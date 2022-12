Senegal World Cup Scouting-Bericht – Können die Lions of Teranga England in der Wüste schockieren? | Fußball Nachrichten

Zwanzig Jahre nach seinem ersten WM-Debüt als Kapitän seines Landes, bei dem er Frankreich und Schweden in einem mitreißenden Lauf ins Viertelfinale besiegte, will Aliou Cisse den Senegal erneut in die Geschichte führen – diesmal in seiner Eigenschaft als Trainer.

Die Teranga Lions, die im Februar zum ersten Mal zum Sieger des Afrikanischen Nationen-Pokals gekrönt wurden, qualifizierten sich für dieses Turnier und dieses Mal ungeschlagen.

Sie sind das stärkste, beständigste und vollständigste Team des Kontinents seit Ewigkeiten, ein Nebenprodukt der außergewöhnlichen Cisse, die seit 2015 vor Ort ist und eine konkrete Identität schafft.

Davor war er Co-Trainer, und Sie können bis zu den Olympischen Spielen 2012 in London zurückblicken, um die Grundlage dieses senegalesischen Aufstiegs zu sehen.

Ein weiteres Kennzeichen des Teams ist die Fähigkeit, Widrigkeiten gemeinsam zu überwinden.

Senegal schied aufgrund gelber Karten aus der Weltmeisterschaft 2018 aus und verlor die Finalisten in der AFCON des folgenden Jahres. Diese Beinaheunfälle haben sie mit ihrer Reaktion gestählt, sich mehr auf das Management und die Kontrolle des Spiels zu konzentrieren.

Senegal ist ein Kader mit einem der besten Torhüter und Verteidiger im Weltfußball sowie viel europäischer Erfahrung und jungen Talenten und hat die verletzungsbedingte Abwesenheit von Sadio Mane gut gemeistert.

Ismaila Sarr, Boulaye Dia und Iliman Ndiaye haben sich im Angriff gut kombiniert, und während Cisse sich weitgehend für ein 4-3-3 entschieden hat, ist der Manager taktisch flüssig und sein Team kann sich ohne viel Aufhebens anpassen.

Wie El Hadji Diouf, der Star des senegalesischen Jahrgangs 2002 und Teil von Cisses engem Berater, sagte: „Wenn Sie unseren Kader sehen, haben wir Edouard Mendy, wir haben Kalidou Koulibaly, wir haben viele gute Spieler in England. Einige spielen dort die Meisterschaft, aber sie sind wirklich Premier-League-Spieler wie Ismaïla Sarr. Sie müssen zeigen, wie gut sie sind.“

Alan Smith glaubt, dass Kyle Walkers Duell mit Ismaila Sarr entscheidend dafür sein wird, ob England bei der Weltmeisterschaft im Achtelfinale gegen Senegal weiterkommt



Senegal, das sich mit den Niederlanden und Ecuador in einer schwierigen Gruppe durchgesetzt hat, ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu dem, was England in Katar erlebt hat. Sie sind komfortabel im Ballbesitz, gefährlich im Konter, können Druck abbauen und sind taktisch vielseitig. Cisse hat dem Team eine Furchtlosigkeit und einen Glauben eingeflößt, der merklich aus seinen Spielern herausbricht.

„Wir sind Senegal, wir fürchten niemanden“, sagte Koulibaly, nachdem sein erstes Länderspieltor den zweiten Platz in der Gruppe A besiegelt hatte.

„Senegal ist besser, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Es gibt viele Mannschaften, die nicht gegen uns spielen wollen.“

Bild:

Kalidou Koulibaly bejubelt sein Tor gegen Ecuador





Idrissa Gana Gueye, die gegen England gesperrt war, fügte hinzu: „Das Achtelfinale ist nicht das Ziel. Wir sehen darüber hinaus. Wir haben keine Grenzen bis zum Ende.

„Wir haben einen Kader, um es weit zu bringen. Wir werden keine Grenzen setzen, denn wenn wir so spielen wie gegen Ecuador, können wir in diesem Wettbewerb etwas wirklich Interessantes erreichen.“

England ist gewarnt.

Senegal-Scouting-Bericht – Können sie England schockieren?

Sue Smith und Clinton Morrison stellten ihre Startteams für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft in England gegen den Senegal vor



Senegal hat bei seinen sechs WM-Begegnungen mit europäischen Gegnern zwischen Sieg und Niederlage gewechselt und im letzten Spiel gegen die Niederlande mit 0:2 verloren.

Damit diese Sequenz fortgesetzt werden kann, müsste England das Turnier am Sonntag verlassen.

Dank der Siege gegen Katar und Ecuador in der Gruppenphase haben die Lions of Teranga zum ersten Mal in Folge WM-Spiele gewonnen – aber könnten sie den Geist von 2002 aufbringen, um für eine weitere Überraschung zu sorgen?

