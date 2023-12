Senator Tuberville heft de abortusgerelateerde blokkade op sommige Amerikaanse militaire promoties op

WASHINGTON, 5 december (Reuters) – De Republikeinse Amerikaanse senator Tommy Tuberville, die maandenlang honderden militaire promoties heeft geblokkeerd uit protest tegen de betaling door het Pentagon van abortusgerelateerde reiskosten, zei dinsdag dat hij sommige van deze promoties zou opheffen.

Kort daarna betrad Chuck Schumer, de leider van de Democratische meerderheid in de Senaat, de Senaat om honderden vastgelopen promoties te bevestigen. Omdat er geen bezwaren waren, gingen ze allemaal door.

“425 hooggekwalificeerde, patriottische militaire leiders zijn nu bevestigd door de Senaat”, zei president Joe Biden in een verklaring.

“Deze bevestigingen hadden al veel eerder moeten plaatsvinden en hadden überhaupt nooit mogen worden uitgesteld.”

Leiders van het Pentagon hebben gezegd dat de ruimen de nationale veiligheid bedreigden, en dat Tuberville, een sociaal conservatief uit Alabama, ze niet allemaal heeft opgeheven.

‘Ik heb, denk ik, nog steeds elf viersterrengeneraals in handen. Alle anderen zijn volledig door mij vrijgelaten’, zei hij tegen verslaggevers.

“Het was eigenlijk een gelijkspel. Ze kregen niet wat ze wilden. Wij kregen niet wat we wilden”, zei hij.

Het Pentagon zei dat het door zijn besluit werd aangemoedigd.

De Amerikaanse senator Tommy Tuberville (R-AL) spreekt met verslaggevers op weg naar de Senaat voor een procedurele stemming over militaire topfunctionarissen op het Amerikaanse Capitool in Washington, VS, 20 september 2023. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo Acquire Licensing Rechten

“We zullen nauw betrokken blijven bij senator Tuberville en de Senaat om er op aan te dringen dat alle beperkingen op al onze nominaties voor generaals en vlagofficieren worden opgeheven, zodat ook degenen die zijn genomineerd voor vier sterren erbij worden betrokken”, zei Pentagon-woordvoerder brigadegeneraal Patrick Ryder tegen verslaggevers.

“Elke keer dat je een niveau van onzekerheid toevoegt aan de commandostructuur, ontstaat er onnodige wrijving. Het heeft invloed op de paraatheid”, zei Ryder.

Schumer zei tegen verslaggevers: “Eén ding zou ik willen zeggen, senator Tuberville: ik hoop dat niemand dit nog een keer doet.”

In een verklaring reageerde de Democratische senator Mark Kelly op het nieuws met drie woorden: “Het werd verdomde tijd.”

Tuberville begon in maart bevestigingen aan hoge posten in het Pentagon te blokkeren uit protest tegen een Amerikaans militair beleid dat in 2022 werd uitgevaardigd en dat betaald verlof biedt en kosten vergoedt voor militairen die reizen om een ​​abortus te laten plegen.

Het beleid werd ingevoerd nadat het Hooggerechtshof vorig jaar de historische Roe v. Wade-uitspraak uit 1973 vernietigde, waarin een grondwettelijk recht op abortus werd erkend.

Democraten hebben gezegd dat Tuberville zijn bezwaar tegen een beleidskwestie moet tonen door zich te richten op Biden-genomineerden die betrokken zijn bij het beleid, en niet op geüniformeerde functionarissen die dat beleid uitvoeren.

In augustus zaten de marine, het marinekorps en het leger allemaal zonder een door de senaat bevestigde chef.

