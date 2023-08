Nortorf. Abseits der großen Zentren werden im Wohnungsbau fast immer Einfamilienhäuser oder allenfalls Reihenhäuser gebaut. Der Nortorfer Seniorenrat hält diese einseitige Ausrichtung für überholt und fordert die Stadt auf, auch an diejenigen zu denken, die nicht so viel Platz brauchen.

Zuletzt hatte es in Nortorf einige Unruhen gegeben, weil Anträge des Seniorenrates nicht den Weg in die Gremien gefunden hatten. Mittlerweile funktionieren die digitalen Kanäle aber wieder, sodass in der nächsten Sitzung des Bauausschusses auch über die Initiative diskutiert wird, mehr „kleinteiligen, barrierefreien (Sozial-)Wohnraum für alleinlebende (ältere) Menschen“ zu schaffen. . Das klingt vielleicht etwas umständlich, greift aber ein Anliegen auf, das angesichts des wachsenden Anteils der über 60-Jährigen immer wichtiger wird: Wenn die Kinder das Haus verlassen haben und der Mann oder die Frau nicht mehr da ist, wird es im Familienheim viel zu eng groß und zu teuer im Unterhalt.

Erforderliche soziale Komponenten für Wohnraum für ältere Menschen in Nortorf

Zumindest mittelfristig sollte die Stadt Nortorf nach dem Willen des Seniorenrats auf diese Entwicklung reagieren und bei der Entwicklung von Bebauungsplänen und der Planung neuer Flächen 20 Prozent der Fläche für kleine und bezahlbare Wohnungen vorsehen.

In der Praxis würde dies bedeuten, dass mit Mieten von rund sechs Euro pro Quadratmeter zumindest teilweise öffentlich geförderter Wohnraum geschaffen werden könnte. Damit soll laut Antragstext sichergestellt werden, „dass jeder seinen Möglichkeiten entsprechende Wohnraum erhalten kann“. Konkret denkt die Seniorenberatung an mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser mit unterschiedlich großen Wohnungen, aber auch Reihenbungalows mit auf Singles oder Paare zugeschnittenen Flächen oder sogenannte „Tiny Houses“, also sehr kleine Einfamilienhäuser.

Diakonie-Seniorenheim mit Warteliste bereits nach drei Monaten

Aus Sicht der Seniorenratsvorsitzenden Manfred Richter und Hans Wartner beweist der vor zwei Jahren von der Diakonie Altholstein eröffnete Wohnpark in der Fabrikstraße den großen Bedarf an solchen Angeboten. Tatsächlich musste bereits nach drei Monaten eine Warteliste für das Haus mit seinen 69 Wohnungen zwischen 50 und knapp 90 Quadratmetern eingerichtet werden, sagt Hausverwalterin Dagmar Schröder.

Manfred Richter, Vorsitzender des Seniorenbeirats Nortorf: „Wohnen im Alter sollte bei Bedarf durch soziale Maßnahmen gefördert werden.“ © Quelle: Beate König

Mittlerweile hätten sich ihren Angaben zufolge 170 Interessenten versammelt, so dass die Liste geschlossen sei. „Sonst würden wir nur falsche Hoffnungen wecken“, sagt die Frau von der Diakonie. Aus ihrer Sicht ist das System nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil „wir es modern und anspruchsvoll gebaut haben“. Darüber hinaus erhält das Diakonie-Team immer wieder Rückmeldungen von älteren Menschen, die in ihren zu groß gewordenen Häusern völlig einsam geworden sind und nun begeistert von ihrem dritten oder vierten Frühling berichten.

Allerdings teilt die Diakonie nicht die Kritik des Seniorenrates, dass im Wohnpark „ältere Menschen unter sich sind und es keine direkten Kontakte zu jüngeren Menschen gibt“. Die Forderung nach Gebäuden für alle Altersgruppen klingt für Schröder in der Theorie gut, scheitert in der Praxis jedoch oft: „Ältere Menschen haben ganz andere Interessen und Lebenssituationen als beispielsweise junge Familien.“ Da kann es leicht zu Konflikten kommen.“

Kein Widerspruch besteht hingegen zu zwei weiteren Argumenten des Seniorenrates: Auch bei Jüngeren seien kleine und preiswerte Wohnungen gefragt, und auch ältere Menschen, die in solche Wohnungen einziehen, schaffe Raum für Familien.

Besprochen wird das Thema Wohnen und Senioren unter vielen anderen Punkten am Montag, 28. August, ab 19.30 Uhr im Ausschuss für Bauen und Umwelt, der im Rathaus tagt.

KN