Letzte Saison gab es in und um die Fußballprogramme von Ottawa und Seneca viel Aufregung, und das aus gutem Grund, denn beide haben sich einen Platz in den IHSA-Playoffs gesichert.

Ottawa startete mit 3:0 in die Saison, bevor er vier der nächsten fünf Spiele abgab, alle an Playoff-Schulen – Klasse 5A (damals auf Platz 1) Sycamore, 5A Nr. 4 Morris, 5A Nr. 13 LP und 6A Nr. 7 Kaneland.

Die Pirates errangen jedoch in Woche 9 einen 34:9-Sieg gegen Woodstock im hochkarätigen King Field und sicherten sich damit ihren fünften Sieg in der Nachsaison-Qualifikation. Es war der erste Platz in den Playoffs seit 2012 und der fünfte Sieg entsprach der Gesamtsiegzahl der vorangegangenen sechs Spielzeiten zusammen.

„Wir haben es besser hinbekommen, intelligenten Fußball zu spielen, und wenn wir uns selbst ins Bein geschossen haben, konnten wir es meistern, vor allem auf der mentalen Seite.“ — Chad Gross, Cheftrainer von Ottawa

„Es war eine gute Saison“, sagte Chad Gross, Cheftrainer im fünften Jahr von Ottawa, dessen Team sein Erstrunden-Playoff-Spiel der Klasse 5A bei Mahomet-Seymour verlor. „Ich habe mich so für unsere Kinder gefreut und war dankbar für die große Unterstützung unserer Gemeinschaft bei jedem Schritt. Es war toll, die Spannung in und um unser Programm zu sehen. Die letzte Saison war ein positiver Schritt in die richtige Richtung für den Ottawa-Fußball und wir alle hoffen, darauf aufzubauen, uns zu verbessern und auszubauen.

„Einer der größten Schlüssel für uns letzte Saison war, dass wir unsere Strafen und Ballverluste begrenzen konnten. In den vergangenen Saisons haben wir uns mit Fehlern aller Art in eine schwierige Lage gebracht. Wir haben es besser hinbekommen, klugen Fußball zu spielen, und wenn wir uns selbst ins Bein geschossen haben, konnten wir es meistern, vor allem auf der mentalen Seite.“

Ottawa wird die Trikapitäne Branden Aguirre (RB/LB), Conner Price (WR/DB) und Levi Sheehan (WR/DB) sowie Matt Haerle (WR/DB), Charles Medrow (OL/DL) und Alex verlieren Perez (OL/DL) zum Abschluss.

Allerdings setzt Gross auf die angehenden Senioren Ryder Miller (RB/DB), Michael Mills (OL/DL), Cam Loomis (K/P) und Colby Mortenson (QB) sowie den angehenden Junior Julian Alexander (RB/DB) übernimmt die Leitung und Produktion.

„Es beginnt im Kraftraum, und unsere Kinder haben sich darauf eingelassen und trainieren gerne“, sagte Gross. „Ich muss Kinder nicht aufspüren oder anbetteln, hereinzukommen. Sie verstehen, dass Stärke ein weiterer großer Teil des Erfolgs war, den wir letzten Herbst hatten.“

Seneca-Quarterback Nathan Grant (1) übertrifft Winnebagos Eden Trotter während eines Playoff-Spiels der Klasse 3A im Jahr 2022. (Tom Sistak für Shaw Local News Network)

Seneca hat letzten Herbst eine magische Saison hingelegt, die reguläre Saison ohne Niederlage abgeschlossen, sich seinen dritten Platz in den Playoffs seit 2002 gesichert und die meisten Siege in einer Saison für das Programm seit 2000 eingefahren.

Die Fighting Irish waren auch der Meister der Vermilion Valley Football Alliance North.

Seneca feierte seine erste Reise in die Nachsaison seit 2019 mit einem 48:20-Sieg über Winnebago in einem Auftaktspiel der Klasse 3A, verlor jedoch in der nächsten Woche gegen Byron.

„Wir als Trainerteam haben uns kurz nach Ende unserer Saison unterhalten und den Jungs mitgeteilt, dass wir zwar viele unserer Ziele in der letzten Saison erreicht haben, uns aber noch nicht zufrieden geben können“, sagte Seneca-Cheftrainer Terry Maxwell. „Wir müssen hungrig sein, nicht nur in die Nachsaison zurückzukehren, nicht nur ein Playoff-Spiel zu gewinnen, sondern auch einen weiteren Schritt in diesem Prozess zu machen.“

„Es war eine großartige und aufregende Saison für alle in und um unsere Fußballmannschaft, aber die letztjährige Gruppe hat die Messlatte gelegt, und jetzt wird es für die nächste Gruppe an der Zeit, die Messlatte höher zu legen.“

Seneca verlor durch seinen Abschluss wichtige Spieler wie Brady Barla (C), Braden Ellis (FB/DB), Gabe Hicks (NG), Aiden Wood (LT/DT) und Collin Wright (RB/LB).

Allerdings sagte Maxwell mit Nathan Grant (QB/DB), Asher Hamby (RB/DB), Kysen Klinker (TE/LB), All-Stater Chris Peura (OL/DL), Paxton Giertz (RB/DB/K) und Lane Provance (TE/DE) zurückkommen, freut er sich darauf, den nächsten Schritt zu machen.

„Wir haben zwar einige Schlüsselfiguren an unser Team verloren, aber ich glaube auch, dass wir in der nächsten Saison viele gute, erfahrene Führungskräfte haben werden“, sagte Maxwell. „Sie wissen auch, dass uns der Aufenthalt im Kraftraum wirklich dabei geholfen hat, unser Ziel zu erreichen, und haben dort daran gearbeitet, stärker zu werden.

„Ich weiß, ich bin gespannt, was diese Gruppe leisten kann, wie wir die Fragezeichen beantworten, die vor uns stehen, und wie wir auf den Erfolg reagieren, den wir hatten.“