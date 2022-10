Senatsrennen in Colorado: Takeaways aus der Debatte zwischen Michael Bennet und Joe O’Dea

CNN

In einem Jahr, in dem sie auf eine rote Welle hoffen, haben die Republikaner es sich zum Ziel gesetzt, den demokratischen Senator von Colorado, Michael Bennet, zu besiegen, um die Kontrolle über die Senatskammer zu erlangen. Am Freitagabend führte Bennet eine rasante und gereizte Schlussdebatte mit dem gemäßigten GOP-Rivalen Joe O’Dea, der sich vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump distanziert hat, da er die Demokraten für die Inflation und eine Energiepolitik verantwortlich gemacht hat, die „arbeitende Amerikaner festschnallt. ”

Bennet, ein Demokrat, der 2020 erfolglos für das Weiße Haus kandidierte, steht vor einer härteren Herausforderung als erwartet von O’Dea, einem CEO eines Bauunternehmens und Erstkandidat. Inside Elections stuft das Rennen derzeit als „wahrscheinlich demokratisch“ ein.

In einem Jahr, in dem viele republikanische Kandidaten ihre Vorwahlen gewannen, indem sie Trump ihre Treue zeigten, ist O’Dea der seltene GOP-Anwärter, der bestrebt war, seine Unabhängigkeit vom ehemaligen Präsidenten zu beweisen.

Während des Matchups am Freitagabend an der Colorado State University in Fort Collins wurde es heiß, als sowohl Bennet als auch O’Dea versuchten, unentschlossene unabhängige Wähler in ihrem Bundesstaat zu gewinnen, was Präsident Joe Biden mit 13 Prozentpunkten gewann. An einem Punkt hat Bennet O’Dea wiederholt wegen angeblicher Ungenauigkeiten in Bezug auf die Anzahl der von ihm verabschiedeten Rechnungen verprügelt: „Du bist ein Lügner, Joe“, sagte er. „Du bist ein Lügner.“ Er versuchte auch, O’Dea als Opportunisten zu besetzen, der politische Entscheidungen treffen würde, um sich bei wohlhabenden Amerikanern einzuschmeicheln.

Aber O’Dea sagte in seinem abschließenden Argument, dass die Wahl „ein Referendum über Joe Biden und seine Wirtschaft ist“.

Hier sind sieben Imbissbuden aus ihrem Matchup:

Bidens Zustimmungswerte waren für viele demokratische Kandidaten eine Belastung, und Bennet kam mit Beispielen für Bereiche, in denen er sich vom Präsidenten distanzieren würde, vorbereitet.

Bennet zum Beispiel sagte, er sei mit Bidens Ansatz zum Schuldenerlass für Studentendarlehen nicht einverstanden und sagte, der Präsident hätte sich gezielter bemühen sollen, Studentendarlehen in Höhe von bis zu 20.000 USD für diejenigen zu erlassen, die weniger als 125.000 USD pro Jahr verdienen.

„Ich glaube nicht, dass er es so hätte machen sollen, wie er es gemacht hat“, sagte Bennet. „Es war nicht annähernd das, was sie tun sollten, nämlich für die Menschen, die es am meisten brauchen – die ärmsten Menschen in unserem Land, die diese Schulden haben. … Ich denke nur, dass es falsch ist, es so zu machen“, sagte Bennet.

Obwohl sich O’Dea von Trump distanziert hat, versuchte Bennet wiederholt, das Publikum daran zu erinnern, dass O’Dea für den ehemaligen Präsidenten gestimmt hat.

Als er seinen eigenen Rekord anpreiste, indem er auf einen parteiübergreifenden Kompromiss drängte, um die Einwanderungsprobleme des Landes als Teil der „Gang of 8“ anzugehen, wandte er sich einem Angriff auf O’Dea zu, weil er 2016 und 2020 für Trump gestimmt hatte.

„Ich habe nicht für einen Präsidenten gestimmt, der es uns unmöglich macht, irgendetwas in Sachen Einwanderung zu erreichen“, sagte Bennet. „Joe O’Dea hat diesen Präsidenten zweimal gewählt.“

O’Dea wies diesen Stoß zurück: „Viel Gerede. Wir hören viel reden. Du redest seit 13 Jahren und hast es nicht geschafft. Michael Bennet liefert keine Ergebnisse. Er stimmt in 98 % der Fälle mit Joe Biden ab“, sagte O’Dea. „Und das Ergebnis ist eine Wirtschaft, die Müll ist.“

Der Moderator fragte einmal O’Dea – der kürzlich gegenüber Dana Bash von CNN sagte, dass er sich „aktiv“ gegen den ehemaligen Präsidenten stellen würde, wenn er 2024 für das Weiße Haus kandidieren würde –, ob er zu seinen früheren Aussagen stehe, dass er es immer noch tun würde Stimmen Sie für Trump, wenn er der republikanische Kandidat für 2024 ist.

