was om dingen informeel te houden; Ik heb ze niet door een DAC gehaald of thuis veel intensief analytisch geluisterd. Ik wilde gewoon dat mijn muziektijd meer opzettelijk en weloverwogen aanvoelde. Bedrade hoofdtelefoons zullen dat altijd effectiever doen dan een set AirPods Pro of zelfs Sennheiser’s eigen Momentum True Wireless 3. “Het zou leuk zijn als het weer iets betekende”, stelde ik hardop in de coffeeshop – waarschijnlijk alarmerend voor de persoon die in de buurt zat die me dat uit het niets hoorde zeggen.

De manier waarop ik muziek consumeer, hangt af van de telefoon die ik momenteel gebruik. Als het een iPhone is, heb ik duizenden muzieknummers bij me die zijn gecodeerd in Apple Lossless Audio Codec (ALAC) die ik in de loop der jaren heb verzameld. Ik wil altijd mijn favoriete albums binnen handbereik hebben, ongeacht mijn huidige Spotify- of Apple Music-abonnementsstatus. En ik heb geprobeerd mijn persoonlijke verzameling in redelijke kwaliteit te bewaren zonder te gaan te overboord; als ik ooit lossless audio met hoge resolutie nodig heb, ga ik naar Amazon Music of zoiets als Qobuz.

Als ik een Android-telefoon gebruik, waar ALAC enigszins misplaatst is, blijf ik meestal bij Spotify, Amazon en persoonlijke bibliotheekdingen die ik heb geüpload naar YouTube Music. (Ik kan die service echt niet genoeg aanbevelen voor het opslaan van je moeilijk te vinden nummers in de cloud. Het doet geen van de foutgevoelige onzin van Apple Music en gebruikt alleen de bestanden en metadata van nummers die je invoert . Als je een nerd bent zoals ik die nauwgezet is in dat soort dingen, is het geweldig – en gratis.)

De IE 200s (links) hebben een geluidssignatuur die is geïnspireerd op de IE 600-oordopjes van Sennheiser (rechts).

Maar het dilemma in beide scenario’s was hetzelfde: ik kwam snel terug in onze moderne realiteit waar de koptelefoonaansluiting niet bestaat op populaire smartphones. Dus ik slikte mijn trots in tijdens het testen van de IE 200s en zorgde ervoor dat ik altijd twee dongles bij me had: een 3,5 mm-naar-Lightning-adapter voor mijn iPhone 14 Pro Max en een USB-C-equivalent voor mijn Pixel 7.

De verschillen tussen de IE 200 en de veel duurdere IE 600 beginnen direct uit de doos. De 600s worden geleverd met een harde koffer, terwijl de 200s in een zachte draagtas passen. De mooiere behuizing heeft voldoende vrije ruimte voor een reserve-/vervangingskabel, maar die past niet goed in de tas. Zowel de IE 200 als de IE 600 bevatten zes sets tips: drie formaten siliconen en drie schuimalternatieven. Ik ben een schuimmens wanneer ik de keuze krijg, en de grootste maat deed me goed tijdens al mijn testen.

De IE 200’s hebben een plastic behuizing, terwijl de $ 700 IE 600 3D-geprint zirkonium gebruiken.

De twee sets oordopjes hebben dezelfde vorm van de buitenbehuizing en lijken qua grootte sterk op elkaar, maar ze gebruiken verschillende materialen. De IE 600’s zijn gemaakt van een heel nette, met de hand afgewerkte 3D-geprinte zirkonium schaal die er over vijf jaar waarschijnlijk net zo goed uit zal zien als nu. Sennheiser was niet van plan om dat niveau van vakmanschap te evenaren met de reguliere IE 200’s, dus koos het in plaats daarvan voor een onopvallende, volledig zwarte plastic behuizing. Het veroudert misschien niet zo gracieus, maar het ziet er nog steeds strak uit. In beide gevallen waren de oortjes mooi compact en zaten ze strak en vlak in mijn oren. Ze zijn allebei voldoende veilig, vooral met die schuimrubberen tips. Sennheiser heeft hier uitstekend werk verricht op het gebied van ergonomie: de IE 200s passen mij natuurlijk en comfortabel op een manier die niet alle oordopjes doen, en mijn bril was geen probleem voor de verstelbare oorhaken.

De IE 200-oordopjes worden geleverd met een zacht draagtasje.

Je moet hoger in de line-up van Sennheiser gaan voor een meer beschermende hoes met extra opslagruimte.

De gevlochten kabel die bij de IE 200s werd geleverd, was superlicht en voelde eigenlijk als niets terwijl ik ze droeg. Dat is een goede zaak, maar het snoer is niet immuun voor microfonie en verdringend geluid wanneer u onderweg bent. Net als de andere IEM’s van Sennheiser, worden deze aan de kabel bevestigd met behulp van MMCX-connectoren, maar het ontwerp van de verzonken connector op de oortelefoon kan een probleem vormen voor sommige aftermarket-kabels; zorg ervoor dat ze specifiek compatibel zijn met de producten van Sennheiser.

