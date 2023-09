„Eine Reihe von Senatoren auf parteiübergreifender Basis möchten über einen von den Senatoren Lankford und Hassan verfassten Gesetzentwurf abstimmen“, heißt es in dem Brief. „Der Prevent Government Shutdowns Act würde genau das tun, was der Titel vermuten lässt. Es handelt sich um einen einfachen Gesetzentwurf, der eine äußerst vernünftige Lösung für eine Form des wiederkehrenden Stillstands im Kongress bietet.“

Ihr Gesetzentwurf würde zweiwöchige Überbrückungsgesetze auslösen und den Kongress verpflichten, sich ausschließlich auf Ausgabengesetze zu konzentrieren, wenn der Kongress seine Finanzierungsfrist am 30. September verpasst. Als er am Freitag telefonisch kontaktiert wurde, sagte Lankford, er wisse von dem Brief und sagte, er sei Teil eines umfassenderen Vorstoßes hinter den Kulissen, um eine Abstimmung zu erreichen.

„Es gibt Demokraten, die mit Demokraten reden, Republikaner, die mit Republikanern über den Gesetzentwurf reden“, sagte er. „Da draußen werden viele Gespräche geführt. Dieser Brief ist nur einer davon.“

Ein Gesetzentwurf zur Beendigung von Regierungsschließungen wurde 2019 von einem Senatsausschuss verabschiedet, jedoch nie von der gesamten Kammer verabschiedet. Am Freitag sagte der ehemalige Vorsitzende des Ausschusses, Sen. Ron Johnson (R-Wis.), bestätigte, dass er Kenntnis von den am Freitag begonnenen erneuten Bemühungen um eine Abstimmung im Plenum hatte, und lobte die parteiübergreifenden Unterstützer des Gesetzentwurfs. Er hatte diese Woche eine Abstimmung über dieses Gesetz als Teil eines Pakets von Ausgabengesetzen angestrebt, doch dieses Paket geriet ins Stocken, als der Senat am Donnerstag eine Pause für das Wochenende einlegte.

Viele im Kongress zögern möglicherweise, über einen Gesetzentwurf abzustimmen, der die staatliche Finanzierung auf unbestimmte Zeit fortsetzt und den Präzedenzfall für die Art und Weise, wie Capitol Hill mit Schließungen umgeht, dramatisch verändert. Derzeit können die Führer des Kongresses Fristen für Schließungen nutzen, um ihren Mitgliedern die Entscheidung zu überlassen, ob sie es wollen oder nicht, und so den Parteichefs die Möglichkeit geben, Gesetzesentwürfe auszuarbeiten, die unbedingt verabschiedet werden müssen.

Jetzt, wo der Shutdown so nah ist, haben einzelne Senatoren jedoch einen zunehmenden Einfluss sowohl im republikanisch kontrollierten Repräsentantenhaus als auch im demokratisch kontrollierten Senat, wo alle 100 Senatoren zu einer Einigung kommen müssen, um vorher überhaupt eine endgültige Abstimmung über einen Finanzierungsentwurf abhalten zu können ein möglicher Finanzierungsausfall am 1. Oktober. Der Senat verließ die Stadt am Donnerstag und wird aufgrund des Jom-Kippur-Feiertags erst am Dienstag zurückkehren.

Und die Anti-Shutdown-Bemühungen sind nicht nur eine Angelegenheit der Republikaner. Neben Hassan ist auch der zentristisch-demokratische Senator Mark Kelly of Arizona plus Independent Sens. Kyrsten Sinema von Arizona und Angus King von Maine unterstützen alle den Gesetzentwurf. Dennoch gibt es derzeit mehr republikanische Mitunterstützer als demokratische Unterstützer des Gesetzes, was die Frage aufwirft, wie viele Demokraten sich möglicherweise anschließen werden.

Für viele Gesetzgeber besteht die dringendste Aufgabe darin, einen vorübergehenden Finanzierungsflieger zu schaffen, der einen Shutdown verhindert, bevor sie sich wieder an die Aushandlung anderer, langfristiger Finanzierungsgesetze machen. Aber für diejenigen, die nach einem Moment gesucht haben, um einen Gesetzentwurf zu verabschieden, der künftige Schließungsdrohungen beendet, scheint es jetzt an der Zeit zu sein, zu handeln.

„Maggie und ich haben fünf Jahre lang versucht, dies auf den Weg zu bringen, jedes Mal, wenn es einen Regierungsstillstand gab“, sagte Lankford. „Nachdem der Shutdown vorbei ist und wir die Dinge geklärt haben, scheinen die Leute zum nächsten Thema überzugehen.“