„Ich habe gesagt, was ich gesagt habe“, antwortete O’Dea. „Ich bin Bauunternehmer, kein Politiker.“

Bennet ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Er bemerkte, dass O’Dea für Trump gestimmt hatte, „nachdem Kinder an der Grenze von ihren Eltern getrennt wurden“ und nachdem der ehemalige Präsident sagte, es gebe „gute Leute“ auf beiden Seiten, nachdem bei einer Versammlung weißer Rassisten in Charlottesville, Virginia, Gewalt ausgebrochen war.

„Was hat sich geändert?“ Bennet fragte O’Dea direkt, was ihn dazu bringen würde zu sagen, dass er Trump nach all seiner Kritik am ehemaligen Präsidenten auch 2024 noch unterstützen würde.

„Nun, ich fing an, darüber nachzudenken, dass Joe Biden weitere vier Jahre dient und Sie weitere sechs Jahre, und ich muss Ihnen sagen, es ist erschreckend“, sagte O’Dea. „Arbeitende Amerikaner hier brauchen eine Stimme. Ich werde die Stimme der Vernunft sein, die sagt: „Weißt du was, wir müssen diszipliniert sein. Wir müssen tun, was für Colorado richtig ist, anstatt 98 % der Zeit nur mit meiner Party abzuhängen.’“

Die Demokraten haben Mühe, eine Botschaft zu artikulieren, die sowohl den wirtschaftlichen Schmerz anspricht, den die Amerikaner empfinden, als auch gleichzeitig ihre eigenen gesetzgeberischen Errungenschaften anpreist, einschließlich des Gesundheits-, Steuer- und Klimagesetzes, das sie dieses Jahr verabschiedet haben und das als „Inflation Reduction Act“ bekannt ist. Einer der Moderatoren der Debatte bemerkte, dass das Gesetz trotz des Namens „laut dem überparteilichen Budgetbüro des Kongresses die Inflation nicht in irgendeiner Weise reduzieren wird“. Haben die Demokraten, fragte der Moderator Bennet, die Amerikaner in die Irre geführt, indem sie es so nannten?

Bennet bestritt die Vorstellung, dass das amerikanische Volk irregeführt wurde, und versuchte, diese Gesetzgebung in klare, verdauliche Häppchen zu zerlegen, einschließlich der Einsparungen, die die Wähler in Colorado davon erwarten könnten.

„Im Gegensatz zu den Steuersenkungen von Trump wurde diese Rechnung tatsächlich bezahlt und würde die Arzneimittelpreise für Senioren in Colorado auf 2.000 US-Dollar begrenzen“, sagte er. „Es würde Medicare zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte erfordern, Arzneimittelpreise im Namen des amerikanischen Volkes auszuhandeln. Und es begrenzt Insulin auf 35 Dollar pro Monat. Joe O’Dea sagt, an dieser Rechnung gibt es nichts zu mögen. Ich denke, es gibt viele Coloradans, insbesondere Senioren, die an diesem Gesetzentwurf viel zu mögen finden werden.

Eine gemeinsame Angriffslinie der Republikaner, nachdem der Oberste Gerichtshof die Entscheidung Roe gegen Wade aufgehoben hat, ist, dass es die Demokraten sind, die zu extrem in Bezug auf Abtreibung sind – weil einige progressive Kandidaten nicht definiert haben, welche Grenzen sie dem Verfahren setzen würden.

Bennet verteidigte in der Debatte am Freitagabend seine Unterstützung für Gesetze, die Abtreibungen nicht einschränken würden.

„Nur 1 % der Abtreibungen in unserem Staat in diesem Land sind Spätabtreibungen. Und das sind die schlimmsten Umstände, die eine Mutter haben kann“, sagte Bennet. „Das sind Umstände, unter denen sie das Baby ausgetragen hat. Sie hat ein Zimmer für das Kind ausgesucht. Sie hat dem Kind einen Namen gegeben. Sie erwartet, dass das Kind da ist, und das aus medizinisch schrecklichen Gründen. Sie muss eine Abtreibung haben. Das sind 1 %. Und ich denke nicht, dass Joe O’Dea mit ihr in diesem Krankenzimmer sein sollte, wenn sie diese Entscheidung treffen muss. Ich glaube nicht, dass ein Politiker das tun sollte.“

O’Dea seinerseits sagte, er unterstütze das „Recht einer Frau, sich zu entscheiden“ bis zu fünf Monaten. Nach dieser Zeit sagte der Republikaner, er unterstütze Ausnahmen für Vergewaltigung, Inzest und medizinische Notfälle, einschließlich der Gefahr für das Leben der Mutter.

„Ich kann nicht für eine späte Abtreibung stimmen. Ich glaube, dass die Gesundheitsrechte von Frauen von größter Bedeutung sind“, sagte O’Dea. „Ich würde das Wahlrecht einer Frau bis einschließlich fünf Monate unterstützen. … Michael Bennet hingegen hat für die Abtreibung bis einschließlich der Geburt gestimmt und will das aus Steuergeldern bezahlen. Für mich ist das extrem.“

Bennet und O’Dea fanden einige Gemeinsamkeiten, als Moderatoren nach Waffenkontrollmaßnahmen fragten. Beide sagten, sie unterstützten universelle Hintergrundüberprüfungen, und beide sagten, sie seien gegen obligatorische 10-tägige Wartezeiten beim Kauf von Schusswaffen.

