Nach 45 Versicherungsjahren erhalten Deutsche eine durchschnittliche Rente von 1543 Euro pro Monat. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine schriftliche Anfrage von Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken-Bundestagsfraktion, hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Der Unterschied zwischen Frauen und Männern beträgt mehrere hundert Euro: Nach 45 Versicherungsjahren erhalten Männer eine durchschnittliche Rente von 1.637 Euro und Frauen 1.323 Euro. Auch die durchschnittlichen Renten im Westen und im Osten des Landes unterscheiden sich: In Westdeutschland erhalten Männer und Frauen nach 45 Jahren durchschnittlich 1.605 Euro pro Monat in der Rentenversicherung – im Osten sind es 1.403 Euro pro Monat.

Kapitalradar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag.

Bartsch: Ampel muss die Renten außerordentlich erhöhen

Bartsch kritisiert die Zahlen scharf: „Durchschnittlich 1.543 Euro Rente nach 45 Berufsjahren sind eine beschämende Bilanz der Rentenpolitik der letzten zwei Jahrzehnte“, sagte der Linkenpolitiker dem RND. Dass Frauen und Ostdeutsche deutlich weniger erhielten, zeige, „dass wir von einem gerechten System angemessener Renten weit entfernt sind“, kritisierte Bartsch. „Wer jahrzehntelang eingezahlt hat, muss eine gute Rente bekommen, die den erreichten Lebensstandard sichert.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Das Hauptproblem in Deutschland ist das zu niedrige Rentenniveau, das im europäischen Vergleich auf der Strecke bleibt. Bartsch fordert daher eine Rentenerhöhung: „Außerdem fordere ich von der Ampel in diesem Jahr eine außerordentliche Rentenerhöhung um 10 Prozent, um die Inflation für alle Rentner auszugleichen.“ Es darf nicht sein, dass Minister, Staatssekretäre und Rentner 3.000 Euro Inflationsprämien kassieren, während Rentner weiterhin real an Kaufkraft verlieren.“

Deutschland brauche ein deutlich höheres Rentenniveau, warnte Bartsch. „Finanzierbar ist dies durch eine große Rentenreform hin zu einem ‚Pensionsfonds für alle‘ – einer Versicherung, in die alle Erwerbstätigen einzahlen: also auch Beamte, Selbstständige und vor allem Abgeordnete und Minister.“

Das Rentenniveau ist eine statistische Größe und spiegelt das Verhältnis zwischen der Regelrente und dem vorherrschenden Durchschnittseinkommen wider. Derzeit liegt sie bei 48 Prozent, auf diesem Niveau will die Ampel sie bis nach 2025 sichern.