Sennheiser omschrijft de IE 200’s als “uitzonderlijk neutraal”, maar dat klopt niet. Blijkt dat een neutrale presentatie gewoon niet erg opwindend is voor veel gemiddelde consumenten, en deze delen beslist een V-vormige geluidssignatuur die vergelijkbaar is met de IE 600s. De basversterking op de goedkopere oordopjes is onschadelijk en gaat nooit over in een opgeblazen territorium. Alles is goed gecontroleerd, wat zich uitstrekt tot hun gebalanceerde middentonen en verhoogde hoge frequenties. De IE 200’s zijn gearticuleerd, gedetailleerd en luisteren prettig.

Maar je krijgt niet precies dezelfde ervaring als met de al bekende IE 600s. Ondanks dat deze twee sets oordopjes een vergelijkbare frequentierespons hebben, heb je geen luxe audioapparatuur nodig om op te merken dat het duurdere paar een vloeiendere, meer dynamische toon heeft. De subbas slaat wat voller aan. Alles voelt rijker en minder klinisch scherp aan dan op de IE 200s, en het geluidsbeeld is minder gecondenseerd. De IE 600’s hebben net dat extra vleugje warmte en autoriteit. Er is een reden waarom deze oordopjes honderden dollars uit elkaar liggen, maar ik geloof nog steeds dat de IE 200’s van $ 150 een goede optie zijn als je wat wilt uitgeven aan bedrade oordopjes. Je zult niet zo bezorgd zijn om ze te babyen, en ze klinken heel goed. Ik ben hier niet om te debatteren of “Chi-fi” IEM’s een slimmere aankoop zijn; Ik weet zeker dat je daarover allerlei discussies kunt vinden op koptelefoonforums en op YouTube.

Maar ik zal zeggen dat Sennheiser’s “dual-tunable” oordopje-concept erg gimmickachtig lijkt. De meeste mensen zullen de oordopjes gelijk met de behuizing plaatsen, en dat is waar de IE 200’s het beste presteren en meer bass-forward zijn. Om dat lage gedeelte voor de “analytische” luistermodus te verminderen, moet u de tips naar voren trekken naar een secundaire positie. De eenvoudigste manier om dit te doen is door ze volledig te verwijderen en de tips heel voorzichtig terug te plaatsen; ze vangen gewoon op natuurlijke wijze op die aanvankelijke buitenste positie. Duw meer en ze gaan naar de bassier-zitplaats. Het probleem is dat de uiteinden heel gemakkelijk kunnen bewegen als je de IE 200s in je oren stopt, dus als je een lichte basafstemming wilt, moet je voorzichtig zijn. Uiteindelijk is het het niet waard: deze oordopjes klinken beter met een vollere bas, en dit idee lijkt een beetje te slim voor zijn eigen bestwil.

Deze oordopjes bieden rijke, gedetailleerde audio – zelfs als ze niet kunnen tippen aan de geweldige natuurgetrouwheid van de IE 600s.

Akkoord om door te gaan: Sennheiser IE 200 Elk slim apparaat vereist nu dat u akkoord gaat met een reeks algemene voorwaarden voordat u het kunt gebruiken – contracten die niemand echt leest. Het is voor ons onmogelijk om al deze overeenkomsten te lezen en te analyseren. Maar we begonnen precies te tellen hoe vaak je op “akkoord” moet drukken om apparaten te gebruiken wanneer we ze beoordelen, aangezien dit overeenkomsten zijn die de meeste mensen niet lezen en waar ze zeker niet over kunnen onderhandelen. Nou, zou je daar eens naar kijken. Aangezien dit gewone oude oordopjes zijn, hoeft u zich geen zorgen te maken over softwareovereenkomsten – geen gegevensverzameling van uw persoonlijke informatie en gebruiksgewoonten. Wat een verademing. Sennheiser ondersteunt de IE 200-oordopjes met twee jaar garantie. Eindstand: nul verplichte afspraken.

Het was leuk om opnieuw kennis te maken met bedrade oordopjes tijdens het reviewen van de IE 200s. Ik betreur nog steeds het dongle-leven, en het kan ongemakkelijk zijn als ik af en toe vergeet dat er geen microfoon op zit bij het beantwoorden van een oproep. Maar geen van deze dingen is genoeg om me ervan te weerhouden om af en toe Bluetooth-oortelefoons opzij te schuiven – zelfs voor al hun gemak – en in te pluggen. Als ik de tijd neem, voel ik me nog steeds het meest verbonden met de muziek waar ik al tientallen jaren van hou en waar het het beste klinkt. Ik pak op de meeste dagen nog steeds mijn favoriete draadloze oordopjes; dat gaat niet veranderen. Maar als je de nieuwste oordopjes van Sennheiser oppakt, zou je kunnen merken dat je af en toe even uitstel geniet van onze draadloze wereld.