Aber sie waren sich uneinig darüber, ob sie das gesetzliche Mindestalter für den Kauf von Sturmgewehren von 18 auf 21 erhöhen sollten. Bennet sagte, er würde eine solche Maßnahme unterstützen; O’Dea sagte, er wolle „keine Gesetze mehr“ für Waffen.

„Wir haben jede Menge Gesetze in den Büchern“, sagte O’Dea. „Wir müssen die Gesetze durchsetzen, die jetzt in den Büchern stehen. Und ich werde nicht von Demokraten belehrt werden, die sagen, wir müssen dieses Waffengesetz ändern, dieses Waffengesetz ändern, wenn sie es nicht schaffen, die Gesetze durchzusetzen, die wir bereits in den Büchern haben.“

O’Dea sagte auch, er sei gegen ein Verbot des Verkaufs von Sturmgewehren, das Bennet unterstützt. „Ich denke, wir haben genug von diesen Kriegswaffen in diesem Land gemacht“, sagte Bennet.

O’Dea sagte, er würde keine Gesetzgebung unterstützen, um einen Weg zur Staatsbürgerschaft für diejenigen zu schaffen, die vom Programm „Deferred Action for Childhood Arrivals“ aus der Obama-Ära profitierten, wenn die Gesetzgebung keine anderen Bestimmungen wie die Finanzierung der Grenzsicherheit enthielte. Das Programm sollte Einwanderern ohne Papiere helfen, die als Kinder in die Vereinigten Staaten gebracht wurden (von denen viele heute Erwachsene sind).

„Nein, wir brauchen eine umfassende Rechnung. Wir brauchen eine, die die Grenze sichert und sichert, was das Errichten einer Barriere beinhaltet, um den arbeitenden Sheriffs, der Border Patrol, dort unten eine Pause zu ermöglichen. Das verlangen sie von uns“, sagte O’Dea. „In derselben Gesetzesvorlage würde ich eine Gesetzgebung unterstützen, die DACA-Empfänger beinhalten würde, die ihre Staatsbürgerschaft erhalten.“

Bennet hingegen war bestrebt, sein Engagement für eine eigenständige Gesetzgebung zu demonstrieren, die den rechtlichen Schwebezustand angehen würde, mit dem DACA-Empfänger konfrontiert sind.

„Ja. Ja. Ja. Ja“, sagte Bennet. „Das bringt mich an einen völlig anderen Ort als Joe O’Dea, der gerade gesagt hat, er würde nicht für einen eigenständigen Gesetzentwurf für DACA stimmen.“

„Leider hat der Präsident, für den Joe O’Dea zweimal gestimmt hat, nachdem er Mexikaner am ersten Tag seines Wahlkampfs als ‚Vergewaltiger‘ bezeichnet hatte, es der nationalen republikanischen Partei unmöglich gemacht, bei der Einwanderung voranzukommen“, fügte Bennet hinzu.

O’Dea sagte, Bennet hätte sich während seiner Zeit in Washington mehr von einem demokratischen Dorn im Auge seiner eigenen Partei inspirieren lassen sollen: West Virginia Senator Joe Manchin.

O’Deas Kommentare kamen, als die beiden über den geplanten Umzug des US Space Command von Colorado Springs, Colorado, nach Huntsville, Alabama, sprachen – eine Entscheidung, die getroffen wurde, während Trump im Amt war. Bennet sagte, er habe den Fall dem Weißen Haus und dem Pentagon vorgetragen, weil er das Space Command in Colorado belassen habe.

Aber O’Dea sagte, Bennet hätte die gleiche Macht ausüben sollen, die Manchin hat, um Zugeständnisse in einem Senat zu erzwingen, der gleichmäßig 50-50 ist, wo Vizepräsidentin Kamala Harris die entscheidende Stimme abgibt und die Demokraten es sich nicht leisten können, eine einzige Stimme zu verlieren ihre Prioritäten.

„Ich werde meinen Platz benutzen, wie Joe Manchin seinen Platz genutzt hat, um gute Dinge für West Virginia zu erreichen“, sagte O’Dea. „Alles, was Michael Bennet tun musste, war zu sagen: ‚Weißt du was, ich werde diesen Termin verschieben. Ich werde diese Rechnung hochhalten. Ich werde diese Rechnung hochhalten.’“

„Fünfzig ist die Zählung, und sie brauchten jede Stimme. Und ich würde meinen Platz nutzen, um sicherzustellen, dass wir das Space Command hier in Colorado behalten. Es ist so wichtig“, sagte O’Dea.

„Wenn Sie nur eine dieser Stimmen aufgehalten hätten – eine dieser Stimmen – hätten wir hier das Space Command“, fügte O’Dea hinzu. Bennet entgegnete, dass O’Dea seine Unterstützung für Trump zum Zeitpunkt der Ankündigung des Umzugs des Space Command nicht widerrufen habe, sondern bis kurz vor der Senatswahl gewartet habe, um mit dem ehemaligen Präsidenten zu brechen.