„Senegal ist aus gutem Grund Afrikameister“, sagt Komugisha Sky Sports. „Sie werden mit viel Verantwortung in das Spiel gegen England gehen. Sie verstehen, dass sie auf eine sehr gut eingespielte englische Mannschaft treffen, die hungrig nach Erfolg ist.

Die senegalesischen Fans in Katar waren vor dem WM-Duell ihrer Mannschaft am Sonntag in Katar optimistisch gestimmt



„Wenn Sie ein Team haben, bei dem Trent Alexander-Arnold von der Bank kommt und die Fans versuchen, Gareth Southgate davon zu überzeugen, Phil Foden zu starten, sprechen wir über Qualität. Senegal hat Spieler, die Erfahrung darin haben, auf höchstem Niveau zu spielen.

„Der Torhüter Edouard Mendy hatte natürlich eine harte Saison bei Chelsea, wobei Kepa Arrizabalaga bis kurz vor der WM die erste Wahl war. Gegen die Niederlande hat er ein schlechtes Spiel gemacht und war wohl an beiden Toren schuld.“

„Aber er hat sich gegen Katar rehabilitiert und gegen Ecuador eine entscheidende Rolle gespielt, um Senegal zum ersten Mal seit 2002 ins Achtelfinale zu führen. Er ist immer noch ein hochrangiges Mitglied dieser Mannschaft und bringt neben Kalidou Koulibaly viel Erfahrung mit.

„Koulibaly hatte noch nie für Senegal getroffen, aber dann gegen Ecuador ein Stürmertor erzielt. Ich habe mich gefragt, was er auf dieser Position tut! Natürlich werden sie gegen England Außenseiter sein, aber Aliou Cisse war der Kapitän als Spieler der Mannschaft, die gewonnen hat 2002 bis ins Viertelfinale.

„Er ist der erste afrikanische Trainer, der Senegal zu zwei Weltmeisterschaften geführt hat, und ich erinnere mich, dass ich ihn nach dem Spiel gegen Ecuador in der Vollzeit gesehen habe, und er kniete nieder, schaute in den Himmel und schlug in die Luft. Dann stand er schnell auf und klappte zusammen.“ seine Jacke und ging den Tunnel hinunter.

„Es hat gezeigt, dass Senegal für ihn gerade erst begonnen hat. Ja, wir können feiern, aber wir haben viel zu tun. Ich kann Ihnen versichern, dass seine Abwesenheit sie besonders ohne Sadio Mane mehr denn je vereint hat.

„Sie wollen das für ihn tun und sie wollen das für ihre Leute im Februar tun, die Straßen von Dakar waren voll. Ich hatte noch nie eine solche Parade gesehen, also hast du gesehen, was es für sie bedeutete. 2022 war etwas Besonderes Jahr für Senegal.

„Wie kann man sich besser auf der Weltbühne präsentieren, als England zu besiegen?“

Wie vergleicht sich dieser Senegal mit der Klasse von ’02?

Der afrikanische Fußballspezialist Gary Al-Smith spricht vor dem FIFA-Weltmeisterschaftsspiel gegen England über die wichtigsten Stärken und Schwächen der senegalesischen Mannschaft



Sie haben den Titelverteidiger bereits 2002 in Frankreich geschlagen. Niemand hatte damit gerechnet, denn sie waren dieses neue Team aus Arica, das im Eröffnungsspiel spielte.

„Ich erinnere mich an das Gesicht von Emmanuel Petit an diesem Tag“, sagte Komugisha. „Das Team von 2002 war legendär. Man muss mit Kamerun und Roger Milla bis 1990 oder mit Nigerias Team von 1994 in den USA zurückgehen, um über ein so temperamentvolles Team zu sprechen.

„Mit Kamerun im Jahr 1990 gibt es kein Team, das sie möglicherweise in den Schatten stellen könnte, da es eine totale Überraschung war. Die Kameruner glauben, dass Milla ihr bester Spieler ist, der jemals auf einem Fußballfeld gespielt hat – egal, was Samuel Eto’o erreicht hat. Für die senegalesischen Fans, kein Vergleich mit der Golden Generation von 2002.

„Die aktuelle Mannschaft hat mit dem Gewinn des Afrikanischen Nationen-Pokals etwas getan, was keine andere Gruppe von Spielern aus dem Senegal geschafft hat. Sie verdienen Respekt, aber in Bezug darauf, wie man sie betrachtet, ist die Mannschaft von 2002 wirklich etwas Besonderes.“

„Natürlich ist Cisse ein Teil von beidem. Er ist wie ein älterer Bruder für diese Spieler. Obwohl Mendy und Koulibaly viel größer sind als er, sieht man, wie sie nach unten schauen, wenn er spricht, und hört auf jedes Wort.“

Die Senior Reporterin von Sky Sports News, Melissa Reddy, nimmt Englands WM-Achtelfinalgegner unter die Lupe



„Sie verstehen, dass eine ganz neue Generation zu ihnen aufblickt. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Monaten mit Sadio Mane gesprochen habe, und er sagte mir, dass er vom Team von 2002 beeindruckt war – wie sehr er dem nacheifern wollte.“ wie El Hadji Diouf.

