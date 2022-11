Seniesa Estrada beabsichtigt, Claressa Shields und Katie Taylor zu folgen und unangefochten zu gehen: „Ziel sind alle Gürtel mit drei verschiedenen Gewichten“ | Box-News

Seniesa Estrada hat den jüngsten Erfolg des Frauenboxens gefeiert und geschworen, dass es weiter an Popularität gewinnen wird.

Seit das Frauenboxen 2012 zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen vorgestellt wurde, erfreut sich der Sport zunehmender Aufmerksamkeit. Die Vorreiterinnen Katie Taylor und Claressa Shields gewannen beide Gold in London, bevor sie eine erfolgreiche Profikarriere einschlugen.

Das Frauenboxen erreichte 2022 neue Höhen, mit zwei Anwärtern auf den Kampf des Jahres in Taylor gegen Amanda Serrano und Shields gegen Savannah Marshall.

Eine Person, die von der Entwicklung des Sports begeistert war, ist Estrada, die es erzählte Sky Sports: „Es war das beste Jahr, das das Frauenboxen je hatte. Es war unglaublich.

„Es fing mit Katie an [Taylor] und Amanda [Serrano], das war Hervorragend. Zwischendurch gab es natürlich tolle Frauenboxkämpfe. Dann haben wir Claressa Shields gegen Savannah Marshall, [Alycia] Baumgardner u [Mikaela] Mayr.

„Es ist unglaublich zu sehen, wie weit das Frauenboxen gekommen ist. Ich wusste immer, dass es so weit kommen würde. Ich wusste nur nicht, wann.

„Dies ist erst der Anfang für das Frauenboxen. Es kommt noch so viel mehr. Es gibt so viel mehr, was wir erreichen werden. Die Leute werden einfach weiter von Frauenboxen hören.“

Leichtgewichts-Champion Katie Taylor glaubt, dass die historische rein weibliche Karte von Shields gegen Marshall einen Wendepunkt für den Boxsport darstellt



Estrada, die am 12. November in Las Vegas ihren WBA-Gürtel im Mindestgewicht gegen Jazmin Villarino verteidigt, entwickelt sich dank ihrer erstaunlichen Erfolge schnell zu einem der Stars des Frauenboxens.

Die 30-Jährige erlangte 2020 weltweite Bekanntheit, als sie den schnellsten Knockout aller Zeiten im Frauenboxen erzielte und Miranda Adkins in kaum glaubwürdigen sieben Sekunden stoppte.

Mit neun Knockouts aus 22 Siegen in Folge in den Profirängen hat sie sowohl im Minimalgewicht als auch im leichten Fliegengewicht Gürtel gewonnen, was ihr geholfen hat, sie auf den siebten Platz in der Pfund-für-Pfund-Rangliste von The Ring zu bringen.

Bild:

Shields führt derzeit die Pfund-für-Pfund-Liste der Frauen an





Trotz ihrer beeindruckenden Karriere hofft Estrada jedoch immer noch, mehr zu erreichen, und strebt den unbestrittenen Status in mehreren Gewichtsklassen an.

„Ich würde gerne Vereinigungskämpfe führen, Kämpfe mit jedem Weltmeister in meiner Gewichtsklasse. Ich würde gerne Anfang 2023 wieder dort einsteigen und meinen ersten Vereinigungskampf haben“, sagte sie.

„Ich würde gerne mit einem Weltmeister kämpfen, der das Beste aus mir herausholt. Das ist genau die Art von Kämpfen, die ich mir für mein Vermächtnis wünschen würde.

„Sobald ich alle Gürtel im Mindestgewicht habe, möchte ich aufsteigen und alle Gürtel im leichten Fliegengewicht und dann im Fliegengewicht bekommen. Mein Ziel im Boxen ist es, alle Gürtel in drei verschiedenen Gewichtsklassen zu haben.“

Bild:

Seniesa Estradas Stallgefährtin Mikaela Mayer verlor beim letzten Mal kontrovers gegen Alycia Baumgardner





Die WBA-Weltmeisterin im Mindest- und WBO-Leichtfliegengewicht wurde kürzlich nach Mikaela Mayer erst die zweite Boxerin, die Top Rank unterschrieb.

Im Boxsport ist es oft so, dass es in den leichteren Gewichtsklassen schwieriger ist, Aufmerksamkeit zu erregen.

Mayers Profil ist jedoch exponentiell gewachsen, seit sie sich mit Top Rank zusammengetan hat, und Estrada ist zuversichtlich, dass Bob Arums Werbefirma dasselbe für sie tun kann, und argumentiert: „Ich bin sehr glücklich, mit ihnen zusammen zu sein. Sie haben so einen tollen Job gemacht Frauenboxen mit Mikaela.

Höhepunkte von Baumgardners Aufeinandertreffen mit Mayer in ihrem Weltmeistertitel im Superfedergewicht



„Das hat mich dazu gebracht, wirklich bei Top Rank zu sein und einfach Mikaelas Führung zu folgen, bei allem, was sie mit ihr gemacht haben.

„Es war ein großartiges Jahr für das Frauenboxen. Wir hatten so massive Frauenboxkämpfe. Ich möchte einfach ein Teil dieser großen Kämpfe im Frauenboxen sein.“