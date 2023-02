onderschrift wisselen Ricci Shryock voor NPR

Ricci Shryock voor NPR

PIKINE, Senegal — Op het schiereiland van Senegal, net ten westen van Dakar, ligt een wijk die honderden van de meest begaafde muzikanten, artiesten en creatievelingen van het land aantrekt.

Ze ontmoeten elkaar allemaal in Africulturban, een cultureel centrum in de buurt van Pikine. De man die het heeft opgericht, wil radicale verandering.

“Ik vecht tegen het systeem, maar ik vecht er niet alleen tegen”, zegt Babacar Niang.

Het systeem waar hij het over heeft is armoede. Het is hoog in Senegal, net als de werkloosheid. De landbouwsector is de grootste bron van werkgelegenheid in het land, maar wordt opgeschrikt door de niet-aflatende uitdagingen van de klimaatverandering.

Niang is een internationaal gevierde hiphopartiest die in 2006 Africulturban oprichtte. Terwijl hij door de gangen van het centrum loopt, wordt hij hartelijk begroet door jonge mensen die hem Matador noemen. Het is zowel een artiestennaam als een alter ego dat contrasteert met zijn kalme, gastvrije aanwezigheid.

“De matador vecht tegen de zwart, het zwarte beest’, zegt hij. ‘Het zwarte beest is voor ons het systeem. Ik geef jongeren wapens om het systeem en de armoede te bestrijden.”

onderschrift wisselen Ricci Shryock voor NPR

Ricci Shryock voor NPR

Die wapens zijn van een muzikale en artistieke variëteit. Ze manifesteren zich als kansen gerealiseerd bij Africulturban. En de voetsoldaten tegen het systeem zijn de 1.500 jonge leden van het centrum. Er zijn meer dan 15 miljoen mensen in Senegal en een derde van hen leeft in armoede. Klimaatverandering verergert deze problemen, met name in de landbouwsector, waar volgens het Wereldvoedselprogramma 70% van de gewassen afhankelijk is van regen.

De uitdagingen in de landbouwsector dragen bij aan het hoge werkloosheidspercentage van het land. De werkloosheidscijfers schoten omhoog tussen 2002 en 2006, toen Africulturban van de grond kwam. Het land zag het begin van een sterke daling in 2011 die eindigde in 2019. Sindsdien zijn de werkloosheidscijfers weer aan het stijgen.

Schilderijen en sculpturen vullen de gangen van Africulturban en muziek vult de lucht. Leden kunnen kiezen uit jazz- of breakdancelessen. Buiten maakt een jonge man met de hand een trommel.

Het centrum bruist van artistieke energie. Je zou bijna het turbulente ontstaansverhaal vergeten.

onderschrift wisselen Ricci Shryock voor NPR

Ricci Shryock voor NPR

“Het begon met klimaatverandering”, zegt Niang.

In 2005 veranderden zware regenval in het Dakar-gebied in ernstige overstromingen. Het was de langste regenbui in twintig jaar. Vloedwater verspreidde ziekte. Choleragevallen schoten omhoog. Honderden mensen stierven. Meer dan 50.000 mensen werden uit hun huizen verdreven.

“Ik zei tegen mezelf: als kunstenaar moet ik er iets aan doen”, zegt Niang.

Hij schreef een nummer genaamd “Catastrophe”, dat al snel een van zijn meest herkenbare nummers werd.

“Wolken die zich opstapelen vanuit het noorden kondigen de komende regen aan”, luidt een vers. “De gezichten van mensen lezen eerst zorgen, dan angst. Met de eerste regens komt de eerste golf van vertrek.”

Niang zegt dat het begin van overstromingen een uittocht veroorzaakte; jonge mensen vertrokken op zoek naar stabiliteit.

“Zelfs voordat het begint te regenen, vertrekken mensen en gaan ergens anders heen”, zegt Niang.

Terwijl de klimaatverandering zijn langzame, niet-aflatende voortgang maakte, begon hij op te merken dat zijn gemeenschap ook aan het veranderen was.

“Ik zag de situatie”, zegt Niang. “Gezinnen die ik heel goed kende, moesten de wijk verlaten.”

En anderen droomden ervan het continent helemaal te verlaten. Dat viel Niang niet in goede aarde.

onderschrift wisselen Ricci Shryock voor NPR

Ricci Shryock voor NPR

“Het zijn niet de jonge Europeanen en jonge Amerikanen die hier het werk kunnen komen doen”, zegt hij. “Het zijn die jongeren, de Senegalese jongeren die het werk gaan doen.”

Niang ging aan het werk en organiseerde een concert om geld in te zamelen voor slachtoffers van overstromingen. Dat concert ontsproot in Africulturban.

In de kern probeert het centrum kunst te gebruiken als een manier om de frustratie van jonge Senegalezen te kanaliseren.

Deze visie heeft een van haar leden geholpen geschiedenis te schrijven.

“Toen ik begon, droomde ik ervan om een ​​globetrotter te zijn met mijn baret en mijn spray, en mijn kunst te delen”, zegt Dieynaba Sidibe, ook wel bekend als Zeinixx.

Sidibe, 32, wordt algemeen gevierd als de eerste vrouwelijke graffitikunstenaar in Senegal. Ze begon met kunstlessen bij Africulturban toen ze 18 was, en nu geeft ze lessen.

“Het is zoiets als iedereen leert er een”, zegt ze. “Ik kwam hier om graffiti te leren. We hadden dit soort kansen niet. We hadden niet de ruimte en de mentoren die kunnen komen en gewoon gratis kunnen delen.”

Als ze niet bezig is met het doorbreken van genderstereotypen of het schilderen van opvallende muurschilderingen, leert Sidibe anderen over de waarde van een verblijf in Senegal.

“Senegal is mijn land. Het is mijn eerste liefde”, zegt ze. “Voor mij is de jeugd de toekomst. Ik ben jong en voor mij kan ik veel dingen veranderen.”

Africulturban geeft jongeren de tools om anders te kijken naar wat hun land hen te bieden heeft.

De meeste mensen hier geloven in die missie, ook de 43-jarige Omar Keita.

“Het is mogelijk om iets te doen in ons land”, zegt Keita. “Wij zijn het die Senegal kunnen veranderen. Het is niet gemakkelijk, maar we moeten het doen.”

Cheikh Seye, bekend als King Beats, is een muziekproducent die ook in het centrum is opgeleid.

“Ik werk met veel grote artiesten in Senegal en ik begon in 2008 in de muziekindustrie te werken”, zegt hij. “En nu ik hier ben, werk ik met veel artiesten.”

Hij wordt gezocht door enkele van de grootste namen in de hiphopscene. Hij haalt een muziekvideo tevoorschijn en wijst trots op het aantal views op YouTube. “13 miljoen”, zegt hij.

Hij is succesvol en heeft geen plannen om Senegal te verlaten. Maar hij zegt dat hij veel jeugdvrienden heeft die naar Europa zijn vertrokken.

Dat verhaal verandert langzaam, zegt Niang.

onderschrift wisselen Ricci Shryock voor NPR

Ricci Shryock voor NPR

“Voor deze jonge mensen, nu ze het verblijf in Europa hebben gedemystificeerd, kunnen ze gaan en terugkomen en hier in hun land werken”, zegt Niang.

Terug in zijn kantoor hangen de muren van Niang vol met onderscheidingen en onderscheidingen uit zijn muziekcarrière. Het is een monument voor de passie van zijn leven, maar hij schenkt er weinig aandacht aan.

De prijzen zijn mooi, maar het vormen van de volgende generatie en het veranderen van het systeem is zijn meest trotse werk.