„Auf dieser Mannschaft liegt eine Verantwortung – und es geht nicht nur darum, das Viertelfinale zu erreichen. Es geht um eine erfolgshungrige Nation. Es ist ein Kontinent, der ein Zeichen setzen will. Afrika hat nur fünf Plätze bei der WM-Endrunde.“ aus 54 Ländern.

„Es ist sehr wichtig, dass der Afrikameister England schlägt.“

Sarr schultert die Last der Abwesenheit von Mane

Kaveh Solhekol erklärt, dass England Senegal, den Sieger des Afrikanischen Nationen-Pokals, vor dem Duell am Sonntag im Achtelfinale der Weltmeisterschaft nicht unterschätzen sollte



„In Bezug auf die Besetzung von Sadio Manes Position spielt Ismaila Sarr die gleiche Rolle. Er ist ein dynamischer Spieler, der immer noch spielen wird, wenn Mane spielt, aber jetzt liegt das Gewicht der Erwartung wirklich auf ihm. Er muss sich darauf einstellen.“ der Trainer will spielen, aber es kommt auch auf den Gegner an.

„Gegen England, eine Mannschaft, die schnell ist und viel Druck auf die Verteidiger ausübt, wird es sehr interessant sein zu sehen, wie Cisse sein Team aufstellt. Cisse war von Beruf Verteidiger, also wird er seine Mannschaft so aufstellen, dass Chancen begrenzt werden.“ eingeräumt.

„Der Verlust von Idrissa Gueye im Mittelfeld wird zu spüren sein. Er ist ein großer Spieler für Senegal, und es macht die Sache komplizierter, da er über Premier League-Erfahrung verfügt. Er spielt für Everton, aber er hat mit Leuten wie Lionel Messi bei PSG gespielt. Er ist jemand, der weiß, wie man das Spiel liest und Zweikämpfe macht.

„Für Senegal ist er auch jemand, der schafft, also ist es ein schwerer Schlag.“

Der frühere Verteidiger von Kamerun, Sebastien Bassong, glaubt, dass die aktuelle Mannschaft Brasilien schlagen kann, und warnt England, Senegal im Achtelfinale nicht zu unterschätzen



Wie Ndiaye von der Nicht-Liga zur Weltmeisterschaft kam

Bild:

Iliman Ndiaye hat für Senegal bei der WM beeindruckt





Nick Wright von Sky Sports:

Iliman Ndiaye war unnachgiebig. Es sollte keinen Backup-Plan geben. Jede Anfrage, eine Alternative in Betracht zu ziehen, wurde mit der gleichen Antwort beantwortet: „Ich werde Fußballprofi.“

Ndiaye war ein Teenager, der zu dieser Zeit in einer Nicht-Liga spielte. Tatsächlich hatte er noch nicht einmal einen Verein gehabt, bevor ihn eine zufällige Begegnung nach seinem Umzug aus dem Senegal nach England dazu veranlasste, sich einen Monat lang in Boreham Woods Akademie einzuschreiben nach Sie hatten ihre jährliche Aufnahme bestätigt.

Aber sein Ehrgeiz war schon damals unerschütterlich. „Vom ersten Tag an muss ich sicherstellen, dass die Spieler verstehen, dass es einen Plan B gibt, wenn Plan A, Fußballer zu werden, nicht funktioniert“, sagt Cameron Mawer, der ehemalige Leiter der Boreham Wood-Akademie Sky Sports.

Wenn Iliman Ndiaye von Sheffield United am Sonntag im Achtelfinale der Weltmeisterschaft gegen England antreten wird, werfen Sie einen Blick auf seine besten Tore für die Blades in der Sky Bet Championship



„Wir kennen die Prozentsätze, also wohin willst du dein Leben bringen, wenn es dir nicht passiert?“

Nach drei Jahren in der Akademie von Boreham Wood und nach erfolglosen Versuchen bei einer Reihe von Vereinen, darunter Southampton und Chelsea, schaffte Ndiaye 2019 endlich seinen Durchbruch bei Sheffield United. Jetzt, nur drei Jahre später, bereitet er sich darauf vor, mit Senegal gegen England anzutreten Achtelfinale der Weltmeisterschaft.

Der Junge ohne Back-up-Plan brauchte schließlich keinen, sein Ehrgeiz, es im Fußball zu schaffen, war längst erfüllt. Aber das ist noch immer nur der Anfang. Iliman Ndiaye von Sheffield United und Senegal über Frankreich und Boreham Wood könnte bald weitere neue Bewunderer zu einer wachsenden Liste hinzufügen.

Folgen Sie England gegen Senegal live Sky Sports digitale Plattformen am Sonntag; Anpfiff 19 Uhr