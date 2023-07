Washington

Laut einem hochrangigen US-Senator haben die Vereinigten Staaten die letzten Vorräte ihrer Chemiewaffen vernichtet. Der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, gab am Freitag bekannt, dass der letzte der offiziell bekannten hochgiftigen Kampfstoffe in den USA beseitigt worden sei – ein Meilenstein gut 26 Jahre nach Inkrafttreten des Chemiewaffenübereinkommens.

Chemische Waffen sind für einige der schrecklichsten menschlichen Opfer weltweit verantwortlich, sagte McConnell, der während seiner Amtszeit die Ausrottung dieser Waffen vorangetrieben hat. „Obwohl der Einsatz dieser tödlichen Agenten immer ein Schandfleck in der Geschichte bleiben wird, hat unsere Nation heute endlich ihr Versprechen erfüllt, unser Arsenal von diesem Übel zu befreien.“ McConnell ist Senator im US-Bundesstaat Kentucky, wo sich die Waffenvernichtungsanlage befindet.

Mehr als 70.000 Tonnen Senfgas oder Sarin zerstört

Im Jahr 1997 verpflichteten sich die 193 Vertragsstaaten des Chemiewaffenübereinkommens, alle Bestände ihrer Chemiewaffen zu melden und zu vernichten und keine Chemiewaffen einzusetzen. Die Kontrollbehörde für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) mit Sitz in Den Haag kontrolliert deren Durchsetzung. Mehr als 70.000 Tonnen der tödlichsten Waffen wie Senfgas und Sarin wurden seit 1997 vernichtet. In den USA warteten noch rund 127 Tonnen auf ihre Vernichtung.

Viele der schockierendsten Angriffe auf Menschen sind auf chemische Waffen zurückzuführen. In den vergangenen zehn Jahren haben syrische Regierungstruppen im Bürgerkrieg immer wieder verbotene Kampfstoffe eingesetzt. Besteht der Verdacht, dass in Konflikten Chemiewaffen eingesetzt wurden, entsendet die OPCW Ermittler in das betroffene Land. Darüber hinaus kontrolliert die Behörde regelmäßig die chemische Industrie in den Vertragsstaaten. Zu den Staaten, die die Konvention nicht unterzeichnet haben, gehören Nordkorea, Israel, Ägypten und Südsudan. Für ihre Arbeit wurde die OPCW 2013 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.