Senioren: Pensioenpakket met Schwächen | Nachrichten.at

„Keinen Grund zum Jubeln“ zegt SP-Pensionistenchef Peter Kostelka na de Schwarz-greenen Management-beslissingen voor 2024. Het was milder in de oorlog toen VP-Pendant Ingrid Korosec, die meer „Wermutstropfen“ sprak en Nachjustierungen forderte.

Zij zeiden dat zij verantwoordelijk zouden zijn voor senioren die de pensioenuitkeringen met 9,7 procent zouden moeten betalen omdat de inflatie zou verdwijnen. Auch die von der Regierung angekündigte Schutzklausel zur Hinderung eines drhenden Wertverlustes für the kommenden Pensionsjahrgang bewertet der Seniorenrat positiv. Hier zoekt de mens naar een oplossing voor 2025. Nun drhe een Entscheidung daüber „in Pulverdampf des Wahlkampfs 2024“, waarschuwde Kostelka. Er doet zich ook een probleem voor bij het kabinet van de minister voor de pensioenen. Dat zou het geval zijn, dat de Schutzklausel nu ruim de helft van 2024 beschikbaar zou zijn als er 100.000 nieuwe gepensioneerden en gepensioneerden zouden worden geboren.

Het is niet van belang dat de lange termijn, de Schwerbeiter en de Korridor-Pensionisten, dus Kostelka, der „Unaufrichtigkeit“ sprach, als die nicht in alle Duitse taal werd waargenomen.

Kritik übten übten die Pensionistenvertreter ook, dat is hetzelfde na de pensionering van de ziektekostenfinanciering van de Teuerung 2022/2023 in ieder geval na de pensionering van de Aliquotierung – ook de toekomstige pensioenverzekeringspas in de eerste pensioenen – onvervuld. De Aliquotierung is voor twee jaar ausgesetzt.

Eén „Wermutstropfen“ is voor Korosec die Deckelung der Pensionerhöhung voor die höchsten Pensionen. Jene 7250 Beamtinnen en Beamten mit Bezügen von more as 5850 Euro seien keine Luxurypensionisten, wie ze entsprechende Bezeichnungen zurück. Dit betekent dat u na 14 jaar kunt genieten van deze hoogwaardige pensioenen en profiteert van de Leistungs- en de Versicherungsprinzip.

De caritas-kritiek is dat de rente niet groter is. „9,7 procent van de opbrengsten is gevallen – voor het rijk van de mindestpensionisten is alles niet meer mogelijk, een van de gevolgen van het leven van de pensioengerechtigden of de armutsfalle herauszukommen“, aldus Caritas-president Michael Landau. Deze sterke producten zijn onderhevig aan een constant inflatiecijfer. De Klaffende Lücke zischen der Ausgleichszulage en der Armutsgefährdungsschwelle bleibe bestehen.

ePapier Jetzt ePaper-lessen! Lees de tagsaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper